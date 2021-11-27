Декабристы разбудили Герцена. А Зеленский - Януковича

Неизвестно, примет ли суд исковое заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я-таки не знаю, изучал ли Владимир Зеленский в школе, а потом в институте творческое наследие Владимира Ильича так, как это делало мое поколение. Наверное, нет. Иначе бы вряд ли позволил себе те слова, которые вылетели из него, как испуганный воробей во время так называемого пресс-марафона с избранными журналистами. Хотя, с другой стороны, Ленин тут может быть совсем и ни при чем, поскольку Зеленский вчера же признался, что из него иногда (или частенько) вылетает такое, что он потом сам начинает думать, что же это было такое. При чем тут Ленин? Если кто не помнит, то намекну, что в статье "Памяти Герцена" Владимир, который Ильич, описал всю историю революционного движения в России, как следствие прерванного сна и хронического недосыпа. Сначала "декабристы разбудили Герцена", а потом все как начали будить друг друга в самое неурочное время…

В общем, в пятницу во время пресс-марафона Зеленский начал вещать о готовящемся на Украине государственном перевороте и обронил фразу: "Я не Янукович, я никуда бежать не собираюсь". Думал ли в тот момент Зеленский, что он этой фразой буквально "разбудит" Януковича. А получилось именно так. Потому что Виктор Янукович тут же подал иск в Окружной административный суд Киева о признании незаконным его отстранения от должности решением Верховной Рады от 22 февраля 2014 года.

- Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение - принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими - в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это Постановление можно смело переименовать в «Постановление о государственном перевороте», - сообщил буквально в последние часы на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель Януковича Юрий Кирасир. - В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу.

Фактически в пятницу своими словами нынешний президент Украины признал, что не было никакой Революции гидности, а Янукович спасал свою жизнь, будучи свергнутым в результате именно что государственного переворота.

Неизвестно, примет ли суд исковое заявление. Вызовут ли в качестве свидетеля в суд нынешнего президента Украины для дачи показаний. И понятно, вряд ли иск будет удовлетворен. Хотя, в общи бардак, творящийся сейчас в Незалежной удовлетворение иска Януковича могло бы стать новым мощным аккордом. Потому что, с одной стороны, время президентских полномочий Януковича истекло. А с другой – его незаконно свергли, власть он преемнику не передавал. В общем, кто олигарх на Украине – это понятно. А кто президент – как-то не очень.

Надо было все-таки Зеленскому и иже с ними Ленина читать, а не декоммунизировать и сносить его статуи.