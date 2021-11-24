Евросоюз призывает Россию отказаться от поддержки Донбасса

Стано указал, что указ Путина якобы противоречит минским соглашениям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еврокомиссия выступила с официальным заявлением, призывая Россию отказаться от поддержки Донбасса. Европа углядела крамолу в желании Москвы пустить местный бизнес на свои рынки.

На этот раз сожаление Брюсселя вызвал указ президента Путина, подписанный 15 ноября. Согласно этому документу, товары, произведенные в ЛНР и ДНР могут попадать на российский рынок по облегченной схеме — до «политического урегулирования» ситуации в регионе. В Донецке и Луганске такое решение приветствовали, ведь это дает местным предприятиям доступ к 150-миллионному рынку. А вот в Евросоюзе разглядели в этом коварные планы Москвы еще больше оторвать республики от Киева. Как будто обстрелов со стороны ВСУ для этого мало.

- Такие односторонние шаги нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они могут усилить напряженность и будут препятствовать процессу реинтеграции, - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано. - Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют обострение конфликта.

Вдобавок ко всему господин Стано указал, что указ Путина якобы противоречит минским соглашениям.

Интересна в данном случае логика Еврокомиссии. Любая помощь ЛНР и ДНР — а допуск товаров на российский рынок по облегченной схеме, несомненно, хорошее подспорье в развитии экономики — видится «актом агрессии» и гибридной войны. Хотя чего-то более мирного сложно себе представить. К тому же не стоит забывать, что в республиках живет больше 600 тысяч граждан Российской Федерации — неужели свое же государство не должно им помогать?