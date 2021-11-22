«Ковидная» помощь позволила поднять зарплаты малому бизнесу

Фото: Андрей ГОРДЕЕВ Ведомости/ТАСС

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Как отметил главный налоговик страны, поступления в бюджет показывают себя очень неплохо: только за 10 месяцев 2021 года на 37% превышены показатели 2020-го. К 31 декабря в ведомстве и вовсе ждут превышение прошлогодних показателей на 7 триллионов рублей.

Даже несмотря на то, что прошлый — ковидный год — в ведомстве называют аномальным, в сравнении с 2019-м он тоже принес в бюджет на 23% больше.

- В целом показатели очень неплохие, - отметил Егоров. - Это как экономика, так и рост цен на углеводороды, на металлы – всё вместе, конечно, создало эффект.

Президент России Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/РООL/ТАСС

Обратил внимание глава ФНС и что выросли сборы от подоходного налога: в целом — 17%, и на 20% - в малом бизнесе.

- То есть это косвенный показатель роста реальных доходов? - поинтересовался Путин.

- Совершенно верно, - отметил налоговик. - И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось на показателях по зарплате.

Президент одобрительно покивал головой.

- Мы и в этом году тоже участвуем в помощи, - продолжил Егоров. - Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 миллиардов рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше одного миллиона 700 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров: «Контроль за денежными переводами граждан должен быть аккуратным»

В ФНС считают, что безналичные платежи все равно прозрачнее наличных, но усложнять жизнь людям пока не планируют (подробности)