Депутат Государственный Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на лося, все-таки признался, что убил животное

Депутат Государственный Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте на лося, все-таки признался, что убил животное (сначала он утверждал, что просто нашел тушу лося).

Рашкин рассказал, что лося он увидел через тепловизор прицела своего карабина. Но видимость была неважнецкая, и, по словам депутата, он принял его за кабана (очень крупного кабана).

В связи с этим у нашего поэтического корреспондента родилась вариация на мотив известной песни.

Был прохладный саратовский вечер.

Я пошёл бродить в дурном настроеньи.

Только вижу - вдруг идёт мне навстречу

То ли лось, а то ли просто виденье.

Рассмотрел я в тепловизор заразу.

И подумал: «Ну а вдруг привиденье?..»

И упал после выстрелов сразу

То ли лось, а то ли просто виденье.

Ну а теперь все говорят, что это наглый обман.

Что кабанов там отродясь не паслось.

Я оглянулся посмотреть, а, может, всё-таки кабан.

Но убедился, что всё-таки лось.