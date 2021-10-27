Лидер продаж на Amazon: В США набирают популярность устройства для порки непослушных детей

Деревянный детский дисциплинарный паддл, по словам изготовителя, призван помочь любящим родителям «получить послушных детей».

Один из крупнейших в мире интернет-магазинов Amazon иногда выдает настоящие перлы в советах для покупателей. Вот и сейчас значок «рекомендовано Amazon» получила палка для порки детей, называемая паддл - инструмент, напоминающий биту для крикета, который представляет собой вытянутую ударную пластину с плоской рукоятью.

Называется сей девайс соответствующе – «Совет (или комитет) по образованию», а выпущен он компанией The Montgomery Line в серии с говорящим названием Сердце для дома. Как и на всяком изделии, предназначенном для детей, тут указан и возраст, желательный для применения, - от 2 до 10 лет, но, думается, в случае необходимости, можно отлупить ребенка и более старшего возраста.

Описание прибора говорит само за себя – деревянный детский дисциплинарный паддл, нужный для того, чтобы помочь любящим родителям «получить послушных детей». Устройство сделано вручную из добротного дерева, обладает удобной формой, закругленными краями, эргономичной ручкой, подходящей даже для маленьких ладоней, и удобно просверленным отверстием для того, чтобы его можно было вешать на стенку, видимо, в качестве устрашения.

Преимущества товара, который продается за нескромные 40 долларов.

В качестве одного их ключевых преимуществ авторы девайса называют отсутствие дырок на ударной поверхности, что обеспечивает дополнительную прочность изделия (видимо, бывали прецеденты, когда паддл все-таки ломался). И самое главное – в качестве подарка к «розгам» идет заламинированное руководство по правильной порке! В этом пособии авторы обещают «несколько полезных мелочей для любящих, но в то же время твердых родителей», готовясь назвать «приемы, которые показали себя очень эффективными». Правда в качестве примера таких советов следует довольно банальное утверждение: «шлепайте только за отклонение от четко обозначенных правил, а не за обычное детское легкомысленное поведение».

На паддле начертана ссылка на 15-й стих 29-й главы Книги Притчей Соломоновых, входящей в Библию: «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери».

Если же ваш ребенок не внял положительному действию паддла, то продавец обещает полностью вернуть деньги в «любом случае, независимо от причины».

Пока пользователи в целом положительно оценивают паддл – он получил больше 4 баллов из пяти. Впрочем, есть и не совсем довольные клиенты, например, одна дама написала, что дети только смеялись над ней, пока она лупила их этой палкой, а другой пользователь пожаловался на то, что устройство все-таки сломалось.

Кстати, производителем приспособления для порки является семейное предприятие, состоящее из мужа и жены Кларенса и Сюзанны Монтгомери, которые охотно дают советы о том, как сохранить брак и воспитывать детей, коих у них насчитывается семеро, а еще 14 внуков. Для желающих, приобщиться к традиционной семье, у четы Монтгомери есть в продаже книга «Воспитание детей по-библейски простым языком».

Впрочем, не стоит удивляться, ведь до сих пор физическое наказание для школьников разрешено в 19 штатах США, в основном находящихся на юге страны. Еще в 1977 году Верховный суд Соединенных Штатов решил, что восьмая поправка к конституции, запретившая жестокие и необычные формы наказания, не применяется к школам, а федеральное правительство не стало вводить всеобщий запрет. Парадокс: насильственные формы воспитания запрещены в военизированных центрах подготовки и детских тюрьмах, а в обычных учебных заведениях формально являются одним из способов привития дисциплины. Причем в каждом штате отдельно определяются типы розг и степень воздействия на провинившегося. По некоторым данным, твоего за год в американских государственных школах более 106 тысяч учеников подвергаются физическому наказанию.