Крупнейший онлайн-магазин мира обвинили в рассекречивании данных о заказах знаменитостей

В Amazon уверяют, что заботят о сохранности данных клиентов и тратят на ее обеспечение миллиарды долларов. Фото: REUTERS

Бывший сотрудник компании Amazon рассказал, что безопасность хранения данных в компании находится на таком низком уровне, что рядовые работники могут позволить себе отслеживать историю заказов знаменитостей или своих бывших партнеров.

Гэри Ганьон, несколько лет назад работавший в Amazon в качестве вице-президента службы по обеспечению информационной безопасности, заявил, что крупнейший онлайн-ритейлер мира просто не в силах справиться с чрезмерно разросшимся массивом данных, а сама организация безопасности повергает в шок.

– Такое впечатление, что все склеено с помощью скотча и жевательной резинки, – цитирует эксперта Business Insider.

По словам других сотрудников Amazon, которые решили остаться неназванными, отслеживание покупок своих бывших партнеров со стороны работников компании – привычное дело. Кроме того, желающие без особого труда получили доступ к истории заказов известного американского рэпера Канье Уэста, а также звезд фильма «Мстители».

Особый интерес у любителей понаблюдать за чужими покупками вызвали заказы очень известной персоны, закупившей партию секс-игрушек.

В компании заявили, что подобные нарушения теоретически могли бы быть, но это скорее исключение из правил, нежели повседневная практика, поскольку Amazon заботится о сохранности данных своих клиентов и тратит на ее обеспечение миллиарды долларов.