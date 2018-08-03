«Он слишком долго заигрывал со смертью": Переживший рак, Zombie Boy, оставил мистическое послание перед самоубийством

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-03T12:41:54+03:00

Первую татуировку Рик сделал еще в 16 лет, через год после того как излечился от рака. Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Модель из Монреаля Рик Дженест, известный как Zombie Boy из-за своих многочисленных татуировок не дожил до своего 33-летия всего неделю. Он покончил собой в своей квартире. О его смерти прессе сообщила Леди Гага, которая ранее сняла его в своем клипе, тем самым прославив его.

В предсмертном мистическом посте канадский тату-модель написал стихотворение Well про Дамбаллу. Речь идёт о мистической сущности из религии вуду, почитаемой в качестве творца всего живого.

Последний пост Рика в его блоге на Facebook.

— Дамбалла лопнула над звёздами, свисавшими над нами, душа душила камень из камня, так как огонь лежал между двумя судами самых суровых менее страшных прямых, каждое дыхание режет лёд, так как плоть взвешивается перед смертью старых узких ворот, где смелый и наглый последний ритуал, — говорится в стихотворении.

Одни поклонники Дженеста посчитали, что таким образом 32-летний манекенщик пытался проститься с миром. Другие высказали мнение, что Zombie Boy давно заигрывал со смертью, и «проиграл эту битву».

В 15 лет Рик перенес серьезную операцию по удалению опухоли мозга. Биографы говорят, что после этого у него изменилось отношение к жизни и он стал "шутить и играть со смертью". В 16 лет набил первую тату, потом еще и еще. Всего у Рика Дженеста было 139 татуировок костей и 176 - насекомых. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Рик Дженест не дожил до своего 33-летия неделю.Фото: EAST NEWS

По данным СМИ, на татуировки Zombie Boy потратил более $1 миллиона.

Однажды Рика спросили, не хотел бы он после смерти оставить свое тело музею, на что он ответил, что не думал об этом, но, скорее всего, его тело все равно уничтожат черви в гробу.

Понятно, что человек, который вытатуировал на себе череп и кровеносную систему человека, не мог не привлечь внимания. Когда число подписчиков его аккаунта достигло 1,5 миллиона человек, его пригласили на съемку в глянцевом журнале. Однажды к нему подошел молодой человек и предложил сфотографироваться для международного журнала Dress to Kill. После этого его заметил итальянский дизайнер Николя Формичетт - креативный директор MUGLER и модный директор Леди Гаги.

Зомби бой прорекламировал несколько костюмов новой мужской коллекции осень-зима от MUGLER. А также снялся в клипе Леди Гаги на композицию "Born This Way", благодаря которой она получила номинацию "Лучший женский исполнитель" MTV Video Music Awards в 2011 году.

На свои татуировки Zombi Boy потратил целое состояние.Фото: EAST NEWS

Он появился в эпизодической роли в фильме "47 ронинов" с Киану Ривзом.

По данным Radio Canada, у Зомби боя были психологические проблемы. Об этом упомянула и Леди Гага, когда отреагировала на сообщение о смерти в своем Twitter.

Она написала, что его самоубийство опустошает и что нужно покончить с предрассудками и поставить психическое здоровье на первый план.

"Если вы страдаете, позвоните другу или семье. Мы должны спасти друг друга", - написала она, видимо, имея в виду, что Рик Дженест скрывал от близких проблемы.