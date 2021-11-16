CК России выявил по стране массовые случаи подделки QR-кодов

В отношении получения и дачи взяток за ложные сведения возбуждены уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае и Республике Хакасия возбуждены десятки уголовных дел по фактам получения и дачи взяток за внесение ложных сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и изготовление поддельных сертификатов.

- Так, следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое ГБУЗ РХ "Усть-Абаканская районная больница" и жителя Черногорска. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "получение должностным лицом взятки за незаконные действия" и "посредничество во взяточничестве", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Статья взятка в таких случаях предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишениям права занимать определенные должности до 15 лет.

Петренко отметила, что подозреваемая из корыстных побуждений, используя служебные полномочия, с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого, а также через иных неустановленных посредников от не менее 90 физических лиц взятку в сумме более 90 тысяч рублей за внесение фиктивных сведений в ЕГИСЗ о вакцинации граждан, без фактического ее проведения.

Все "привитые" получили справки и сертификаты о вакцинации в целях их дальнейшего предоставления жителями республики по месту требования.

Сейчас этим делом занимаются сотрудники УФСБ России и отдела по борьбе с организованной преступностью МВД России по Республике Хакасия.

В Приморском крае поймали 46-летнего жителя города Артема, который дал взятку за подделку сертификата.

- Летом 2021 года подозреваемый через знакомого передал 16 тысяч рублей сотрудникам одного из медицинских учреждений за изготовление сертификатов профилактических прививок COVID-19 c QR-кодами для своих дочерей. По договоренности деньги были перечислены на счет банковской карты посредника и впоследствии переданы медицинским работникам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников преступления, - отметили в МВД России.

Статья за дачу взятки также достаточно суровая. Она предусматривает штраф в размере 1,5 миллиона рублей или в размере тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки и до 5 лет колонии.

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