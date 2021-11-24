Обвал лиры привел к стихийным протестам в Турции

Обвал лиры стал крупнейшим за последние 20 лет – во вторник ее стоимость практически одномоментно рухнула с 11,37 до 13,21 за $1 Фото: REUTERS

Новый антирекорд турецкой валюты привел к массовым протестам – после падения лиры только за одни сутки на 15% - на улицы крупнейших городов страны начали выходить недовольные граждане с требованием отправить правительство в отставку.

Обвал лиры стал крупнейшим за последние 20 лет – во вторник ее стоимость практически одномоментно рухнула с 11,37 до 13,21 за $1.

По мнению аналитиков, причиной падения турецкой нацвалюты стало третье за последние три месяца решение государственного регулятора о снижении учетной ставки. За последние две недели лира утратила больше четверти своей стоимости.

Бывший премьер-министр Турции, а некогда один из ближайших соратников действующего президента страны, Ахмет Давутоглу назвал отношение нынешнего правительства к экономике откровенным предательством национальных интересов.

– Я призываю лидеров всех наших политических партий и великую турецкую нацию начать на своей странице в Twitter.

Международные эксперты заявляют, что политика снижения учетной ставки, проводимая Центробанком Турции, идет вразрез с ужесточением денежно-кредитной политики во всем мире, а действия правительства страны в финансовом плане становятся все более непредсказуемыми.