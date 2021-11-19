Кандидатка на пост в Минфине США вынуждена оправдываться за комсомольское прошлое

Саула Омарова Фото: Twitter.com

Уроженка СССР Сауле Омарова, предложенная президентом США Джо Байденом на одну из должностей в Министерства финансов, теперь на слушаниях по своей кандидатуре в Сенате должна оправдываться за свое прошлое и даже заявить, что не является коммунисткой.

Как отметила политик, ей не приходилось выбирать, где родиться, а родственники подвергались преследованиям при сталинском режиме. Тем не менее, сенатор Пэт Туми заявил, что не знает, как к ней обращаться к «профессор» или «товарищ», чем вызвал ропот в зале. При этом ранее он требовал от Омаровой предоставить ему оригинал ее дипломной работы в МГУ, посвященной «Капиталу» Карла Маркса, однако рукопись так и не получил.

Кроме того, как передает телеканал Fox News со ссылкой на полицейский отчет, Омарову подозревают в краже. Сообщается, что ее задержали в 1995 году, когда ей было 28 лет. По данным канала, в одном из универмагов в штате Висконсин она украла четыре пары обуви, а также два ремня, столько же флакона одеколона, и носки на общую сумму 214 долларов. При задержании она во всем созналась и заплатила за краденые вещи. Обвинение сняли.

В ноябре глава Белого дома выдвинул уроженку СССР на пост регулятора банков в казначействе. Профильный сенатский комитет объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры, после чего пройдет два голосования. При утверждении Омарову на должность, она станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.