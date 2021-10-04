Умным отмерено больше: Ученые выяснили, представители каких профессий дольше всего живут

Экономисты и арфисты будут долго жить!
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Все работы хороши, выбирай на вкус, утверждал поэт Владимир Маяковский в хрестоматийном стихотворении “Кем быть?”. Оказалось, что поэт был глубоко не прав. И дело даже не только в доходах. Ученые установили, что профессии, которые вы выбираете, напрямую связаны с продолжительностью жизни.
Существуют работы обеспечивающие долголетие и наоборот - специальности, вызывающие ускоренное старение организма. В последнем случае классическим примером является профессия водителя грузовика, некогда романтизированная кинематографом (помните фильм “Живет такой парень” с Куравлевым или сериал “Дальнобойщики” с Галкиным и Гостюхиным?) Однако исследование геронтолога из Санкт-Петербурга доктора медицинских наук Анжелики Башкиревой продемонстрировало: баранку крутить - здоровью вредить. Во всяком случае биологический возраст водителей заметно опережал паспортный. Башкирева сравнивала различные физические и интеллектуальные показатели 150 водителей грузовых фур и 150 разнорабочих низкой квалификации (это была контрольная группа). Средний хронологический возраст в обеих командах был примерно одинаков - 43,3 года у водителей и 42,8 года у разнорабочих (запомните эти цифры). А вот для определения биологического возраста участники эксперимента выполняли множество тестов. Умственная работоспособность оценивалась в том числе по способности толкования пословиц, подбора синонимов и антонимов, успехам в игре в ассоциации, тестам на память, внимание и т.д. Физическая изношенность организма определялась по показателям артериального давления и частоты пульса при разных режимах спортивной нагрузки и способности восстанавливаться после упражнений. Здесь водители демонстрировали физиологические реакции свойственные не их сверстникам, а более старшим возрастным группам. Средний биологический возраст водителей составил 52,33 года, а у контрольной группы почти на 5 лет меньше - 48,25. Если мы вспомним, что средний возраст добровольцев по паспорту был в районе 43 лет, то и профессия разнорабочего тоже не является элексиром молодости. Однако среди шоферов темпы ускоренного старения даже на этом фоне резко бросаются в глаза.
А самое главное, степень старения организма у романтиков дальних дорог была связана не столько с возрастом, сколько с длительностью водительского стажа.
По словам доктора Башкиревой темпы старения у представителей шоферского цеха позволяют отнести 40–49-летних дальнобойщиков со стажем 15–19 лет к категории “критический контингент”. Хотя, как мы знаем, в этом возрасте до пенсии еще очень и очень далеко.
Впрочем, шофер - не единственная работа из группы риска. Ученые полагают, что преждевременно состарятся пилоты, бортпроводники, охранники, хирурги и медсестры... Кто же крадет у них годы жизни? Это комбинация из длительной малоподвижности, стресса и нарушения биоритмов, то есть цикла “день - ночь”. Кстати, более половины водителей (53,7%) участников исследования Башкиревой также работали по скользящему графику “сутки работаешь - двое отдыхаешь”.
Однако, есть и другие более экзотические факторы преждевременного старения.
Например, ученые обнаружили увеличение биологического возраста моряков дальнего плавания на 4,2 года по сравнению с календарным возрастом. По мнению ведущего автора исследования доктора медицинских наук Валентины Никитиной, морские волки длительное время проводят на корабле в условиях ослабленного геомагнитного поля Земли. Это происходит в результате работы навигационного оборудования, приборов связи и влияния конструкций корпуса, выполненных из ферромагнитных материалов.
Кто-то скажет - от работы кони дохнут! В том смысле, что все работы одинаково хороши, но если хочешь жить подольше - надо поменьше совершать трудовых подвигов. Однако есть на белом свете целый ряд профессий, которые жизнь продлевают. Как это ни парадоксально, но они связаны не с физической , а с интеллектуальной деятельностью.
Президент Геронтологического общества при РАН профессор Владимир Анисимов и его коллега доктор медицинских наук Геннадий Жаринов проанализировали продолжительность жизни более 50 тысяч представителей творческих профессий - ученых, художников, музыкантов, литераторов (см графику).
- Полученные нами данные подтверждают точку зрения о том, что высокий интеллект и образование напрямую связаны с высокой продолжительностью жизни и долголетием, - считают авторы исследования.
По их мнению генетика и наследственность, хотя и играют существенную роль в продлении жизни, но сильно переоценены. На самом деле их вклад немногим более 30 процентов. Если вы хотите стать кощеем бессмертным, то решающее значение имеют условия, образ жизни и признание ваших заслуг обществом и окружением. Например, Нобелевские лауреаты в среднем живут на 6,3 года дольше академиков РАН и на 8,5 лет дольше рядовых ученых. А рекордсменами среди самих нобелиатов оказались лауреаты по экономики, в среднем они достигают возраста 85,5 лет. Кроме того, ученые, как правило, продолжают работать и в преклонном возрасте - это очень важно, поскольку ощущение востребованности фундаментальный фактор долгой жизни.
При этом наблюдается парадокс, если у мужчин высокий интеллект дает долголетие, то женщины испытывают горе от ума. У них высокий IQ сокращает жизнь. Ученые объясняют это с одной стороны дополнительной нагрузкой по организации семейного гнезда, которую дамы-умницы несут по традиции. А с другой стороны высоким уровнем конкуренции с учеными-мужчинами. Все это загоняет последовательниц Софьи Ковалевской в стресс и депрессию.
С музыкантами все еще сложнее. Существует поверье, что наличие в соседях ребенка, который учится в музыкальной школе по классу скрипки или шарашит дома на пианино, сокращает продолжительность соседской жизни. Однако для самих жертв сольфеджио и гамм решающую роль играет репертуар, который они исполняют.
Приверженцы классической музыки живут заметно дольше, возможно, близость к вечным ценностям является хорошим лекарством от морщин. А вот барды и рокеры сгорают, как свечки. Отчасти это объясняется брутальным образом жизни, но Владимир Анисимов и Геннадий Жаринов уверены, что большое влияние имеет музыка, которую они играют.
Возникает вопрос: почему умные люди и творческие личности живут дольше? Может быть, потому что высокий интеллект помогает хорошо зарабатывать, вести правильный образ жизни, эффективнее избавляться от вредных привычек?
Зарубежные исследования доказывают, что дело тут не только в хороших бытовых условиях. Интенсивные занятия интеллектуальным трудом изменяют организм на уровне ДНК. Исследование генетиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско продемонстрировало, что у людей с высоким уровнем образования теломеры (концевые участки хромосом, укорачивание которых связывают с процессом старения) длиннее, чем у малообразованных граждан. Ученые изучили генетический материал 2287 участников эксперимента и пришли к выводу, что среднее значение теломер у тех, кто получил только среднее образование, было значительно короче (4806 базовых пар против 4926), чем у тех, кто после школы продолжил учиться в колледже или университете.
- Наше исследование это первая демонстрация связи длины теломер с уровнем образования, - говорит ведущий автор исследования Нэнси Адлер, профессор калифорнийского университета.
Ученые полагают, что интеллектуальный труд обеспечивает высокий социальный статус и уровень доходов. А кроме того, образованные люди лучше справляться с хроническим стрессом за счет высокого уровня интеллекта и возможности опереться на помощь и ресурсы людей своего социального круга. А именно хронический стресс называют ключевым фактором ускоренного клеточного старения.
Конкретно
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Фото: Дмитрий ПОЛУХИН