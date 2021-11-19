Эксперт о желании США не признавать Путина главой России после 2024-го: «Это может стать дополнительном стимулом нового срока президента»

18 ноября американские конгрессмены внесли в нижнюю палату парламента законопроект о «непризнании Владимира Путина после 7 мая 2024 года». Фото: REUTERS

Две главных политических партии США расходятся почти по всем вопросам. Кроме одного. Антироссийского. 18 ноября пара американских конгрессменов внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «непризнании Владимира Путина после 7 мая 2024 года».

В этот день истечет нынешний президентский срок российского лидера. И по версии заокеанских политиков получается, что его победа на следующих выборах так же неизбежна — вот они загодя и готовятся.

При этом даже беглое изучение биографий соавторов документа вызывает недоумение. Один из них, республиканец Джо Уилсон, сначала заседал в региональном парламенте — Сенате Южной Каролины — в течение 16 лет (1985-2001), а потом переехал в Вашингтон (на уровень выше, во «всеамериканскую» Палату Представителей), где так же бессменно штампует законы с 2001 года.

Похожий жизненный путь и у второго — члена Демпартии Стива Коэна. 23 года (1983-2006) — в Сенате штата Теннесси; затем с 2007 года — в Палате Представителей США.

Еще один штрих — возраст. Оба — почти ровесники самого великовозрастного президента в истории Штатов, Джо Байдена: Уилсону — 74 года, Коэну — 72. То есть эти конгрессмены сидят в креслах дольше, чем Владимир Путин — и упрекают его в «чрезмерном» количестве сроков.

В обоснование своего законопроекта Уилсон и Коэн цитируют… Конституцию РФ образца 1993 года, в разработке которой принимали участие иностранные эксперты, в том числе из-за океана. О чем до сих пор прямым текстом сказано на сайте Агентства по международному развитию США (USAID) — главного проводника американской «мягкой силы» по всему миру.

Неудивительно, что новую версию Основного Закона РФ (написанную уже самостоятельно, принятую в прошлом году и «обнуляющую» сроки Президента), американские конгрессмены называют «нелегитимной».

Что же дальше?

По мнению политологов, с учетом «двухпартийного антироссийского консенсуса» на Капитолийском холме — принятие законопроекта Коэна-Уилсона весьма вероятно. Впрочем, тот будет носить лишь рекомендательный характер, а исполнительная власть в лице Белого дома имеет богатый опыт игнорирования мнения законодателей, если оно мешает хозяину Овального кабинета проводить собственную политику.

Как возможное принятие законопроекта отразится на России? На вопрос сайту KP.ru ответил эксперт-американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин:

— В 2011 году Джо Байден (тогда — вице-президент при Обаме) посещал Москву, имел встречу с Владимиром Путиным, на тот момент — премьер-министром. Думаю, уже можно сказать, что Байден в той беседе требовал у Путина не выставлять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах-2012. Американцы боялись, что, вернувшись на первый пост, российский лидер продолжит курс на укрепление суверенитета и независимую внешнюю политику. И полагаю, Путин поступил по принципу «выслушай совет оппонента и сделай наоборот».

Поэтому и сейчас, по словам собеседника KP.ru, эскапада американцев может повлечь аналогичный эффект: послужить дополнительным стимулом для российского лидера пойти на президентские выборы в 2024 году.