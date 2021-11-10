Паводок выставляет счета

Пострадавшее от стихии село Владимирское Благовещенского района. Экономические и социальные ущербы, которые терпят жители паводкоопасных регионов, например, российского Дальнего Востока, колоссальные. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

- Вода все чаще переходит в нападение. Дальний Восток этим летом вновь захлестнули потоки убытков. В чем причина наводнений - в том, что Россия теплеет вместе с миром?

- Чаще всего реки выходят из берегов с наступлением тепла, когда интенсивно тает снег, возрастает сток либо идут сильные дожди и ливни. Эти явления могут выступать внакладку. Реже большая вода приходит в результате ледовых заторов, селей и цунами. В самостоятельную категорию выделяют летнее половодье дальневосточного типа. И да, климат, меняясь, объективно влияет на гидрологическую обстановку. Летний на Дальнем Востоке, например, уже перешагнул за 8 миллиардов рублей.

Инженерный вопрос

- Гармоничное сосуществование человека и природы в таких условиях - это инженерный вопрос?

- Инженерные решения уже много лет дают результаты. После катастрофического паводка 2013 года на Дальнем Востоке, когда только материальный ущерб составил 50 млрд рублей, благодаря федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» нам удалось построить 11 объектов инженерной защиты, а это свыше 44 километров сооружений. Еще четыре дамбы - длиной в 32 километра - строятся в регионах ДФО прямо сейчас. Но необходимо более 70 объектов инженерной защиты. Строительство и реконструкцию шести приоритетных: в Амурской и Еврейской автономной области, Бурятии, в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Если говорить о стране в целом, со старта ФЦП построено порядка 450 километров защитных сооружений, отремонтировано больше 1000 гидротехнических сооружений. Чтобы увеличить пропускную способность рек там, где это было необходимо в первую очередь, были расчищены участки общей протяженностью более 2500 километров.

В то же время важно понимать, что инженерная защита, пусть и важная часть необходимых для территорий с высокими рисками наводнений мер, но застраховаться от стихийных явлений бетоном и металлом навсегда нельзя.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Установить границы

- Что еще необходимо сделать, чтобы люди перестали страдать от водной стихии?

- Чтобы сократить риски трагедий, обезопасить имущество жителей страны и объекты экономики, Росводресурсы разработали федеральный проект «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации». Проект потребует дополнительно как минимум 38 миллиардов рублей. Но если вспомнить разовый ущерб, который принесло наводнение 2013 года на Амуре, то сумма не идет и в сравнение. На эти деньги в случае, если финансирование одобрят, уже к 2024 году мы сможем обезопасить 176 тысяч человек. Без работ, предусмотренных в проекте, при наводнениях и нерядовых паводках есть риск получить ущерб в 140 млрд рублей.

Правительство в этом вопросе нас поддерживает: на том же июльском совещании Михаил Мишустин поручил руководителям регионов России ускорить работу по установлению границ зон затопления. Таких в стране 8900. На потенциально опасных территориях живут 12,5 миллиона человек. Да, большинство из них уже так или иначе защищено гидротехническими сооружениями. Но, повторюсь, меры адаптации к изменениям климата должны быть комплексными. И первая задача в этой связи - закрепить все опасные зоны в Едином государственном реестре недвижимости. Только в этом случае строительство на участках с рисками наводнений будет запрещено официально. Таким образом, главам субъектов уже сейчас видится целесообразным заниматься формированием программ переселения людей - это позволит выиграть время.

Расчет убытков

- Процесс, судя по всему, будет не быстрым. Миллионы людей разом не переселить, да и не все на это согласятся. Как быть тем, кто останется соседствовать с водой, продолжать ждать государственных компенсаций?

- Сократить расходы на восстановление от наводнений и паводков, как показывает международная практика, позволяет страхование последствий природных аномалий. В отдельных регионах, где частота наводнений и объемы ущерба возрастают, пожалуй, самое время говорить об обязательном страховании. К тому же анализ зарубежной практики свидетельствует о популярности страхования именно рисков стихийного бедствия, а не его последствий.

Безусловно, методика расчета убытков в странах неодинакова и к этому нужно подходить с осторожностью. Между тем суммы ущерба от стихийных бедствий растут с каждым годом. И пока в России ответственность за них несет исключительно государство. Но очевидно: когда страхование носит обязательный характер, гарантия не остаться с бедой один на один более надежная.

Миллионы людей разом не переселить, да и не все на это согласятся.

А КАК У НИХ?

В Швейцарии действуют две независимые системы страхования, предметом которого являются природные катаклизмы. Страховка от стихийных бедствий в стране обязательна. Так же в Турции, Испании, Франции. Последняя, к слову, - единственная страна, где с точки зрения стихийных бедствий действуют единые страховые тарифы - 12 процентов для имущества любого типа и в любом округе. Если конкретно в цифрах, после сильнейшего урагана «Лотар», который обрушился на Францию и Швейцарию в 1999 году, сумма страховых выплат составила свыше 6,3 миллиарда долларов США. Экономический ущерб от наводнения лета 2002 года в Австрии оценили в 3 миллиарда евро, в Чехии - свыше 2 миллиардов, в Германии - около миллиарда. С 2006 - 2007 годов польские страховщики возместили убытки от наводнений на территории своей страны в сумме почти 800 миллионов долларов США. Именно на наводнения в Европе приходится до 75 процентов выплат по договорам страхования от стихийных явлений.

Читайте далее