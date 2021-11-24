Мошенники уговорили москвичку заложить две квартиры и отдать им 16 миллионов рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, которые обманули женщину на крупную сумму и уговорили заложить свои квартиры в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась москвичка Татьяна В.* Женщина рассказала оперативникам, что стала жертвой мошенников. По словам Татьяны, несколько месяцев назад ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности крупного российского банка. Звонивший сообщил, что на счетах Татьяны замечена подозрительная активность: неизвестные мошенники пытаются оформить на имя женщины кредиты на крупную сумму.

Мужчина объяснил встревоженной женщине, что для того, чтобы помешать преступникам завладеть деньгами и не допустить оформления на нее кредитов, Татьяне необходимо проследовать в отделение банка и самой оформить на себя кредит. По словам лже-банкира, это исчерпает кредитный лимит и не даст преступникам завладеть деньгами. Татьяна поверила звонившему, отправилась в ближайшее отделение банка, где оформила на себя кредит на крупную сумму. Получив в кассе деньги, женщина перевела их через банкомат на продиктованный преступниками «безопасный» счет.

Однако, этого мошенникам показалось мало. В разговоре с москвичкой аферисты узнали, что в собственности у Татьяны есть две московские квартиры. Мошенники выждали несколько дней, а затем снова позвонили женщине и сообщили, что теперь преступники покушаются на собственность Татьяны и хотят оформить кредиты под залог квартир женщины.

- Москвичка снова поверил мошенникам и отправилась в финансовую организацию, где получила кредиты под залог двух своих московских квартир. Все деньги потерпевшая Татьяна В.* также перевела на продиктованный аферистами счет. В общей сложности преступникам удалось выманить у москвички 16 миллионов рублей», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, которые обманули женщину на крупную сумму и уговорили заложить свои квартиры в Москве.

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