Мишустин: Цены на жизненно важные лекарства должны быть доступными

Еще одно подписанное Мишустиным постановление касается выплаты пенсионных накоплений. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Документ должен помочь не допустить необоснованного завышения цен, пояснил премьер на совещании со своими заместителями в понедельник.

Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Информация о результатах проверки и принятых мерах будет размещаться в едином реестре.

- Такие мероприятия станут проводиться не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану, однако внеплановые проверки тоже возможны. Основанием для их проведения могут послужить поручения президента, обращения гражданина, либо организации, - пояснил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются на двух уровнях - федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с ФАС устанавливают предельную отпускную цену производителей. В итоге производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам выше этой цены. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.

Еще одно подписанное Мишустиным постановление касается выплаты пенсионных накоплений. Россияне, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, имеющие право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, теперь смогут оформить ее дистанционно. Электронное заявление в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд можно будет направить в том числе через портал госуслуг.

- Правительство продолжает работы по формированию социального казначейства: современной комфортной платформы, которая сделает всю систему помощи нашим гражданам максимально удобной и технологичной, избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях, - пояснил премьер.

Напомним, пенсионные накопления формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионном фондом – в зависимости от того, где формировались накопления по выбору гражданина.

На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. Ещё одна категория – граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии, пояснили в пресс-службе кабмина.