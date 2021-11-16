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Происшествия16 ноября 2021 8:40

Череда случайностей трижды давала шанс школьной учительнице спастись от мошенников, но она все равно нашла способ отдать им почти миллион рублей

Судьба посылала девушке очевидные сигналы, но та настойчиво их игнорировала
Артем ДЕГТЯРЕВ
Молодая учительница перевела мошенникам почти миллион рублей.

Молодая учительница перевела мошенникам почти миллион рублей.

Фото: Shutterstock

Курьезный случай произошел в поселке Рогово в Троицком районе Подмосковья. Пару дней назад на телефон 26-летней учительницы младших классов Ирине Петровне (имя изменено) позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации Ивановым. Иванов сообщил Ирине, что на ее счетах замечена подозрительная активность, а именно - мошенники пытаются оформить на девушку кредиты на крупную сумму и у них это уже почти получилось.

«К счастью», Иванов вовремя заметил подозрительные действия аферистов и даже успел известить местный отдел полиции о совершаемом в отношении учительницы преступлении. Мужчина говорил очень убедительно, называл девушку по имени и отчеству и оперировал различными банковскими терминами. Молодая учительница поверила звонившему и стала в точности выполнять все его рекомендации, чтобы защитить себя от мошенников и не дать им оформить на ее имя кредиты.

Иванов сообщил Ирине Петровне, что необходимо снова созвониться, но уже в мессенджере, ведь там разговаривать безопаснее. Также мужчина сказал, что вскоре с ней свяжется специалист по мошенничеству в сфере кредитования Центрального банка РФ Сергеева. Через несколько минут учительницу добавили в кооперативный чат якобы от ЦБ РФ, а на телефон поступил новый звонок, уже от «специалиста по мошенничеству» Сергеевой.

Женщина повторила Ирине Петровне все то же самое, что ранее говорил ее «коллега» Иванов и сообщила: для того, чтобы помешать мошенникам завладеть деньгами, Ирине Петровне нужно самой оформить на себя кредит, а полученные деньги перевести на специальный, защищенный счет. Сергеева потребовала от девушки не завершать телефонный разговор и производить все операции параллельно со звонком, якобы звонок записывается и все это необходимо для расследования данного случая мошенничества.

Судьба вмешалась в первый раз

Ирина Петровна послушно выполняла все указания звонившей: перевела звонок на громкую связь, зашла в приложение одного из крупных российских банков и стала оформлять заявку на онлайн кредит. «Специалист банка» Сергеева подсказывала девушке куда нужно нажимать и что писать в графах в приложении. Заявка была составлена и направлена в банк. Но, внезапно, Ирине Петровне пришел отказ на кредит от банка. Удивленная девушка сообщила об этом Сергеевой, но та быстро сориентировалась и сделала вид, что так и должно было быть. Сергеева убедила Ирину Петровну, что сотрудники банка вероятно в сговоре с мошенниками и не дают девушке защитить свой счет. Поэтому нужно действовать быстро и решительно - прямо сейчас ехать в банк и оформлять кредит в живую.

Взволнованная учительница собралась и выехала в ближайшее отделение банка, которое оказалось в городе Подольске. Сергеева настрого запретила обсуждать с сотрудниками банка происшествие с мошенниками, ведь кто-то из банковских работников может быть в сговоре с преступниками. Ирина Петровна выполнила все требования звонившей и оформила на себя потребительский кредит на 840 тысяч рублей. Деньги сразу поступили на карту девушке и она уже начала снимать их в банкомате, как судьба решила вмешаться во второй раз.

Подтверждение личности

Вероятно в банкомате произошел сбой или же машина проанализировала действия Ирины и заподозрила неладное. Аппарат отказалась выдавать девушке крупную сумму наличных, которые буквально несколько минут назад ей перевел банк. Учительница получила чек, на котором говорилось, что в целях безопасности ей необходимо связаться с технической поддержкой банка для подтверждения своей личности. Раздраженные чередой неудач мошенники велели Ирине Петровне звонить в банк и подтверждать личность, чтобы наконец-то получить заветные деньги. Девушка позвонила на горячую линию, где должна была назвать кодовое слово, прописанное ей при оформлении кредита. Из-за сильного волнения Ирина Петровна не смогла вспомнить правильное кодовое слово и, после трех неверных ответов, сотрудник банка заблокировал ее карту.

Ирина заподозрила, что ее обманывают и решила прервать разговор. Девушка положила трубку, заблокировала номера, с которых ей звонили и поехала домой. В интернете учительница нашла рассказы потерпевших от подобных мошеннических схем и решила обратиться за помощью в полицию. Однако, по номеру 112 никто ей не ответил. Ирина решила перезвонить чуть позже, но внезапно раздался входящий звонок.

Мошенники никогда не сдаются

Мошенники поняли, что Ирина Петровна их раскусила и заблокировала номера, но решили предпринять еще одну попытку ее обмануть. Звонивший мужчина представился сотрудником отдела полиции и поинтересовался у Ирины, что у нее случилось. Поскольку ранее девушка сама звонила в 112, Ирина решила, что ей звонит настоящий полицейский и рассказала ему все подробности случившегося. Лже-опер сообщил Ирине, что в отношении нее и правда происходит мошенничество, однако звонившим ранее Иванову и Сергеевой полицейский приказал верить, ведь они действительно сотрудники Центрально банка и работают вместе с ним над расследованием этого дела. Лже-полицейский переключил звонок Ирины на уже знакомую девушке Сергееву, которая продолжила следовать своей легенде и убедила девушку вновь поехать в банк.

Подозрения Ирины Петровны были развеяны звонком из якобы полиции и она снова послушно выполняла все требования аферистов. Девушка приехала в банк, по паспорту обналичила в кассе кредитные средства и перевела их на продиктованный мошенниками «безопасный счет». После завершения всех транзакций, «специалист банка» Сергеева попрощалась с Ириной, заверив, что ее деньги в безопасности и вскоре ее кредит будет аннулирован. Учительница отправилась домой, где снова проверила баланс своего счета. Имеющаяся задолженность никуда не исчезла. Девушка позвонила по номерам, с которых ранее ей звонили аферисты, но номера уже были выключены. Тогда учительница поняла, что ее все-таки обманули и уже лично направилась в отдел полиции писать заявление.

«В полицию обратилась 26-летняя Ирина К. (имя изменено), учительница младших классов местной школы. Девушка рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы, которая несколько раз едва не сорвалась. К несчастью, доверчивая девушка игнорировала все «знаки судьбы», которые всячески препятствовали ей стать обманутой. Не помогла даже информация из интернета, где рассказывалось о множестве случаев подобных афер. В общей сложности аферисты проговорили с Ириной более 8 часов, запрещая ей отключать звонок даже когда она ложилась спать. В результате мошеннических действий Ирине К.* причинен ущерб в размере 840 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по 159 УК РФ - Мошенничество. Преступную группу аферистов, обманувших школьную учительницу сейчас разыскивают.

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