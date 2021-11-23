В Турции прошли акции протеста с требованием отставки правительства Фото: REUTERS

Жители Турции вышли во вторник, 23 ноября, на стихийные акции протеста, требуя отставки правительства страны. Митингующие таким образом выразили недовольство падением курса национальной валюты.

Как передает турецкий телеканал HalkTV, акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре. Демонстранты вступили в столкновение с представителями полиции, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня, подешевев на 8,8%. Сейчас валюта Турции по отношению к доллару находится на уровне 13,21 лиры.

Самое сильное падение лиры со времен валютного кризиса 2018 года произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Центрального банка Турции снизить процентную ставку. С начала этого года турецкая валюта потеряла около 40% стоимости к доллару США.