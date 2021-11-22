Берегите печень: Как затянувшаяся пандемия коронавируса отравляет наше здоровье

Ученые уже доказали, что коронавирус бьет буквально по всему организму. Страдают легкие, сердце и сосуды, нервная система, мозг... Опасен страшный вирус и для печени. С одной стороны - печень отравляют препараты, которыми лечат COVID-19. С другой - серьезный урон этому органу наносит сам образ жизни человека при пандемии. За последние два года мы все стали меньше двигаться, чаще и больше перекусывать дома.... Все это увеличивают риск серьезных заболеваний печени.

А ведь именно она отвечает в организме за кроветворение, обмен веществ и выведение токсинов. Если печень не справляется с работой - отравляющее воздействие оказывается на весь организм. О том, как защитить этот важнейших орган в пандемию - читайте в материале kp.ru.