"Вы их людьми считаете, да?": Зеленский оскандалился на большой пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами. Фото: REUTERS

Украина прошла через экватор, нет, не через географический, а через экватор президентского срока Владимира Зеленского. Он сам так образно и поэтично выразился по этому поводу, в связи с чем собрал журналистов, которых тщательно отобрала его команда для участия в пресс-марафоне под названием "30 вопросов президенту". Журналистов собрали тоже только 30, самых лояльных, никого из представителей тех СМИ, в отношении кого применили санкции, отозвали лицензии и просто закрыли, не позвали.

- Почему именно 30, а почему бы не 30, почему не 50 или 60. Мы посчитали, что такой формат поможет, с одной стороны, пригласить как можно больше авторитетных журналистов, а с другой стороны, чтобы это был комфортный, качественный разговор с акцентом на качество а не на количество, - заявил глава пресс-службы Зеленского Сергей Никифоров и утешил собравшихся перед входом в помещение марафона тем, что на улице они могут быть совершенно свободны и пользоваться абсолютной свободой слова, не забыв обнадежить их напоследок. - Сейчас такой формат, потом будет другой.

Журналистов запускали мелкими группами, по заранее составленным спискам. Прошла одна группа со своими вопросами, перерыв, а потом – другая, составленная из "качественных" представителей СМИ. Всего 30 их нашлось на всю страну, ну, для кого-то и Роман Цимбалюк – качественный журналист.

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Практически сразу стало понятно, что даже среди лояльных к режиму и суперлояльных лично самому Зеленскому затесались "зрадники, провокаторы" и прочие "руки Кремля", начавшие терзать Зеленского с разных сторон. Как ни удивительно на первый взгляд, но тема войны с Россией просто ушла из "Главного" куда-то не периферию. Нет, для проформы Зеленский дежурно отрапортовал, но сделал это без пафоса, без волнения и даже без его "фирменной" хрипотцы с придыханием.

- Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет, а продолжение эскалации...такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что идет большое запугивание с некоторых медиа-площадок, - как-то дежурно и по-будничному отреагировал Зеленский на вопрос о войне с Россией и тут же постарался успокоить журналистов. - Мы готовы к любой эскалации, есть разведданные, военная помощь, информационная и финансовая помощь других стран. Но, в первую очередь, мы должны рассчитывать на себя и увеличивать мотивацию наших военных.

Даже обидно стало. В сети полно примеров распорядка дня российских военных, в которых вторжение на Украину стоит сразу после обеда и вплоть до "личного времени", агентство Блумберг в панике сообщает, что Россия для агрессии против Киева передислоцировала свои воинские соединения вплоть даже до Камчатки (это, наверное, такой хитрый план вторжения через Северный полюс верхом на белых медведях), а Зеленский так уныло, без задора и изюминки про агрессора говорит, как про соседа, который с его грядки на даче морковку украл. Как девушка на экзамене оценивает вероятность встречи на улице с динозавром – или встретится, или нет. Фифти-фифти. При этом, прекрасно осознавая, что не встретит за поворотом ни динозавра, ни мамонта.

Впрочем, практически сразу стало понятно, что все это отмечание "экватора" было устроено командой Зеленского с одной-единственной целью. И эта цель – самый богатый человек на Украине – Ринат Ахметов.

Бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: YouTube

ОН, КОНЕЧНО, ВИНОВАТ. НО ОН НЕ ВИНОВАТ

Главную опасность Зеленский обозначил сразу, завершив свой пассаж про Россию. И называется она государственный переворот.

- Я уже получил информацию, что 1-2 числа в нашей стране будет госпереворот, - буквально ошарашил Зеленский присутствующих. И тут же раскрыл, кто стоит в центре заговора. - Некоторые люди-представители РФ и некоторые товарищи из Украины обговаривают, что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота, смены действующего президента. Это и есть госпереворот.

- У нас есть агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины, ну, против меня. Это будет его большая ошибка, - объяснил он, заставив вспомнить короля солнце, заявлявшего, что государство – это он. И тут же бросил Ахметову спасательный круг. - Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова.

- Благодаря вам это происходит, - заявил Зеленский глядя на ведущего программы "Свобода слова Савика Шустера".

- Благодаря мне? – удивился Шустер.

- Благодаря СМИ. И я считаю, что в эту историю его втягивает близкое окружение, попытался, что называется, "отрезать" Зеленский и вновь протянул Ахметову "оливковую ветвь мира". - В этом большой риск. Но я в госперевороты не верю и не верю, что Ахметов прям побежит

- Если бы он был таким глупым, наверное, он не был бы таким богатым, - сказал, как отрезал шустрый Савик.

Что буквально взбесило Зеленского.

- Савик, у нас разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец - профессор. Он небогатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист. Есть журналисты, которые финансово не так хорошо обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины и не являются резидентами других стран, и они тоже умные, не глупее вас, попытался съязвить президент Украины.

- Я очень богат опытом, с показным смирением признался Шустер, что еще больше подзадорило Зеленского.

- Вы сейчас соревнуетесь в риторике какой-то, я не понимаю зачем. У вас есть ваша программа, где вы общаетесь в формате монолога, вконец раздраженно бросил Зеленский.

В Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Фото: REUTERS

А ТЫ КТО ТАКОЙ?

В дальнейшем общение президента Украины с журналистами частенько скатывалось к знаменитому диалогу выяснений отношений между Паниковским и Шурой Балагановым. В ответ на вопросы и претензии Зеленский моментально переходил в контрнаступление. Под руку ему попадали и попередники (предшественники), и сами авторы вопросов. Досталось Турчинову ("сдал Крым"), Порошенко ("потерял Донбасс"), экс-главе Главного управления\ разведки Василию Бурбе (он же у Януковича в СБУ служил, майдан разгонял, а недавно ремонт на даче сделал за 11 миллионов), депутату экс-"Слуге народа" Гео Лерусу ("взяточник"), экс-главе Офиса президента Украины Андрею Богдану ("работал на Коломойского"), главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову (постоянно "сливает" в публичное пространство секретную информацию, знаком с Богданом, а в партнерах у него – известный на Украине контрабандист, а сам стал оппозиционером после того, как не получил должность, на которую метил). Очередная волна разборок началась после того, как Бутусов спросил Зеленского о заработках в России от проката в нашей стране сериалов "Квартала".

- Как можно так позорно врать? Вы же не в "Квартале", вы глава государства, прокомментировал Бутусов увиливающий ответ президента на этот вопрос, и разборки в петушином стиле вспыхнули с новой силой. Зеленский тут же припомнил продажу в России конфет фабрики "Рошен". Одним словом, когда Зеленскому ответить было нечего, а так происходило по большинству вопросов, он начинал отвечать в духе "сам дурак", или, если вспомнить старый анекдот советских времен, что все вокруг даже не мушкетеры, а гвардейцы кардинала нетрадиционной ориентации, а среди них есть лишь один настоящий Д'Артаньян – и это он сам.

"ВЫ ИХ ЛЮДЬМИ СЧИТАЕТЕ?"

Примечательно, что безразличие к логике всегда было "сильной" стороной Зеленского. Не изменил он этой "традиции" и на этот раз.

Когда его спросили о планах по поводу второго президентского срока, Зеленский буквально в тупик поставил журналистов.

- Это будет решать общество и народ, а не манипулятивные рейтинги, - сначала объявил он и тут же развил эту мысль. - Я буду принимать решение с семьей и детьми.

И оставил журналистов буквально с раскрытыми ртами. Так все же: народ и общество или семья и дети? То ли девушка, а то ли виденье.

Но окончательно оскандалился Зеленский, когда ему задали вопрос о том, насколько обоснованы принимаемые СНБО под его руководством санкции в отношении людей, которые под них подпадают.

- Вы их людьми считаете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю, – в ответ заявил Зеленский, выразив квинтэссенцию отношения нынешней украинской власти к своим собственным согражданам, гражданам Украины. Окончательно отпустив все и всяческие тормоза, он просто слетел с катушек. Феерический идиот.

Стоит ли говорить, что место для Донбасса нашлось лишь во втором или в третьем десятке вопросов, и ничего существенного по нему Зеленский так и не сказал, ограничившись обычными мантрами и заклинаниями, которые в изобилии несутся из Киева.

У КОГО ЧТО БОЛИТ

Однако продолжал время от времени возвращаться к главному вопросу – отношениям с Ринатом Ахметовым.

- У нас страна Украина, а не страна ДТЭК. Сегодня Ахметов воюет с государством. Это большая ошибка, - вновь заявил он, когда ему задали вопрос о несостоятельности государства в обеспечении энергетической безопасности, поскольку, как выяснилось, уголь для теплоэлектростанций закупило вовсе не правительство, а компания ДТЭК Рината Ахметова. - Вы берете тему энергетическую и раскладываете ее, государство не закупило уголь. Вы понимаете, что такое тепловая генерация? Вы знаете, что тепловая генерация государству принадлежит меньше, чем приватным структурам. Вы понимаете, что ответственность за закупку угля лежит на приватных структурах такая же, как на государственных. Если я договариваюсь с США, чтобы к нам приплыло кораблей угля, разве я говорю нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого и близко нет.

И тут же, объявив, что медиа Рината Ахметова (имея в виду все того же Савика Шустера) борются "не за свободу слова" а против закона о деолигархизации. Но моментально "перестроился" и снова отметил, что "Ахметова втянули" в это противостояние, а сам он вовсе и ничего.

Пресс-марафон многие уже окрестили мероприятием не для народа, а для журналистов, но, судя по всему, он и задумывался, и проводился лишь для того, чтобы публично предложить Ахметову мирные переговоры, изрядно снабдив, при этом, предложение о мире угрозами, компроматом и, вполне вероятно, даже будущими уголовными делами.

Зеленский отчаянно нуждается сейчас в союзниках (не говорим слово "друг", потому что там такого просто не существует), даже ситуативных. У него слишком много врагов, которые его ненавидят, презирают, действительно готовы сбросить с президентского поста на потеху толпе и к своей выгоде. Он бледен, заикается, с бессвязной речью, что делает его отчасти похожим на Байдена, ему страшно, и он не в силах это скрыть. И прошедший пресс-марафон лишь усугубит его проблемы. Ни рейтинг Зеленский после пресс-марафона не поднимет, ни новых союзников не обретет.

И не орел, и не Д'Артаньян, даже не кардинал. А так - галантерейщик. Каким и был.