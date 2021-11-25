Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" 24 ноября 2021 стал взрыв

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что причиной ЧП на шахте "Листвяжная" стал взрыв метана.

- Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться, — сказал он в разговоре с журналистами.

На место происшествия прибыли сотрудники СК РФ из Москвы, добавил Демешин. Они займутся расследованием причин произошедшего.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 11 человек. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что случившееся - это большая беда. Глава государства поддерживает постоянную связь с губернатором Кемеровской области. По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Ситуацию осложняют опасные условия, в которой работают спасатели, уточнил российский лидер.