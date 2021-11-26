«Закроешь аварийную шахту — оставишь людей без денег»: почему трагедии в угольной отрасли повторяются снова и снова

Глава Национального антикоррупционного комитета назвал халатность и коррупцию причинами трагедии в шахте «Листвяжная». Фото: Максим Киселев/ТАСС

ДЕНЬГИ ВАЖНЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Авария на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, вновь заставила заговорить о безопасности промышленных объектов. И в который раз выясняется: человеческие жизни — это последнее, что интересует владельцев предприятий и контролирующие органы.

- Проблема в том, что план работы любого промышленного предприятия составляется без учета рисков, - сказал kp.ru председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - У каждого объекта есть паспорт безопасности, который должны подписать несколько контролирующих организаций. Но это в достаточной степени формальная процедура. У нас нет рискоориентированного подхода к работе предприятий, а угольная отрасль — это зона повышенного риска. Было же летом на этой шахте возгорание — почему эта тема затушевалась и не стали бить тревогу? Потому что уголь — это, в первую очередь, стратегическое сырье, нужно гнать план, а риск потери человеческих жизней беспокоит гораздо меньше, чем риск невыполнения плана и финансовых потерь.

Авария на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, вновь заставила заговорить о безопасности промышленных объектов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СО ВСЕМИ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ

- Но ведь есть же контролирующие организации, почему они не смотрят за порядком?

- Со всеми контролирующими местными органами можно договориться, - продолжает Кабанов. - И дело не только во мзде. Те, кто дают разрешение на продолжение работ там, где делать этого нельзя, поступают из лучших побуждений. Закрой шахту — люди и их семьи потеряют заработок. А разрешая работать в смертельно опасных условиях, закрывая глаза на нарушения, чиновник считает, что спасает их от нищеты.

Против работников Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора (эта организация занимается контролем за безопасностью промышленных объектов) Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». А Генпрокуратура собирается провести проверку деятельности Сибирского управления этой организации. Оказывается, шахтеры и раньше жаловались на запах метана в забое, но никто на это не обращал внимания. По версии следствия, инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке подземного пространства шахты, но на самом деле его не проверили.

МАЛО ДАЛИ

По статьям «Халатность» и «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», если в результате наступила смерть двух и более лиц, можно получить до 7 лет колонии.

- Это очень мало, в США, например, при таком количестве погибших виновные получили бы от 15 лет, - продолжает эксперт. — Пока мы не будем жестко привлекать всех виновных, порядка у нас не будет. Чиновник, который подписывает документ о безопасности объекта, должен бояться брать деньги за липовые паспорта безопасности. Такая коррупция приводит к человеческим жертвам.

Ответственность за халатность, приведшую к человеческим жертвам, меньше, чем за «ненадлежащее выполнение услуг» с таким же тяжелым результатом. Потолок — уже не 7, а 10 лет. Вот почему один из владельцев клуба «Хромая лошадь», например, получил 9 лет и 10 месяцев. Получается, что за жизни тех, кто пришел повеселиться, у нас спрашивают строже, чем за жизни простых рабочих.

Против работников Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, статья «Халатность» не предусматривает дополнительного наказания за то, что должностное лицо закрыло глаза на нарушение не по лени, глупости или невнимательности, а за мзду. Все же, есть же разница между дураком и тем, кто знал, на что идет, но дали ему денег — и, не моргнув, расписался, где надо.

В статье за взятку тоже среди отягчающих обстоятельств законодатель не предусмотрел ситуации, когда подкуп приводит к гибели людей. Размер взятки принял во внимание (крупные и особо крупные), а человеческие жизни — нет.

СПРАВКА «КП»

Что известно про шахту «Листвяжная»

ООО «Шахта "Листвяжная"» находится в Беловском районе Кемеровской области. Выручка в 2020 году составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль — 836,7 млн руб. На шахте работает более 1700 человек. Производственная мощность составляет 5,2 млн тонн угля в год.

Шахта входит в холдинг СДС-уголь, а тот в свою очередь — в Холдинговую компанию «Сибирский деловой союз» (ХК СДС). Президентом и одним из основателей ХК СДС является миллиардер Михаил Федяев. Его сын 39-летний Павел Федяев — президент Федерации дзюдо Кемеровской области, депутат Госдумы шестого, седьмого и восьмого созывов, первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры (был недоступен для комментария).

Оказывается, шахтеры и раньше жаловались на запах метана в забое, но никто на это не обращал внимания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Ростехнадзора, в 2021 году на «Листвяжной» было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка, а общая сумма штрафов составила более 4 млн руб.

В 2004 году на шахте произошла крупная авария. При взрыве погибли 13 человек. Следствие установило, что в шахте были нарушены правила проветривания, вследствие этого взорвалась метано-воздушная смесь. Суд приговорил 9 работников шахты к условным срокам.