«Мастер кричал всем, чтоб вставали, а сам остался там навсегда»: рабочие «Листвяжной» спасали товарищей, жертвуя собой

У входа в здание шахты "Листвяжная" в городе Белово, где произошло ЧП. Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Выживших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не осталось. По предварительным данным, 46 горняков и 6 спасателей погибли из-за последствий взрыва метана. Об этом сообщают источники «КП» в экстренных службах региона.

Сообщение о смерти всех оставшихся в недрах шахтеров появилось поздним вечером – спустя 21 час после происшествия. Почти все это время на месте событий работали лучшие горноспасатели региона. Жизни большинства рабочих удалось спасти – 239 человек вышли и были эвакуированы.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИСК

Про газ в «Листвяжной» знали все. В штреках пахло метаном так, что даже случайный человек понял бы: работать в таких условиях смертельно опасно. Но шахтерам просто не оставляли выбора. Горнодобывающее предприятие одно, не хочешь идти на смену – увольняйся и оставайся голодным. И кузбасские парни лезли в штрек.

– Внутри был газ. Об этом знали абсолютно все, разумеется, в курсе было и начальство. Но нас в приказном порядке заставляли туда спускаться, - рассказал «Комсомолке» один из шахтеров (свое имя парень попросил не называть). – Говорили так: «Работайте, если что-то не устраивает – уходите». Люди шли работать, деньги нужны...

Об опасном газе в шахте знали абсолютно все - и начальство и, конечно же, сами шахтеры. Фото: Снимок с видео/Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Именно газ, по предварительному заключению Генпрокуратуры, и стал причиной взрыва в недрах «Листвяжной». После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. А уже к вечеру были задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник злополучного участка, где произошла трагедия.

ВЗРЫВ

– У нас была как раз первая смена. Мы увидели только дым, когда подъехали. На второй вахте подъехали, а перед нами уже успели спуститься на какое-то расстояние. Начали люди с первой вахты возвращаться — кто в полуживом состоянии, кого выносили на руках мужики. Проходили вперед на сколько могли и выносили. Мы сверху не поняли, что произошло, взрыва не услышали. Увидели, над шахтой идёт дым какой-то. Люди стали выходить, чёрные и кашляют. Кое-как идут, говорят, взрыв там, – цитирует очевидца телеграм-канал Baza.

Несмотря на то, что «Листвяжная» вошла в пятерку лучших шахт страны, на проверку система безопасности оказалась несовершенной. Взрыв выбил все шлюзы, которые могли остановить распространение газа и смертельного дыма. Кроме того, по словам очевидцев, кислородные трубки – «самоспасатели» сработали далеко не у всех. А кто-то даже не успел дотянуться до спасительного снаряжения.

«Листвяжная» считалась одной из лучших угольных шахт России. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

– Уже был конец смены, мы собирались домой, и произошел взрыв, до нас он не дошел, до нас дошла только волна. Кого там снесло, кого что, мы пошли, кто успел включиться в «Спасатель». Я не успел. Потерял сознание, очнулся. Рядом со мной человек лежит. Я давай дышать через «Спасатель». Еле-еле выкарабкался и уже на свежую струю. Меня всего качало, но я слышал, как горный мастер сзади начал всех поднимать: «Вставай, не лежи!» К одному, второму. И выходит, что он тоже там остался.

Автомобили экстренных служб на территории шахты "Листвяжная". Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ

Многие горняки отмечают – большинство жизней было спасено благодаря небезразличию и смелости товарищей. А вот спасатели в первый момент оказались буквально безоружны перед лицом трагедии.

– Мы [новая смена] там около часа простояли и никто не приехал кроме пожарных, которые ну просто приехали без всего, можно сказать. Спускались наощупь, находили кого-то и вытаскивали, – вспоминает в беседе с Baza один из горняков.

Горноспасатели МЧС прибыли на место ЧП. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Однако приехавшие на место сотрудники МЧС ринулись вперед самоотверженно. Даже после взрыва концентрация метана в воздухе на некоторых участках составляла порядка 6%! Несмотря на это, в первые часы спасатели бились насмерть. Только через семь часов работы были остановлены из-за угрозы повторения взрыва. Тогда, когда из шахты вышли и были извлечены 239 горняков. Тогда, когда стало понятно, что шансов выжить у оставшихся внизу рабочих практически нет.

К сожалению, спасательная операция стоила жизни шестерым сотрудникам экстренной службы. Их гибель подтвердили вместе со смертью оставшихся в шахте людей.

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