Минздрав обновил правила вакцинации от коронавируса: где, как и на какой срок оформляется медотвод от прививки

Необоснованное «освобождение» от прививок приводит к тому, что люди с хроническими заболеваниями оказываются беззащитными перед ковидом, в то время как у них болезнь протекает особенно тяжело, напоминают авторы методички.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации против COVID-19. За последнее время в документ было внесено несколько серьезных дополнений. В том числе, появились ответы на вопросы, которые остро стояли с первых дней старта прививочной кампании. Разбираем самые важные пункты.
Документ вводит достаточно жесткие правила получения медотвода. Необоснованное «освобождение» от прививок приводит к тому, что люди с хроническими заболеваниями оказываются беззащитными перед ковидом, в то время как у них болезнь протекает особенно тяжело, напоминают авторы методички. При этом и клинические исследования, и наблюдения из практики применения прививок показывают: все российские вакцины переносятся в большинстве случаев нормально, с низкой частотой тяжелых реакций и поствакцинальных осложнений, отмечают в Минздраве.
По последним данным после прививки возможны такие реакции:
- гриппоподобный синдром. Может проявляться повышением температуры тела, артралгией (боли в суставах), миалгией (боли в мышцах), астенией (сильная слабость), общим недомоганием, головной болью;
- местные реакции, то есть связанные непосредственно с уколом: болезненность в месте инъекции, гиперемия (покраснение), отечность;
- реже отмечаются тошнота, диспепсия (дискомфорт в желудке), снижение аппетита;
- иногда встречается увеличение лимфоузлов;
- возможны аллергические реакции.
Противопоказания к вакцинации, которые могут быть основанием для медотвода, делятся на постоянные и временные (см. ниже «Конкретно»).
Условия «освобождения» от прививок такие:
1. Сначала врач определяет «наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19». Это может быть лечащий врач (например, терапевт) или профильный врач-специалист соответствующего направления - в зависимости от противопоказаний (аллерголог, гематолог, онколог и т.д.).
2. С заключением врача, который считает, что у пациента есть противопоказания, нужно обратиться во врачебную комиссию (ВК). Только она может принять решение о выдаче справки о медотводе.
! Важный момент: это должна быть врачебная комиссия «той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом». Иными словами, перед обращением за справкой нужно хотя бы несколько раз побывать в конкретной поликлинике или медцентре у врачей соответствующего профиля. Тогда будет выполнено условие о том, что пациент действительно наблюдается здесь, а не явился ни с того ни с сего за медотводом. При этом документ позволяет обращаться как в государственные, так и в коммерческие клиники - требования к форме собственности не оговариваются.
КСТАТИ
О форме и сроке
Форма справки в документе не описана, поэтому она может быть свободной, поясняют эксперты по медицинскому праву. Главное, чтобы в ней были такие пункты:
- ФИО пациента,
- дата рождения,
- диагноз, на основании которого дан медотвод,
- срок действия справки,
- место для предоставления справки (скажем, по месту работы в такую-то компанию).
Что касается срока действия, то при временном медотводе, как сказано в методичке, «справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку».
КОНКРЕТНО
Основания для медотвода: временные и постоянные
Спутник «V» («Гам-КОВИД-Вак»)
Постоянные противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты (если это известно на момент вакцинации);
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Временные противопоказания:
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии;
- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.
«Спутник Лайт»
Постоянные противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Временные противопоказания:
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии;
- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.
«ЭпиВакКорона»
Постоянные противопоказания:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Временные противопоказания:
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививка делается не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии;
- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ - прививку можно делать после нормализации температуры.
«КовиВак»
Постоянные противопоказания:
- серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40°C, покраснение либо отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе;
- отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- возраст старше 60 лет.
Временные противопоказания:
- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления;
- ОРВИ легкого течения и острые кишечные инфекции - вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.
Продолжение следует. Во второй части материала в ближайшее время на kp.ru читайте об особенностях вакцинации онкопациентов, беременных женщин и людей с ВИЧ-инфекцией.