Главврач больницы на Сахалине бесплатно подделывал документы о вакцинации Фото: Shutterstock

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Сахалинской области узнали, что главный врач больницы, расположенной на территории города Южно-Сахалинска выкидывает ампулы с вакциной в мусорку, а довольным пациентам делает документы о проведенной вакцинации. И все абсолютно бесплатно.

- По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственные информационные системы сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекций и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В следствии предполагают, что главврач учреждения причастен более чем к 50 фактам противоправной деятельности.

Сейчас, в рамках возбужденного уголовного дела "злоупотребление должностными полномочиями" (главврача могут лишить свободы на 4 года), следователи изъяли все медицинские карты пациентов больницы, неиспользованные ампулы, а также емкости, в которые сливалась вакцина. Они пытаются установить тех, кто воспользовался этой незаконной услугой.

Ранее в СК России выявил по стране массовые случаи подделки QR-кодов. В Приморском крае и Республике Хакасия возбуждены десятки уголовных дел по фактам получения и дачи взяток за внесение ложных сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и изготовление поддельных сертификатов. С пациентов врачи и посредники брали за услугу по 16 тысяч рублей.

Статья взятка в таких случаях предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишениям права занимать определенные должности до 15 лет. Статья за дачу взятки также достаточно суровая. Она предусматривает штраф в размере 1,5 миллиона рублей или в размере тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки и до 5 лет колонии.

Сейчас этим делом занимаются сотрудники УФСБ России и отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Республике Хакасия.