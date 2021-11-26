Вкусы на все времена

Вкусы льются рекой.

Из сотен претендентов экспертная комиссия и участники народного голосования определили 24 лучших бренда в восьми номинациях.

В прошлом году конкурс открыл почти 500 брендов из 79 регионов России. Для победителей был реализован комплекс мер по продвижению. В этом году количество брендов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты.

ВАЖНО

Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ:

- Победа в конкурсе для производителей служит дополнительным стимулом к расширению производства, выходу на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а также развитию смежных направлений бизнеса, например, аграрного и гастрономического туризма, популярность которых в последние годы стремительно растет.

Выбор народа

В номинации «Нас выбирают» за любимые продукты было отдано более миллиона голосов, что говорит о большом интересе россиян к гастрономической теме и активном желании поддержать местных производителей. Представляем победителей народного голосования.

Ставропольские яблоки, Ставропольский край

Уникальные природные условия Северного Кавказа идеально подходят для выращивания яблок. Плоды отличаются неповторимым вкусом и ароматом. Не зря Ставропольский край называют яблочным: здесь выращивают сорта на любой вкус. Для любителей сладкого - «Голден Делишес», тем, кто любит покислее, подойдут «Фуджи», «Ред Делишес» и «Моди», если по вкусу яркая кислинка - выбирайте «Гренни Смит».

Прохоровская солдатская каша, Белгородская область

Прохоровская солдатская каша - незамысловатое, но очень вкусное блюдо. Его готовят из пшена, тушенки, свиного сала, сливочного масла, растительного масла и лука. Особенно ароматной каша получается, если варить ее в переносных котлах Турчановича, так называемой полевой кухне. Прохоровской кашу назвали в честь крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Ежегодно 9 Мая в музее-заповеднике «Прохоровское поле» все желающие могут попробовать солдатскую кашу, сваренную в котле полевой кухни.

Казанский чак-чак, Республика Татарстан

Рецепт казанского чак-чака уходит корнями в период Волжской Булгарии (нынешняя территория Татарстана). Название блюда связано с духом домашнего очага и семейного счастья Чак-чак, чье имя переводится как «росинка». Раньше блюдо считалось исключительно праздничным, его часто дарили на свадьбу. Сейчас стало практически повседневным. Уникальный гастрономический продукт, для приготовления которого берут только молодые и зеленые шишки от 1 до 4 сантиметров, еще не успевшие отвердеть.

Выбор экспертов

Призеров конкурса также определяла экспертная комиссия. В ее состав вошли представители ретейла, ресторанного бизнеса, институтов развития и органов власти. Давайте познакомимся с победителями.

Номинация «Загляните на огонек»

Бренды, влияющие на развитие туристического потенциала территории

Суздальская медовуха, Владимирская область

Приготовление безалкогольной суздальской медовухи занимает три месяца. Неотъемлемый ингредиент - натуральный пчелиный мед, он делает этот напиток таким уникальным и полезным. Регулярное употребление медовухи укрепляет иммунитет, препятствует развитию сердечных заболеваний, помогает победить простуду.

Суздаль стал центром производства безалкогольной медовухи в XIX веке. А в 1967 году здесь открылся единственный в стране медоваренный завод. Сейчас в городе проводится ежегодный фестиваль этого старинного напитка.

Номинация «Вкус природы»

Пищевые продукты, не подвергнутые переработке

Ямальская оленина, Ямало-Ненецкий автономный округ

Археологические находки говорят нам, что тундровое оленеводство зародилось на Ямальском Севере около двух тысяч лет назад. Мясо оленя наряду с рыбой было основной пищей северного человека. Сегодня оленеводство является основной животноводческой отраслью региона. Достоинства продукта - экологичность, высокое содержание в составе белка, а также линолевой кислоты, улучшающей обмен веществ. Помимо диетических блюд, из оленины готовят и продукты длительного хранения. А сейчас появились даже снеки - чипсы и хворост.

Номинация «Гастрономическая находка»

Переработанная пищевая продукция

Уральская шишка в шоколаде, Свердловская область

Шишки сосны - ценнейший кладезь полезных веществ и микроэлементов. С давних времен они используются в народной медицине при простудах, гриппе, бронхитах, пневмонии, низком гемоглобине. Отобранные шишки варятся в сахарном сиропе, приобретая нежную мягкую текстуру, а вкус горького шоколада отлично сочетается с хвойным.

Номинация «Вкусы без границ»

Бренды с высоким экспортным потенциалом

Астраханская осетровая икра, Астраханская область

Первые упоминания о волжской черной икре, которую привозили по речным торговым путям в Новгород, относятся к XIII веку. С XV века данный продукт постоянно поставлялся ко двору великих князей Москвы. А император Петр I, видя в черной икре источник дохода, ввел монополию на ее продажу за границу и добычу на территории страны.

Для производства астраханской икры используются волжская белуга, осетр, севрюга и стерлядь. Сейчас астраханская икра известна во всем мире и пользуется популярностью у гурманов.

Номинация «Вкус из глубинки»

Лучшие продукты российских территорий с населением до 3000

Федосихинские пельмени, Новосибирская область

Пельмени - традиционное блюдо сибиряков. В селе Федосиха их производят по уникальному рецепту. В составе начинки - говядина и свинина с местных ферм, а также свежие вешенки.

Номинация «Кулинарное наследие»

Кубанский борщ, Краснодарский край

История появления кубанского борща берет начало в конце XVIII века - с момента переселения запорожских казаков на Кубань. Императрица Екатерина II называла блюдо своим любимым кушаньем и держала при дворе отдельного повара для его приготовления.

Исторически кубанский борщ варят из помидоров и сладкого перца, а вместо ярко-малиновой кладут свеклу с белыми прожилками. Это придает блюду нарядный золотисто-оранжевый оттенок.

Номинация «На всю страну»

Камчатская нерка, Камчатский край

Камчатская нерка - деликатесный продукт. Ее отличают особый вкус, приятный аромат и ярко-красный цвет мяса. Готовится она по специальной технологии: рыба засаливается, а потом замораживается. Главное в рецепте - использовать только свежее сырье и изготавливать продукцию на месте вылова, чтобы сохранить пищевую ценность и все полезные свойства. Многоразовое замораживание при этом недопустимо.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Защита окружающей еды

На первом заседании Комитета по продовольственной политике обсудили стабилизацию цен на продукты.

Рост цен на продукты - одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня. Он начался летом. Тогда же был создан новый орган Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - Комитет по продовольственной политике. Началась выработка стратегии выхода из кризиса. Осенью под председательством генерального директора Группы «Черкизово» Сергея Михайлова прошло первое заседание. В нем приняли участие президент РСПП Александр Шохин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, руководители крупнейших российских компаний из АПК и смежных отраслей, представители ведущих отраслевых объединений.

Собравшиеся сосредоточились на решении системных проблем, влияющих на всю цепочку производства продуктов «от поля до прилавка». Одна из целей комитета - выработка предложений, направленных на обеспечение населения качественными и доступными продуктами, создание условий для развития российского агропрома и укрепление позиций страны на мировых аграрных рынках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов и президент РСПП Александр Шохин.

Председатель Комитета РСПП по продовольственной политике Сергей МИХАЙЛОВ:

- В ближайшее время мы планируем сосредоточить усилия на таких важных темах, как поддержка инвестиционной привлекательности АПК, увеличение производства социально значимой продукции, выработка путей по поддержанию стабильности и предсказуемости ситуации на продовольственном рынке.

Три главных вопроса

1. Обеспечение отраслей АПК трудовыми ресурсами.

Из-за пандемии многие компании столкнулись с оттоком трудовых мигрантов. Собравшиеся считают необходимым привлечь трудовые ресурсы из Республики Узбекистан в рамках пилотного проекта.

2. Влияние резкого роста мировых цен на основные продовольственные товары.

По мнению членов комитета, принятые правительством меры по регулированию экспорта зерновых и масличных, системная господдержка и диалог с участниками рынка в целом позволяют стабилизировать ситуацию по основным значимым товарным позициям.

3. Сохранение потребительского спроса на продукты.

Поддержка правительством малоимущих - это хорошо, считают участники заседания. В нынешних условиях необходимо принять дополнительные меры по долгосрочной и прогнозируемой системе помощи социально незащищенным слоям населения.

К СВЕДЕНИЮ

Комитет РСПП по продовольственной политике создан летом 2021 года. В его состав вошли акционеры и руководители крупнейших компаний отечественного агропромышленного комплекса (АПХ «Мираторг», ГК «Русагро», ГАП «Ресурс», АО «ОЗК», «Деметра-холдинг», ГК «ЭФКО», УК «Содружество», ГК «Останкино» и другие), федеральные торговые сети (X5 Group, «Магнит»), представители крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса, агрохимии, сельхозмашиностроения, общественного питания, банковского сектора, а также ведущие союзы и ассоциации АПК и розничной торговли.

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