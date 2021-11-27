Скончалась вторая мама и первый тренер Екатерины Гамовой

Екатерина и Любовь Гамовы. Фото: Андрей МИНАЕВ

...Она была очень скромной женщиной. И старалась держаться в тени своей знаменитой племянницы.

Но Екатерина Гамова никогда не забывала, кем в ее жизни была и остаётся тетя. И, если и подчеркивала это, то - очень деликатно.

Мама спортсменки, Ирина Гамова, работала на заводе, растила Катю одна. Отец от дочери отказался, когда она только родилась, поэтому Катя носит фамилию мамы. Ирина Борисовна умерла в 2005-м.

А Любовь Борисовну называют - и справедливо - второй мамой Кати.

И - первым ее тренером.

...Когда в сентябре 2017-го мы пригласили Екатерину к нам в «Комсомолку», она приехала вместе с тетей. (см. «Екатерина Гамова: Звездной болезни у меня пока не было. И, думаю, уже не будет», 3 сентября 2017 г.)

- А когда вы почувствовали, что это будущая двукратная чемпионка мира? - спросили тогда у второй мамы - первого тренера мы с журналистом Антоном Челышевым. - Когда вы увидели в ней сегодняшнюю Катю Гамову?

- Ничего, конечно, я там не видела, - рассказывала Любовь Борисовна. - Просто сама с детства занималась волейболом. И когда Катя уже заканчивала первый класс, подумала, что - надо... Я работала до этого просто инструктором в спортклубе. И мне начальник сказал: чего ты все - инструктором? Давай - тренером. А уже заканчивала институт. И все, думаю, как раз в тему - устроилась тренером. Катеринусанну за собой таскала просто.

- И ещё мы тогда поинтересовались: Любовь Борисовна, у вас там много еще Катюш Гамовых в вашей команде? Потому что вы, мы знаем, все время на сборах.

- Все время, да, - согласилась она. - Но - так, чтобы близко совсем к Екатерине - такие игроки пока не просматриваются...

Любовь Борисовна четверть века проработала тренером по волейболу специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Челябинске. Мы много раз с ней общались по телефону. Если я не дозванивался до Кати - набирал номер телефона ее тети.

Приношу Екатерине Гамовой, ее семье, всем воспитанникам и коллегам Любови Борисовны свои самые глубокие соболезнования.