Почему шахтеры в России так часто гибнут?

Вчера 52 человека погибли при взрыве и пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе Фото: REUTERS

В 2010 году мне довелось побывать в Австралии. Эта страна, к слову сказать, по добыче угля опережает России. Если у нас в 2020 году выдали на-гора около 441,3 млн тонн угля, то в Австралии — 485,5 млн. В США — 685,4 млн. А лидирует по углю Китай - 3 583 млн.

Так вот австралийцы не помнят случая, когда бы у них гибли шахтеры в шахтах. А все потому, как рассказали мне представители австралийской угольной промышленности, что в Австралии на высоте техника безопасности. А уж особенно на таком взрывоопасном производстве, как угольное. Всюду установлены самые чувствительные на выброс метана датчики. Это оборудование дорогое, но жизни людей дороже.

В то же время, рассказывали австралийские угледобытчики, случалось им побывать по обмену опытом на украинских и российских шахтах, где, по мнению австралийцев, техника безопасности отсутствует напрочь. Если метановые датчики и стоят, то они допотопные, в малых количествах и не там, где надо. В Австралии бы за такое безобразие ответственных лиц и хозяев привлекли бы к суду, не дожидаясь человеческих смертей.

К сожалению, мнение австралийских специалистов о наших шахтах то и дело подтверждается трагическими событиями. Хозяева наших шахт просто экономят на технике безопасности. Наверно по их подсчетам дешевле похоронить полсотни шахтеров, чем оборудовать шахты дорогими датчиками и оплачивать труд грамотных специалистов по технике безопасности.

К сожалению, нет закона, по которому следовало бы таких хозяев, в случае трагедии на их производстве, лишать собственности во избежание новых жертв. Привлекать к уголовной ответственности. И пока таких законов не будет, не будет и на наших шахтах порядка, как в Австралии, как и в прочих странах, где смерть шахтера хозяину обойдется страшно дорого.

*Авторская колонка отражает личное мнение автора, может не совпадать с мнением редакции «Комсомольской правды».