Привился от коронавируса, потом легко переболел - нужна ли ревакцинация

Читателей «КП» консультируют ведущие эксперты научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора [задай свой вопрос] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этой неделе стало известно, что в мире появился новый, потенциально высокоопасный штамм коронавируса «Омикрон». С большой вероятностью в скором времени он проникнет и на территорию нашей страны, прогнозируют специалисты. Даже с учетом возможного снижения эффективности нынешних вакцин привитые люди окажутся в выигрышном положении - у них в любом случае будет иммунная защита от мутировавшего возбудителя ковида, рассказал kp.ru известный ученый, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Если вы еще не вакцинировались, нужно сделать это как можно скорее (при отсутствии противопоказаний), поскольку для выработки иммунитета потребуется минимум 21 день, напоминают медики.

«Комсомолка» продолжает отвечать на вопросы о прививках вместе с ведущими экспертами. Сегодня наши консультанты - замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова и замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

Я переболел ковидом в апреле 2020 г. В октябре 2021 года сдал кровь на антитела. Результат - IgM - 5,37, IgG - 63,53. Мне 68 лет. Надо ли сейчас вакцинироваться?

Спасибо.

Анатолий.

- С момента COVID-19 прошло более полугода, поэтому вакцинация рекомендуется, если нет симптомов острой инфекции (в частности, простуды. - Ред.) или обострения хронических заболеваний. В сомнительных случаях решение принимает врач, проводящий осмотр перед прививкой.

От редакции: согласно методическим рекомендациям Минздрава вакцинация от коронавируса проводится через 2-4 недели после выздоровления в случае острых заболеваний (включая ОРВИ). И через такой же срок после наступления ремиссии в случае обострения хронических болезней. При легких простудах и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать уже после нормализации температуры.

Я вакцинировалась «ЭпиВакКороной» 5 месяцев назад, через 3 недели заболела, было похоже на ОРВИ. Сдала кровь: обнаружены IgG к N-белку, результат 3,08. Хотелось бы узнать, я перенесла коронавирус? И если да, то когда надо ревакцинироваться.

Спасибо. Кристина.

- Положительные результаты титров антител IgG к N-белку свидетельствуют о контакте с SARS-CoV-2 или о перенесенном заболевании. В вашем случае заражение, по-видимому, могло произойти еще до того, как выработался полноценный иммунный ответ на прививку. Легкая форма заболевания представляет собой хороший результат вакцинации.

При отсутствии подтвержденной коронавирусной инфекции ревакцинация должна проводиться через 6 месяцев после второй дозы «ЭпиВакКороны» (подтверждением COVID-19 является положительный результат ПЦР-теста. - Ред.).

Хотелось бы узнать, что говорят специалисты по поводу прививки от коронавируса больным рассеянным склерозом? Я очень беспокоюсь за своего молодого родственника!

С уважением, Мила М.

- По данным на сегодняшний день наличие рассеянного склероза не делает пациента более уязвимым к тяжелому течению ковида по сравнению с населением в целом. Тем не менее, риски заболевания COVID-19 перевешивают любые потенциальные риски, связанные с самой вакциной. Исходя из этого, экспертные сообщества разных стран рекомендуют пациентам с рассеянным склерозом и членам их семей пройти вакцинацию как можно скорее, чтобы обеспечить максимально высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции.

При этом нужно иметь в виду, что терапия некоторыми препаратами для изменения течения рассеянного склероза может повлиять на эффективность вакцины от COVID-19. Поскольку под действием ряда лекарств меняется система иммунного ответа. Поэтому решение о том, в какие сроки проводить вакцинацию от коронавируса, должно включать оценку риска развития COVID-19 и текущего состояния пациента. Во время обострения и в течение 30 дней после него вакцинацию проводить не следует.

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