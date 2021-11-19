Ученые развеяли миф о том, что социальные сети это территория обмана

По итогам эксперимента выяснилось, что привирать пользователям соцсетей приходится не так уж часто. Фото: Shutterstock

Один из распространенных стереотипов гласит: интернет и социальные сети это территория обмана, где люди без отдыха врут с утра до вечера. Но так ли это на самом деле? Скептики говорят: барону Мюнхгаузену не нужен был аккаунт ВКонтакте или в “Фейсбуке”, чтобы отливать пули про полеты на ядре и конную прогулку на половине лошади. Но некоторые уверены: новые технологии сами подталкивают человека лгать более раскованно и изобретательно. Поскольку анонимность дает возможность приукрашивать и безнаказанно распространять фейковые новости. В этом есть рациональное зерно. Взять хотя бы элементарный пример: ведь ни одна из женщин (за редким исключением) не похожа на фотографию, которая красуется у нее на аватарке в социальной сети.

Пользователи врут один раз в день

О вранье в эпоху цифровых технологий вышло несколько серьезных научных исследований. Их авторы пришли к очень любопытным и неожиданным выводам.

Дэвид Марковиц из Университета Орегона (США) изучил различные платформы, которые люди используют для общения - мессенджеры, социальные сети, серверы знакомств, смс-сообщения, телефоны и сервисы видеозвонков. Для того, чтобы узнать, где пользователи больше всего лгут, ученый провел любопытный эксперимент. Он набрал 250 добровольцев, которые за символическое вознаграждение - 1 доллар в день - вели дневник. В нем они в течение недели фиксировали все свои контакты и переговоры, а также случаи, когда им приходилось лукавить.

При этом выяснилось, что привирать пользователям приходилось не так уж часто. На 17 125 эпизодов общения пришлось 1663 случая обмана. В среднем участник эксперимента врал один раз в день. Но самое интересное, что соцсети вовсе не были гнездом порока.

Самый честный способ общения - электронная почта

Марковиц обратил внимание на одну закономерность: люди обманывали чаще, если пользовались технологией, которая позволяла:

- Общаться синхронно и без задержек ( разговор с глазу на глаз или разговор по телефону);

- Сказанные слова при этом не записывались и не фиксировались;

- Собеседники находились на расстоянии.

В полном соответствии с этими критериями самыми “нечестными” способами общения оказались видеозвонки и звонки по телефону (см. схему). Чуть лучше выглядела ситуация при личном общении. А самой прозрачной технологией оказалась электронная почта. С одной стороны, что написано пером - не вырубишь топором. С другой стороны по электронке мы чаще всего пишем деловые письма, а тут надо быть честным - это вам не личная переписка. Электронной почте в плане честности немного уступали текстовые сообщения в мессенджерах. А социальные сети находились в золотой середине.

Электронная почта оказалась самой "правдивой" среди современных платформ онлайн-общения. Фото: Shutterstock

Лгать удобнее по телефону

- Этот эксперимент позволяет сделать несколько важных выводов, - считает Дэвид Марковиц. - Во-первых, некоторые средства связи действительно способствуют обману: например, во время разговора по телефону или видеозвонка сложно поймать человека на слове (администратор булгаковского варьете Варенуха тоже так думал - Авт). Он всегда может задним числом сказать, что имел ввиду совсем другое и его неправильно поняли. В переписке такой номер не пройдет. Во-вторых, мнение о том, что ложь широко распространена в технологиях, является заблуждением. Природная склонность человека лгать и обманывать играет более важную роль, чем то, какой технологией общения он при этом пользуется.

С Морковицем согласна и Каталина Тома, профессор Корнелльского университета, она с коллегами изучала, насколько люди честно заполняют профили в сервисах онлайн-знакомств. Оказалось, что 80 процентов людей действительно лукавили, чтобы выглядеть лучше в глазах потенциального партнера. Но! Привирали они совсем немного: пользователи в среднем прибавляли себе около 2 сантиметров роста и “омолаживали” себя на 0,55 лет. Давайте признаемся, что это нельзя назвать наглым враньем. Скорее легкая, вполне невинная, коррекция внешности и биографических данных.

Потемкинские деревни в резюме

Другое исследование ученых Корнелльского университета сравнивало степень правдивости соискателей, которые заполняли резюме для поиска работы тремя разными способами:

- традиционное бумажное оффлайн-резюме

- общедоступный профиль на Linkedin (это социальная сеть для поиска работы и установления деловых контактов)

- приватный профиль на Linkedin (настройки доступа позволяют закрыть профиль от посторонних).

В среднем в каждом типе резюме соискатели “наследили” по три раза - то есть приписывали себе несуществующие доблести. Но общедоступные профили все же заполнялись честнее, когда доходило до таких важных вещей, как опыт работы и достижения на прежнем месте службы. Авторы исследования объясняют это тем, что в общедоступные профили могут зайти коллеги по работе или предыдущие работодатели и будут неприятно поражены вашими “потемкинскими деревнями”. Поэтому дурить потенциального работодателя лучше с помощью резюме, которые посторонние не увидят.

Получается, что социальные сети создают ситуацию, когда каждый из нас у всех на виду. В этом случае велик риск попасться на вранье. А кому из нас охота рисковать своей репутацией? Жаль, что быть честными нас заставляет в конечном счете корыстный интерес, а не стремление к добродетели и потребность внутреннего самосовершенствования. Но, видимо, по другому механизм превращения из обезьяны в человека не работает.

Конечно, находятся граждане (а чаще всего гражданки), которые пытаются создать в соцсетях фальшивый имидж. Они энергично лепят с помощью фото, видео, текстов и комментариев образ человека, которым они не являются. Например, Оля Бузова стремится представить себя, как певицу и светскую даму, хотя не является ни той, ни другой. Впрочем, наверное, у каждого из нас есть такой знакомый. Но цифровые технологии здесь не виноваты, все дело в личных человеческих качествах.

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