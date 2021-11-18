Французские магазины спорттоваров перестали продавать лодки, чтобы их не использовали беженцы

Как сообщает BBC, сеть спортивных магазинов «Декатлон» сняла с продажи каноэ и байдарки в своих магазинах на севере Франции, чтобы мигранты не пользовались ими для пересечения Ла-Манша. Фото: Shutterstock

Как сообщает BBC, сеть спортивных магазинов «Декатлон» сняла с продажи каноэ и байдарки в своих магазинах на севере Франции, чтобы мигранты не пользовались ими для пересечения Ла-Манша. При этом лодки исчезли только из торговых точек в городе Кале и коммуне Гранд-Сенте, которые непосредственно примыкают к водной границе с Англией, а на остальной территории страны их можно свободно приобрести.

Судя по официальному заявлению, в «Декатлоне» обосновывают такой шаг заботой о самих мигрантах, для которых попытка добраться до Британии через Ла-Манш опасная для жизни. С этим не поспоришь, ведь на днях трое беженцев как раз и пропали без вести, решившись штурмовать пролив на каноэ. И это только малая часть «спортсменов-байдарочников», ведь бывают дни, когда более тысячи мигрантов одновременно пытаются добраться на лодках до Туманного Альбиона, а всего с начала этого года «гости» более 14 тысяч раз пускались в подобную авантюру.

Примечательно, что именно «Декатлон» стал одним из излюбленных мест мигрантов для приобретения плавсредств. Магазины сети удобно расположены рядом с Дюнкерком, откуда до Англии – рукой подать. Поэтому довольные покупатели с родственниками и друзьями практически сразу же после покупки идут испытать ее на прочность в этом захватывающем путешествии.

Последние дни мигранты прямо-таки осаждают Туманный Альбион со стороны Франции. Сейчас в портовом городе Кале, расположенном прямо напротив Британии, скопилось несколько тысяч приезжих из стран Азии и Северной Африки. Оставаться во Франции они не желают и стремятся пересечь на лодках пролив, чтобы обосноваться в Британии, где могут рассчитывать на гораздо более весомую материальную помощь. Однако британские пограничники имеют строгое распоряжение от властей: перехватывать беглецов и возвращать их обратно на континент. Только в минувшие пятницу и субботу катера береговой охраны завернули 1100 человек, пытавшихся добраться до туманного Альбиона.

В Париже назвали эту практику «бесчеловечной». Французская полиция не особо препятствует мигрантам отправляться в плавание через Ла-Манш. У властей не хватает средств, чтобы контролировать разросшийся табор «гостей» в самом Кале, а не то что следить за лодками беженцев. Лондон отмалчивается. Впрочем, французы все-таки помогают несчастным мореплавателям, например, 16 ноября местная погранслужба спасла из воды 272 человека. Но на большее в Елисейском дворце пойти не готовы и усиливают давление на мигрантов. В частности, недавно на севере страны был демонтирован лагерь беженцев, а полиция арестовала десятки подозреваемых в контрабанде.