Минздрав обновил правила вакцинации от коронавируса: где, как и на какой срок оформляется медотвод от прививки

Необоснованное «освобождение» от прививок приводит к тому, что люди с хроническими заболеваниями оказываются беззащитными перед ковидом, в то время как у них болезнь протекает особенно тяжело, напоминают авторы методички. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации против COVID-19. За последнее время в документ было внесено несколько серьезных дополнений. В том числе, появились ответы на вопросы, которые остро стояли с первых дней старта прививочной кампании. Разбираем самые важные пункты.

КОГДА «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОТ ПРИВИВКИ МОЖЕТ ВЫЙТИ БОКОМ

Документ вводит достаточно жесткие правила получения медотвода. Необоснованное «освобождение» от прививок приводит к тому, что люди с хроническими заболеваниями оказываются беззащитными перед ковидом, в то время как у них болезнь протекает особенно тяжело, напоминают авторы методички. При этом и клинические исследования, и наблюдения из практики применения прививок показывают: все российские вакцины переносятся в большинстве случаев нормально, с низкой частотой тяжелых реакций и поствакцинальных осложнений, отмечают в Минздраве.

По последним данным после прививки возможны такие реакции:

- гриппоподобный синдром. Может проявляться повышением температуры тела, артралгией (боли в суставах), миалгией (боли в мышцах), астенией (сильная слабость), общим недомоганием, головной болью;

- местные реакции, то есть связанные непосредственно с уколом: болезненность в месте инъекции, гиперемия (покраснение), отечность;

- реже отмечаются тошнота, диспепсия (дискомфорт в желудке), снижение аппетита;

- иногда встречается увеличение лимфоузлов;

- возможны аллергические реакции.

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДОТВОДА: ГДЕ МОГУТ ВЫДАТЬ СПРАВКУ

Противопоказания к вакцинации, которые могут быть основанием для медотвода, делятся на постоянные и временные (см. ниже «Конкретно»).

Условия «освобождения» от прививок такие:

1. Сначала врач определяет «наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19». Это может быть лечащий врач (например, терапевт) или профильный врач-специалист соответствующего направления - в зависимости от противопоказаний (аллерголог, гематолог, онколог и т.д.).

2. С заключением врача, который считает, что у пациента есть противопоказания, нужно обратиться во врачебную комиссию (ВК). Только она может принять решение о выдаче справки о медотводе.

! Важный момент: это должна быть врачебная комиссия «той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом». Иными словами, перед обращением за справкой нужно хотя бы несколько раз побывать в конкретной поликлинике или медцентре у врачей соответствующего профиля. Тогда будет выполнено условие о том, что пациент действительно наблюдается здесь, а не явился ни с того ни с сего за медотводом. При этом документ позволяет обращаться как в государственные, так и в коммерческие клиники - требования к форме собственности не оговариваются.

КСТАТИ

О форме и сроке

Форма справки в документе не описана, поэтому она может быть свободной, поясняют эксперты по медицинскому праву. Главное, чтобы в ней были такие пункты:

- ФИО пациента,

- дата рождения,

- диагноз, на основании которого дан медотвод,

- срок действия справки,

- место для предоставления справки (скажем, по месту работы в такую-то компанию).

Что касается срока действия, то при временном медотводе, как сказано в методичке, «справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку».

КОНКРЕТНО

Основания для медотвода: временные и постоянные

Спутник «V» («Гам-КОВИД-Вак»)

Постоянные противопоказания:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты (если это известно на момент вакцинации);

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Временные противопоказания:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии;

- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.

«Спутник Лайт»

Постоянные противопоказания:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Временные противопоказания:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии;

- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.

«ЭпиВакКорона»

Постоянные противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим);

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Временные противопоказания:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививка делается не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии;

- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.

«КовиВак»

Постоянные противопоказания:

- серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40°C, покраснение либо отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе;

- отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.);

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет;

- возраст старше 60 лет.

Временные противопоказания:

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления;

- ОРВИ легкого течения и острые кишечные инфекции - вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания;

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.

Продолжение следует. Во второй части материала в ближайшее время на kp.ru читайте об особенностях вакцинации онкопациентов, беременных женщин и людей с ВИЧ-инфекцией.