Видео последствий взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области 25 ноября 2021: погибли 52 человека

. Фото: REUTERS

В сети появилось видео последствий взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября 2021 года погибли 52 человека.

На кадрах видно шахту и прибывший на место ЧП сотрудников экстренных служб, следователей.

В момент взрыва внутри шахты находились 285 человек. За несколько часов на поверхность выбраться не всем, спаслись только 239 горняков. Многим понадобилась помощь врачей. Предварительно пострадали около 49 человек, 35 были госпитализированы, четверо в реанимации.

Сейчас в причинах трагедии разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Однако замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал, что предварительной причиной ЧП стал взрыв метана.

Также известно о задержании директора шахты, его первого зама и начальника участка. Следователи намерены предъявить им обвинения и ходатайствовать об аресте.