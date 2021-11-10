Дефицит Волги

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Специалисты бьют тревогу. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России заявил о нехватке воды в низовьях Волги.

Парадокс, но весной, как сообщают в Росводресурсах, водохранилища были наполнены до максимума. К периоду активного расходования, когда начинаются нерест, навигация и, что главное, - поливы сельскохозяйственных земель, запасы воды в Волжско-Камском каскаде* составляли почти сто процентов. Но именно с этого периода воды стало приходить всего 30 - 40 процентов от нормы. В результате к осени суммарный приток к водохранилищам близок к минимальным за последние 20 лет.

Исключительно за счет накопленного в весеннее половодье ресурса сейчас есть возможность удовлетворения потребностей отраслей. В естественных условиях, без наличия каскада, природный сток был бы вдвое меньше.

Количество осадков в первой декаде октября не достигло и 10% от нормы. По данным Росгидромета, наиболее вероятная величина притока в водохранилища Волжско-Камского каскада в октябре составит 11,5 куб. км при норме 14, 9 куб. км. Аномальным маловодье на Волге назвать нельзя. Минимальным значением за последние 10 лет отметился 2010 год, тогда приток составил 8,7 куб. км.

На сегодняшний день сработка каскада происходит с отдачей, превышающей по интенсивности характерную для текущего периода. Потому что предусмотренное проектное снижение сбросных расходов может оказаться критическим для Волгоградской и Астраханской областей.

Спор двух субъектов

Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов уверен, что про исторический минимум говорить еще рано.

- Ситуация не сильно страшная, - объясняет Михаил Васильевич. - В предыдущие годы мы входили в зиму в очень высоком наполнении водохранилищ за счет аномальных дождей. А в этом году сток рек небольшой. Поэтому Росводресурсы принимают решение потихоньку срабатывать водохранилища в соответствии с установленными правилами. Но это вызывает сопротивление двух субъектов - Астраханской области и Татарстана.

- А в чем проблема с этими регионами?

- Астраханская область хочет больше воды, ссылаясь на ее нехватку для нужд сельского хозяйства. Но это заявление не очень соответствует действительности. По статистике, водопотребление Астраханской области сократилось раза в три за последние лет 20. Если на пике водопотребления регион забирал около 0,8 куб. км, то сейчас 0,3 - 0,4 куб. км. То есть воды они берут гораздо меньше, а сток Волги практически не изменился. На самом деле местная инфраструктура, обеспечивающая водоподачу, устарела и требует модернизации.

Татарские коллеги просят не менять уровень Куйбышевского водохранилища, который обеспечивает им рекреационный экологический потенциал. Это тоже неправильно. Куйбышевское водохранилище создавалось в системе регулирования стока как основной регулятор, то есть оно наполняется весной. И за счет сработки его осенью и зимой мы обеспечиваем нужды энергетиков, транспорта, рыбников, аграриев. И требовать от Куйбышевского водохранилища стоять на одном месте бессмысленно. Это означает, что просто все остальные отрасли должны умереть.

- Жаркое засушливое лето в Центральной России сказалось на работе гидроузлов на Волге?

- Конечно, сказалось. Чем жарче лето, тем больше потребление электроэнергии. Но вопрос тут на самом деле в другом. А откуда эта жара? Это изменение климата? И мы должны пересматривать всю систему под новые климатические условия?

Солнце, климат и вода

Вопрос, конечно, не простой. Прогнозирование климата - дело неблагодарное. Бывает, что и с погодой на три - пять дней вперед синоптики ошибаются. Что уж говорить об ожиданиях на годы вперед. С температурой, кстати, вопрос прогноза стоит проще, чем со степенью водности.

Это сейчас экспертам очевидно, что современное состояние Волжско-Камского каскада не соответствует тем проектным режимам, которые задавались в 1960-е годы. Изменились не только промышленная, энергетическая и аграрная отрасли, но и климат. Но разве можно было предсказать его полвека назад при создании водохранилищ?

Ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Юлий Платов уверен: в водных проблемах Волги виноваты два фактора - человеческая деятельность и солнечная активность.

- Солнце - это первый энергетический источник для земли, - объясняет Юлий Викторович. - Например, ветра - это процесс поглощения солнечного тепла земной атмосферы. Уголь - это окаменевшая растительность или законсервированная солнечная энергия. Поэтому стоит солнцу чуть-чуть изменить свою энергетику, как это обязательно скажется на климате земли в целом. А климат, в свою очередь, влияет на полноводность или обмеление рек.

- Есть ли возможность регулировать эти процессы, несмотря на их глобализацию?

- Изучение конкретных механизмов воздействия - прерогатива узких специалистов. В частности, ученых из Института физики атмосферы, Института географии.

Мысль Юлия Платова понятна. Проблемы Волжско-Камского каскада должны решаться комплексно - учеными, гидрологами, климатологами, специалистами Росводресурсов. Но при всей очевидности пересмотр правил управления водохранилищами и стратегии их адаптации к новым и будущим условиям - пока дело непростое.

- В первую очередь из-за того, что мы плохо представляем, какими будут изменения, - говорит Михаил Болгов. - Они для нас темные лошадки. Климат изменился, но не все это понимают. Многие инженеры считают, что нет никаких климатических изменений, все это фикция.

- Прямо как ковид-диссиденты…

- Ну да. И переубеждать этих людей бесполезно.

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Температура и осадки

И все же я попробую переубедить скептиков с помощью эксперта Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО). Ведущий научный сотрудник ГГО Елена Акентьева рассказала, что начиная с 1970-х

годов в районе всей Волги отмечался значительный рост температуры воздуха, особенно в зимний сезон - на 1,5 - 3,0 °С.

- При этом наблюдалось и некоторое увеличение продолжительности сухих периодов, - дополняет Елена Акентьева. - В итоге увеличился зимний сток, а сток весеннего половодья уменьшился.

На сток, по оценке специалистов, влияют и температура, и осадки. И то и другое, оказывается, можно смоделировать.

Так, по данным, которые специально для «Комсомолки» предоставила Елена Марковна, наибольший рост средней температуры воздуха к середине XXI в. ожидается также в зимний период, когда он может достигнуть 3 - 4°С. Увеличение средней температуры в весенний и летне-осенний периоды несколько меньше - 2,5 - 3 °С.

- Прогнозные оценки изменений количества осадков имеют большую неопределенность, чем изменения температуры, - отмечает Елена Акентьева. - Это связано с тем, что северная часть каскада, особенно водосбор Камы, находится в зоне относительного увеличения осадков, а южная часть - в зоне уменьшения. Рост зимних осадков к середине XXI в. может достигнуть 13% на верхней Волге и 17% на Каме. Весной эти значения составят соответственно 6 - 7% и 8 - 9%, а в летне-осенний период - 1 - 2% и 4 - 6%. На нижней Волге ожидается уменьшение осадков в летне-осенний период на 2 - 4%.

Итого, по оценке климатологов, наибольшее увеличение среднего годового стока к середине XXI в. ожидается в бассейне Камы (6 - 7%). На остальной территории Волжско-Камского каскада изменения незначительны (-2...+2%).

Но это, разумеется, общий прогноз. Чтобы с относительной точностью просчитать влияние изменений климата на водно-энергетические режимы работы ГЭС, необходимо составить различные модели водного режима при всевозможных климатических сценариях. Кроме того, нужно учитывать, что на фоне изменения климата растет и его экстремальность.

- Так, например, в Центральной России может увеличиваться повторяемость как аномально влажных, так и аномально засушливых лет, - перечисляет Елена Акентьева. - Что касается непосредственно Волжско-Камского каскада, то в среднем в северной его части прогнозируется увеличение осадков, особенно в зимний период, а в южной - их уменьшение. Соответственно будет меняться и сток. Однако надо помнить, что ситуация год от года может очень сильно меняться.

И на водных ресурсах это сказывается в первую очередь, амплитуда колебаний становится шире. А последствия уже очевидны. Что можно сделать уже сейчас, выиграв время и сократив риски на будущее?

- В первую очередь адаптироваться к существующим гидрологическим особенностям с учетом проектной отдачи каскада нужно регионам Нижней Волги. Это важно для функционирования всех отраслей. Пока субъектами не будут реализованы основные мероприятия - это касается и проработки рисков образования шуги, и переустройства водозаборов, и создания новой инфраструктуры - следует предусмотреть аварийные системы. Исключать, что они понадобятся, нельзя. Люди должны быть обеспечены водой при любых погодных условиях. Мы видим, что планового снижения расходов более десятка населенных пунктов не выдерживают, - заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Важно помнить, что вода - это еще и тепло. Какой в Поволжье окажется зима по снежности, температуре? При любом развитии событий энергокомплекс должен иметь ресурс на случай сильных холодов. Впереди и весенние процессы, важные для сельского хозяйства.

СКАЗАНО

«Тот объем воды, которым мы располагаем сейчас, удалось накопить за период весеннего половодья. В естественных условиях, без наличия каскада, природный сток был бы вдвое меньше».

(Сергей БЕДНАРУК, ведущий инженер Института водных проблем Российской Академии наук.)

*Волжско-Камский каскад ГЭС - это каскад водохранилищ и гидроэлектростанций в Волжском речном бассейне. Все объекты каскада располагаются на территории России. Организационно включает в себя 13 гидроузлов на Волге, Каме и Шексне, из них 12 имеют в своем составе гидроэлектростанции. Крупнейшие гидроэлектростанции каскада, покрывающие пиковую часть графика электропотребления, являются основой Единой энергетической системы России.