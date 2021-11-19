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Наука19 ноября 2021 9:27

Ученые развеяли миф о том, что социальные сети это территория обмана

Чаще всего люди врут по телефону, а самый честный способ общения это электронная почта
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
По итогам эксперимента выяснилось, что привирать пользователям соцсетей приходится не так уж часто.

По итогам эксперимента выяснилось, что привирать пользователям соцсетей приходится не так уж часто.

Фото: Shutterstock

Один из распространенных стереотипов гласит: интернет и социальные сети это территория обмана, где люди без отдыха врут с утра до вечера. Но так ли это на самом деле? Скептики говорят: барону Мюнхгаузену не нужен был аккаунт ВКонтакте или в “Фейсбуке”, чтобы отливать пули про полеты на ядре и конную прогулку на половине лошади. Но некоторые уверены: новые технологии сами подталкивают человека лгать более раскованно и изобретательно. Поскольку анонимность дает возможность приукрашивать и безнаказанно распространять фейковые новости. В этом есть рациональное зерно. Взять хотя бы элементарный пример: ведь ни одна из женщин (за редким исключением) не похожа на фотографию, которая красуется у нее на аватарке в социальной сети.

Пользователи врут один раз в день

О вранье в эпоху цифровых технологий вышло несколько серьезных научных исследований. Их авторы пришли к очень любопытным и неожиданным выводам.

Дэвид Марковиц из Университета Орегона (США) изучил различные платформы, которые люди используют для общения - мессенджеры, социальные сети, серверы знакомств, смс-сообщения, телефоны и сервисы видеозвонков. Для того, чтобы узнать, где пользователи больше всего лгут, ученый провел любопытный эксперимент. Он набрал 250 добровольцев, которые за символическое вознаграждение - 1 доллар в день - вели дневник. В нем они в течение недели фиксировали все свои контакты и переговоры, а также случаи, когда им приходилось лукавить.

При этом выяснилось, что привирать пользователям приходилось не так уж часто. На 17 125 эпизодов общения пришлось 1663 случая обмана. В среднем участник эксперимента врал один раз в день. Но самое интересное, что соцсети вовсе не были гнездом порока.

Самый честный способ общения - электронная почта

Марковиц обратил внимание на одну закономерность: люди обманывали чаще, если пользовались технологией, которая позволяла:

- Общаться синхронно и без задержек ( разговор с глазу на глаз или разговор по телефону);

- Сказанные слова при этом не записывались и не фиксировались;

- Собеседники находились на расстоянии.

В полном соответствии с этими критериями самыми “нечестными” способами общения оказались видеозвонки и звонки по телефону (см. схему). Чуть лучше выглядела ситуация при личном общении. А самой прозрачной технологией оказалась электронная почта. С одной стороны, что написано пером - не вырубишь топором. С другой стороны по электронке мы чаще всего пишем деловые письма, а тут надо быть честным - это вам не личная переписка. Электронной почте в плане честности немного уступали текстовые сообщения в мессенджерах. А социальные сети находились в золотой середине.

Электронная почта оказалась самой "правдивой" среди современных платформ онлайн-общения.

Электронная почта оказалась самой "правдивой" среди современных платформ онлайн-общения.

Фото: Shutterstock

Лгать удобнее по телефону

- Этот эксперимент позволяет сделать несколько важных выводов, - считает Дэвид Марковиц. - Во-первых, некоторые средства связи действительно способствуют обману: например, во время разговора по телефону или видеозвонка сложно поймать человека на слове (администратор булгаковского варьете Варенуха тоже так думал - Авт). Он всегда может задним числом сказать, что имел ввиду совсем другое и его неправильно поняли. В переписке такой номер не пройдет. Во-вторых, мнение о том, что ложь широко распространена в технологиях, является заблуждением. Природная склонность человека лгать и обманывать играет более важную роль, чем то, какой технологией общения он при этом пользуется.

С Морковицем согласна и Каталина Тома, профессор Корнелльского университета, она с коллегами изучала, насколько люди честно заполняют профили в сервисах онлайн-знакомств. Оказалось, что 80 процентов людей действительно лукавили, чтобы выглядеть лучше в глазах потенциального партнера. Но! Привирали они совсем немного: пользователи в среднем прибавляли себе около 2 сантиметров роста и “омолаживали” себя на 0,55 лет. Давайте признаемся, что это нельзя назвать наглым враньем. Скорее легкая, вполне невинная, коррекция внешности и биографических данных.

Потемкинские деревни в резюме

Другое исследование ученых Корнелльского университета сравнивало степень правдивости соискателей, которые заполняли резюме для поиска работы тремя разными способами:

- традиционное бумажное оффлайн-резюме

- общедоступный профиль на Linkedin (это социальная сеть для поиска работы и установления деловых контактов)

- приватный профиль на Linkedin (настройки доступа позволяют закрыть профиль от посторонних).

В среднем в каждом типе резюме соискатели “наследили” по три раза - то есть приписывали себе несуществующие доблести. Но общедоступные профили все же заполнялись честнее, когда доходило до таких важных вещей, как опыт работы и достижения на прежнем месте службы. Авторы исследования объясняют это тем, что в общедоступные профили могут зайти коллеги по работе или предыдущие работодатели и будут неприятно поражены вашими “потемкинскими деревнями”. Поэтому дурить потенциального работодателя лучше с помощью резюме, которые посторонние не увидят.

Получается, что социальные сети создают ситуацию, когда каждый из нас у всех на виду. В этом случае велик риск попасться на вранье. А кому из нас охота рисковать своей репутацией? Жаль, что быть честными нас заставляет в конечном счете корыстный интерес, а не стремление к добродетели и потребность внутреннего самосовершенствования. Но, видимо, по другому механизм превращения из обезьяны в человека не работает.

Конечно, находятся граждане (а чаще всего гражданки), которые пытаются создать в соцсетях фальшивый имидж. Они энергично лепят с помощью фото, видео, текстов и комментариев образ человека, которым они не являются. Например, Оля Бузова стремится представить себя, как певицу и светскую даму, хотя не является ни той, ни другой. Впрочем, наверное, у каждого из нас есть такой знакомый. Но цифровые технологии здесь не виноваты, все дело в личных человеческих качествах.

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