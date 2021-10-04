Умным отмерено больше: Ученые выяснили, представители каких профессий дольше всего живут

Экономисты и арфисты будут долго жить! Фото: EAST NEWS

Все работы хороши, выбирай на вкус, утверждал поэт Владимир Маяковский в хрестоматийном стихотворении “Кем быть?”. Оказалось, что поэт был глубоко не прав. И дело даже не только в доходах. Ученые установили, что профессии, которые вы выбираете, напрямую связаны с продолжительностью жизни.

ВОДИТЕЛИ СТАРЕЮТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Существуют работы обеспечивающие долголетие и наоборот - специальности, вызывающие ускоренное старение организма. В последнем случае классическим примером является профессия водителя грузовика, некогда романтизированная кинематографом (помните фильм “Живет такой парень” с Куравлевым или сериал “Дальнобойщики” с Галкиным и Гостюхиным?) Однако исследование геронтолога из Санкт-Петербурга доктора медицинских наук Анжелики Башкиревой продемонстрировало: баранку крутить - здоровью вредить. Во всяком случае биологический возраст водителей заметно опережал паспортный. Башкирева сравнивала различные физические и интеллектуальные показатели 150 водителей грузовых фур и 150 разнорабочих низкой квалификации (это была контрольная группа). Средний хронологический возраст в обеих командах был примерно одинаков - 43,3 года у водителей и 42,8 года у разнорабочих (запомните эти цифры). А вот для определения биологического возраста участники эксперимента выполняли множество тестов. Умственная работоспособность оценивалась в том числе по способности толкования пословиц, подбора синонимов и антонимов, успехам в игре в ассоциации, тестам на память, внимание и т.д. Физическая изношенность организма определялась по показателям артериального давления и частоты пульса при разных режимах спортивной нагрузки и способности восстанавливаться после упражнений. Здесь водители демонстрировали физиологические реакции свойственные не их сверстникам, а более старшим возрастным группам. Средний биологический возраст водителей составил 52,33 года, а у контрольной группы почти на 5 лет меньше - 48,25. Если мы вспомним, что средний возраст добровольцев по паспорту был в районе 43 лет, то и профессия разнорабочего тоже не является элексиром молодости. Однако среди шоферов темпы ускоренного старения даже на этом фоне резко бросаются в глаза.

А самое главное, степень старения организма у романтиков дальних дорог была связана не столько с возрастом, сколько с длительностью водительского стажа.

РАБОТА В МОРЕ ДОБАВЛЯЕТ К ВОЗРАСТУ 4,2 ГОДА

По словам доктора Башкиревой темпы старения у представителей шоферского цеха позволяют отнести 40–49-летних дальнобойщиков со стажем 15–19 лет к категории “критический контингент”. Хотя, как мы знаем, в этом возрасте до пенсии еще очень и очень далеко.

Впрочем, шофер - не единственная работа из группы риска. Ученые полагают, что преждевременно состарятся пилоты, бортпроводники, охранники, хирурги и медсестры... Кто же крадет у них годы жизни? Это комбинация из длительной малоподвижности, стресса и нарушения биоритмов, то есть цикла “день - ночь”. Кстати, более половины водителей (53,7%) участников исследования Башкиревой также работали по скользящему графику “сутки работаешь - двое отдыхаешь”.

Однако, есть и другие более экзотические факторы преждевременного старения.

Например, ученые обнаружили увеличение биологического возраста моряков дальнего плавания на 4,2 года по сравнению с календарным возрастом. По мнению ведущего автора исследования доктора медицинских наук Валентины Никитиной, морские волки длительное время проводят на корабле в условиях ослабленного геомагнитного поля Земли. Это происходит в результате работы навигационного оборудования, приборов связи и влияния конструкций корпуса, выполненных из ферромагнитных материалов.

УМНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Кто-то скажет - от работы кони дохнут! В том смысле, что все работы одинаково хороши, но если хочешь жить подольше - надо поменьше совершать трудовых подвигов. Однако есть на белом свете целый ряд профессий, которые жизнь продлевают. Как это ни парадоксально, но они связаны не с физической , а с интеллектуальной деятельностью.

Президент Геронтологического общества при РАН профессор Владимир Анисимов и его коллега доктор медицинских наук Геннадий Жаринов проанализировали продолжительность жизни более 50 тысяч представителей творческих профессий - ученых, художников, музыкантов, литераторов (см графику).

- Полученные нами данные подтверждают точку зрения о том, что высокий интеллект и образование напрямую связаны с высокой продолжительностью жизни и долголетием, - считают авторы исследования.

По их мнению генетика и наследственность, хотя и играют существенную роль в продлении жизни, но сильно переоценены. На самом деле их вклад немногим более 30 процентов. Если вы хотите стать кощеем бессмертным, то решающее значение имеют условия, образ жизни и признание ваших заслуг обществом и окружением. Например, Нобелевские лауреаты в среднем живут на 6,3 года дольше академиков РАН и на 8,5 лет дольше рядовых ученых. А рекордсменами среди самих нобелиатов оказались лауреаты по экономики, в среднем они достигают возраста 85,5 лет. Кроме того, ученые, как правило, продолжают работать и в преклонном возрасте - это очень важно, поскольку ощущение востребованности фундаментальный фактор долгой жизни.

При этом наблюдается парадокс, если у мужчин высокий интеллект дает долголетие, то женщины испытывают горе от ума. У них высокий IQ сокращает жизнь. Ученые объясняют это с одной стороны дополнительной нагрузкой по организации семейного гнезда, которую дамы-умницы несут по традиции. А с другой стороны высоким уровнем конкуренции с учеными-мужчинами. Все это загоняет последовательниц Софьи Ковалевской в стресс и депрессию.

С музыкантами все еще сложнее. Существует поверье, что наличие в соседях ребенка, который учится в музыкальной школе по классу скрипки или шарашит дома на пианино, сокращает продолжительность соседской жизни. Однако для самих жертв сольфеджио и гамм решающую роль играет репертуар, который они исполняют.

Приверженцы классической музыки живут заметно дольше, возможно, близость к вечным ценностям является хорошим лекарством от морщин. А вот барды и рокеры сгорают, как свечки. Отчасти это объясняется брутальным образом жизни, но Владимир Анисимов и Геннадий Жаринов уверены, что большое влияние имеет музыка, которую они играют.

Возникает вопрос: почему умные люди и творческие личности живут дольше? Может быть, потому что высокий интеллект помогает хорошо зарабатывать, вести правильный образ жизни, эффективнее избавляться от вредных привычек?

ИНТЕЛЛЕКТ УДЛИНЯЕТ ТЕЛОМЕРЫ

Зарубежные исследования доказывают, что дело тут не только в хороших бытовых условиях. Интенсивные занятия интеллектуальным трудом изменяют организм на уровне ДНК. Исследование генетиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско продемонстрировало, что у людей с высоким уровнем образования теломеры (концевые участки хромосом, укорачивание которых связывают с процессом старения) длиннее, чем у малообразованных граждан. Ученые изучили генетический материал 2287 участников эксперимента и пришли к выводу, что среднее значение теломер у тех, кто получил только среднее образование, было значительно короче (4806 базовых пар против 4926), чем у тех, кто после школы продолжил учиться в колледже или университете.

- Наше исследование это первая демонстрация связи длины теломер с уровнем образования, - говорит ведущий автор исследования Нэнси Адлер, профессор калифорнийского университета.

Ученые полагают, что интеллектуальный труд обеспечивает высокий социальный статус и уровень доходов. А кроме того, образованные люди лучше справляться с хроническим стрессом за счет высокого уровня интеллекта и возможности опереться на помощь и ресурсы людей своего социального круга. А именно хронический стресс называют ключевым фактором ускоренного клеточного старения.

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