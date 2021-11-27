Проект «Черный инопланетянин»: Француз полностью изменил свою внешность, прибегнув к ампутациям и татуировкам

Последняя на данный момент операция - удаление двух пальцев. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

Француз Антуан Лоффредо, с детства увлекавшийся историями об инопланетянах и мутантах, отважился на ряд жутких операций, чтобы стать похожим на своего кумира «Черного инопланетянина».

Над своим телом 33-летний Лоффредо «работает» уже почти десять лет. Началось с того, что он покрыл все свое тело татуировками.

Мама у «инопланетянина» самая обычная, земная. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

Причем подошел к вопросу очень серьезно – известно, что тело француза «забито» полностью – от макушки до кончиков пальцев на ногах. Мало того, специальная татуировка сделана даже на глазных яблоках.

Парень часто сравнивает свою внешность до и после операций. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

Затем пришло время более серьезных изменений: француз ампутировал себе уши, отрезал крылья носа, часть губ и раздвоил язык.

Неизвестно, откуда Лоффредо брал информацию о том, как выглядят настоящие «черные инопланетяне», но для пущего сходства жала своего языка француз с помощью тату перекрасил в зеленый цвет.

Антуан Лоффредо исполнил треть своих планов по трансформации. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

Помимо этого Лоффредо удалил волосы и вживил под кожу головы импланты, сделавшие его череп рельефным.

Последней на данный момент стала операция по удалению двух пальцев на левой руке, чтобы придать кисти вид когтистой лапы.

Трансформации продолжаются около 10 лет. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

По сообщению издания News Unzip, Лоффредо окончил школу, а затем недолгое время работал охранником. Потом ему стало скучно, и он начал превращаться в существо своей странной мечты. С работы пришлось уйти, кроме того, молодой человек начал испытывать проблемы с речью из-за перенесенных на лице операций.

Последняя на данный момент операция - удаление двух пальцев. Фото: instagram.com/the_black_alien_project/Фото: instagram.com/the_black_alien_project/

Сейчас Лоффредо – звезда соцсетей, за его трансформациями пристально наблюдают более 750 тысяч подписчиков, а заработок в качестве блогера дает возможность и дальше изменять свою внешность. По словам самого «черного инопланетянина», на данный момент он лишь на 34% достиг желаемого результата.

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