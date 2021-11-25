Трагедия в Ла-Манше: 30 мигрантов утонули, пытаясь вплавь добраться до Британии

Последние недели мигранты прямо-таки осаждают Туманный Альбион со стороны Франции Фото: REUTERS

Ужасная трагедия произошла в проливе Ла-Манш, который отделяет Англию от Франции. В результате крушения надувной лодки погиб 31 человек из числа мигрантов, пытавшийся нелегально проникнуть в Великобританию

Пока точной информации о трагедии немного — поисковая операция в проливе продолжается. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утверждает, что всего на судне находилось 34 человека, погибшими числятся 31 из них, включая семерых женщин (одна из них была беременна) и троих детей. Двое выживших сейчас находятся в тяжелом состоянии в госпитале, а один из пассажиров считается пропавшими без вести.

Глава французского МВД отправился в прибрежный город Кале, чтобы лично контролировать расследование трагедии.

О причинах кораблекрушения пока ничего не известно, но Дарманен заявил, что лодка была почти полностью сдута, когда ее обнаружили спасатели. Полицейские уже задержали четырех человек, которых считают организаторами нелегальных перевозок мигрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон после трагедии потребовал усилить контроль на границах ЕС, заявив, что не позволит Ла-Маншу «превратиться в кладбище».

А с другой стороны пролива премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «пришло время шагнуть вперед, начать сотрудничать и сделать все возможное, чтобы уничтожить те повинные в смертях группировки, которым сейчас все сходит с рук».

Последние недели мигранты прямо-таки осаждают Туманный Альбион со стороны Франции. Сейчас в портовом городе Кале, расположенном прямо напротив Британии, скопилось несколько тысяч приезжих из стран Азии и Северной Африки. Оставаться во Франции они не желают и стремятся пересечь на лодках пролив, чтобы обосноваться в Британии, где могут рассчитывать на гораздо более весомую материальную помощь. Сеть спортивных магазинов «Декатлон» была даже вынуждена сняла с продажи каноэ и байдарки в своих магазинах на севере Франции, чтобы мигранты не пользовались ими для пересечения Ла-Манша. Но, видимо, кто-то все-таки успел запастись плавсредствами.

Британские пограничники имеют строгое распоряжение от властей: перехватывать беглецов и возвращать их обратно на континент. В Париже называют эту практику «бесчеловечной», хотя французская полиция не особо препятствует мигрантам отправляться в опаснейшее (нынешняя трагедия — лишнее тому подтверждение) плавание через пролив. У властей не хватает средств, чтобы контролировать разросшийся табор «гостей» в самом Кале, не то что следить за лодками беженцев. Лондон отмалчивается.

Впрочем, французы все-таки помогают несчастным мореплавателям, например, 16 ноября местная погранслужба спасла из воды 272 человека. Но на большее в Елисейском дворце пойти не готовы и усиливают давление на мигрантов. В частности, в начале ноября на севере страны был демонтирован лагерь беженцев, а полиция арестовала десятки подозреваемых в контрабанде.