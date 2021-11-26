Вкусы на все времена

Вкусы льются рекой.
Из сотен претендентов экспертная комиссия и участники народного голосования определили 24 лучших бренда в восьми номинациях.
В прошлом году конкурс открыл почти 500 брендов из 79 регионов России. Для победителей был реализован комплекс мер по продвижению. В этом году количество брендов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты.
ВАЖНО
Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ:
- Победа в конкурсе для производителей служит дополнительным стимулом к расширению производства, выходу на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а также развитию смежных направлений бизнеса, например, аграрного и гастрономического туризма, популярность которых в последние годы стремительно растет.
Выбор народа
В номинации «Нас выбирают» за любимые продукты было отдано более миллиона голосов, что говорит о большом интересе россиян к гастрономической теме и активном желании поддержать местных производителей. Представляем победителей народного голосования.
Ставропольские яблоки, Ставропольский край
Уникальные природные условия Северного Кавказа идеально подходят для выращивания яблок. Плоды отличаются неповторимым вкусом и ароматом. Не зря Ставропольский край называют яблочным: здесь выращивают сорта на любой вкус. Для любителей сладкого - «Голден Делишес», тем, кто любит покислее, подойдут «Фуджи», «Ред Делишес» и «Моди», если по вкусу яркая кислинка - выбирайте «Гренни Смит».
Прохоровская солдатская каша, Белгородская область
Прохоровская солдатская каша - незамысловатое, но очень вкусное блюдо. Его готовят из пшена, тушенки, свиного сала, сливочного масла, растительного масла и лука. Особенно ароматной каша получается, если варить ее в переносных котлах Турчановича, так называемой полевой кухне. Прохоровской кашу назвали в честь крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Ежегодно 9 Мая в музее-заповеднике «Прохоровское поле» все желающие могут попробовать солдатскую кашу, сваренную в котле полевой кухни.
Казанский чак-чак, Республика Татарстан
Рецепт казанского чак-чака уходит корнями в период Волжской Булгарии (нынешняя территория Татарстана). Название блюда связано с духом домашнего очага и семейного счастья Чак-чак, чье имя переводится как «росинка». Раньше блюдо считалось исключительно праздничным, его часто дарили на свадьбу. Сейчас стало практически повседневным. Уникальный гастрономический продукт, для приготовления которого берут только молодые и зеленые шишки от 1 до 4 сантиметров, еще не успевшие отвердеть.
Выбор экспертов
Призеров конкурса также определяла экспертная комиссия. В ее состав вошли представители ретейла, ресторанного бизнеса, институтов развития и органов власти. Давайте познакомимся с победителями.
Номинация «Загляните на огонек»
Бренды, влияющие на развитие туристического потенциала территории
Суздальская медовуха, Владимирская область
Приготовление безалкогольной суздальской медовухи занимает три месяца. Неотъемлемый ингредиент - натуральный пчелиный мед, он делает этот напиток таким уникальным и полезным. Регулярное употребление медовухи укрепляет иммунитет, препятствует развитию сердечных заболеваний, помогает победить простуду.
Суздаль стал центром производства безалкогольной медовухи в XIX веке. А в 1967 году здесь открылся единственный в стране медоваренный завод. Сейчас в городе проводится ежегодный фестиваль этого старинного напитка.
Номинация «Вкус природы»
Пищевые продукты, не подвергнутые переработке
Ямальская оленина, Ямало-Ненецкий автономный округ
Археологические находки говорят нам, что тундровое оленеводство зародилось на Ямальском Севере около двух тысяч лет назад. Мясо оленя наряду с рыбой было основной пищей северного человека. Сегодня оленеводство является основной животноводческой отраслью региона. Достоинства продукта - экологичность, высокое содержание в составе белка, а также линолевой кислоты, улучшающей обмен веществ. Помимо диетических блюд, из оленины готовят и продукты длительного хранения. А сейчас появились даже снеки - чипсы и хворост.
Номинация «Гастрономическая находка»
Переработанная пищевая продукция
Уральская шишка в шоколаде, Свердловская область
Шишки сосны - ценнейший кладезь полезных веществ и микроэлементов. С давних времен они используются в народной медицине при простудах, гриппе, бронхитах, пневмонии, низком гемоглобине. Отобранные шишки варятся в сахарном сиропе, приобретая нежную мягкую текстуру, а вкус горького шоколада отлично сочетается с хвойным.
Номинация «Вкусы без границ»
Бренды с высоким экспортным потенциалом
Астраханская осетровая икра, Астраханская область
Первые упоминания о волжской черной икре, которую привозили по речным торговым путям в Новгород, относятся к XIII веку. С XV века данный продукт постоянно поставлялся ко двору великих князей Москвы. А император Петр I, видя в черной икре источник дохода, ввел монополию на ее продажу за границу и добычу на территории страны.
Для производства астраханской икры используются волжская белуга, осетр, севрюга и стерлядь. Сейчас астраханская икра известна во всем мире и пользуется популярностью у гурманов.
Номинация «Вкус из глубинки»
Лучшие продукты российских территорий с населением до 3000
Федосихинские пельмени, Новосибирская область
Пельмени - традиционное блюдо сибиряков. В селе Федосиха их производят по уникальному рецепту. В составе начинки - говядина и свинина с местных ферм, а также свежие вешенки.
Номинация «Кулинарное наследие»
Кубанский борщ, Краснодарский край
История появления кубанского борща берет начало в конце XVIII века - с момента переселения запорожских казаков на Кубань. Императрица Екатерина II называла блюдо своим любимым кушаньем и держала при дворе отдельного повара для его приготовления.
Исторически кубанский борщ варят из помидоров и сладкого перца, а вместо ярко-малиновой кладут свеклу с белыми прожилками. Это придает блюду нарядный золотисто-оранжевый оттенок.
Номинация «На всю страну»
Камчатская нерка, Камчатский край
Камчатская нерка - деликатесный продукт. Ее отличают особый вкус, приятный аромат и ярко-красный цвет мяса. Готовится она по специальной технологии: рыба засаливается, а потом замораживается. Главное в рецепте - использовать только свежее сырье и изготавливать продукцию на месте вылова, чтобы сохранить пищевую ценность и все полезные свойства. Многоразовое замораживание при этом недопустимо.
ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА
Защита окружающей еды
На первом заседании Комитета по продовольственной политике обсудили стабилизацию цен на продукты.
Рост цен на продукты - одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня. Он начался летом. Тогда же был создан новый орган Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - Комитет по продовольственной политике. Началась выработка стратегии выхода из кризиса. Осенью под председательством генерального директора Группы «Черкизово» Сергея Михайлова прошло первое заседание. В нем приняли участие президент РСПП Александр Шохин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, руководители крупнейших российских компаний из АПК и смежных отраслей, представители ведущих отраслевых объединений.
Собравшиеся сосредоточились на решении системных проблем, влияющих на всю цепочку производства продуктов «от поля до прилавка». Одна из целей комитета - выработка предложений, направленных на обеспечение населения качественными и доступными продуктами, создание условий для развития российского агропрома и укрепление позиций страны на мировых аграрных рынках.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов и президент РСПП Александр Шохин.
Председатель Комитета РСПП по продовольственной политике Сергей МИХАЙЛОВ:
- В ближайшее время мы планируем сосредоточить усилия на таких важных темах, как поддержка инвестиционной привлекательности АПК, увеличение производства социально значимой продукции, выработка путей по поддержанию стабильности и предсказуемости ситуации на продовольственном рынке.
Три главных вопроса
1. Обеспечение отраслей АПК трудовыми ресурсами.
Из-за пандемии многие компании столкнулись с оттоком трудовых мигрантов. Собравшиеся считают необходимым привлечь трудовые ресурсы из Республики Узбекистан в рамках пилотного проекта.
2. Влияние резкого роста мировых цен на основные продовольственные товары.
По мнению членов комитета, принятые правительством меры по регулированию экспорта зерновых и масличных, системная господдержка и диалог с участниками рынка в целом позволяют стабилизировать ситуацию по основным значимым товарным позициям.
3. Сохранение потребительского спроса на продукты.
Поддержка правительством малоимущих - это хорошо, считают участники заседания. В нынешних условиях необходимо принять дополнительные меры по долгосрочной и прогнозируемой системе помощи социально незащищенным слоям населения.
К СВЕДЕНИЮ
Комитет РСПП по продовольственной политике создан летом 2021 года. В его состав вошли акционеры и руководители крупнейших компаний отечественного агропромышленного комплекса (АПХ «Мираторг», ГК «Русагро», ГАП «Ресурс», АО «ОЗК», «Деметра-холдинг», ГК «ЭФКО», УК «Содружество», ГК «Останкино» и другие), федеральные торговые сети (X5 Group, «Магнит»), представители крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса, агрохимии, сельхозмашиностроения, общественного питания, банковского сектора, а также ведущие союзы и ассоциации АПК и розничной торговли.