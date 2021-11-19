«Нам называть вас товарищем?»: В руководстве США может появиться первый выходец из бывшего СССР

Джо Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля своей администрации Сауле Омарову — уроженку Казахстана, а точнее, Казахской ССР. Фото: REUTERS

В руководстве Соединенными Штатами может появиться настоящая комсомолка. Джо Байден выдвинул на пост главы Управления финансового контроля своей администрации Сауле Омарову — уроженку Казахстана, а точнее, Казахской ССР.

Сауле Омарова родилась в 1966 году в городе Уральск — это самый северо-запад страны, 300 км от Самары, 500 от Саратова. Девочку воспитывала мама и бабушка. Училась Сауле не просто хорошо, а отлично — так что смогла поступить в середине 1980-х на философский факультет МГУ. Омарова осталась работать в главном вузе страны, и наука проложила ей дорогу за океан. В начале 90-х она среди первых наших ученых отправилась по обмену в США, где стажировалась в Университете Висконсин-Мэдисон. В 1999 году Омарова защитила докторскую степень по политологии, затем по юриспруденции.

После развала СССР Омарова предпочла остаться в Штатах, где нашла работу в крупной юридической фирме. Во время президентства Джорджа Буша-младшего работала в течение года спецсоветником по регулярной политике в Минфине. Затем привлекалась Белым домом в качестве консультанта. При этом Сауле является профессором банковского права Корнельского университета, который входит в элитную Лигу плюща.

Кандидатуру Сауле Омаровой на пост руководителя Управления финконтроля администрация Джо Байдена выдвинула еще в августе. Но именно сейчас республиканцы решили подвергнуть женщину критике.

- Может быть, нам следует обращаться к вам «товарищ»? - с издевкой уточнил республиканец Джон Кеннеди (родственник бывшего президента, сенатор от Луизианы) у Сауле во время слушаний в Сенате. Его коллеги припомнили Омаровой ее дипломную работу, написанную еще в году учебы в МГУ - «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале», и обвинили ее в приверженности коммунистическим идеалам.

- В СССР не было академической свободы, и тему выбирали в принудительном порядке, - призналась в одном из интервью Сауле Омарова. - То, что я написала в этой работе, не имеет ничего общего с моими взглядами тогда или сейчас.

Кроме того, она и прежде называла себя антикоммунисткой.

К нападкам на Сауле Омарову подключились СМИ. Так Fox News вытащил на свет отчет полиции за 1995 году, в котором описывается арест 28-летней Омаровой в штате Висконсин за кражу из магазина TJ Maxx на 214 долларов. В отчете говорится, что Сауле украла четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и пару носков.

Охранник магазина видел, как она прятала вещи в своей сумке, и дал показания в полиции, что Омарова оплатила только покупки, сделанные в ювелирном отделе.

После задержания Сауле пошла на мировую и предложила оплатить те вещи, что она вынесла. В начале 1996 года судебное разбирательство прекратилось.

Журналисты Fox News направили в Белый дом запрос: а в курсе ли там о «криминальном» прошлом Омаровой. На что был получен ответ: администрация знает об этом инциденте, да и сама Сауле уведомляла Сенат и Минфин США о своем грешке молодости.

Если Сенат США одобрит кандидатуру Сауле Омаровой, то она станет первым выходцем с постсоветского пространства, занявшим столь высокий пост в американском истеблишменте.

- Я буду работать над тем, чтобы наша финансовая система предоставляла каждой семье инструменты, необходимые для построения их собственной американской мечты, - уже пообещала Омарова, выступая перед сенаторами.

Несмотря на то, что аналитики невысоко оценивают ее шансы, Сауле продолжает отстаивать себя и, в частности, делает ставку на актуальную повестку.

- Я легкая цель: иммигрант, женщина, из меньшинства. Я не похожа на вашего типичного главу управления, у меня другая история. Меня легко демонизировать и оскорбить.