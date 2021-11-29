Вопрос дня: Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России (переболел коронавирусом полтора года назад):

- Главная причина - наша российская бесшабашность. Неужели для того, чтобы эти люди поверили в настоящую опасность, им надо обязательно переболеть? А ведь уже доказано, что те, кто привился, переносят болезнь без летального исхода, непривитые плохо заканчивают. Очень много сейчас идет информации такой кухонной, дескать, прививка влияет на генетику и прочее. Надо слушать врачей, а не питаться слухами.

Наиль САДРИЕВ, кондуктор автобуса, Казань:

- У тех, кто вводит разные ограничительные меры, не хватает гибкости. Раньше и так народ недобрый был, а после введения QR-кодов у нас в городе так и вообще обозлился. Хотя, если смотреть правде в глаза, как только на транспорте QR-коды ввели, так сразу еще больше людей пошло вакцинироваться.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАМН:

- Мы плохо показываем всю ущербность тех «специалистов», которые абсолютно безграмотны в вопросах борьбы с эпидемией. Но, воспользовавшись беспечностью медицинских органов, которые должны были дать шарлатанам отпор, эти самозванцы стремятся стать лидерами общественного мнения. И вот эту информационную «террористическую атаку» нам ни в коем случае нельзя проигрывать.

Алексей ЗАВАЛЬСКИЙ, детский реаниматолог, Краснодар:

- Похоже, нашему народу ближе тайные заговоры, чем достоверная информация. Возможности и база, оставшиеся от Советского Союза, позволяют создать вакцину быстро. И лечить нормально. Но многие думает, что это невозможно. Недоверие к врачам можно приравнять только к невежеству. Это - самый страшный вирус.

Евгений ТИМАКОВ, инфекционист, Москва:

- Убеждать бесполезно, на один аргумент специалиста найдется уйма «умников» в интернете, которые гнут свою линию. Выход один - оперативно блокировать аккаунты, которые распространяют ложную информацию о безопасности ковида и вреде вакцин без каких бы то ни было научных обоснований.

Александр КИЧАЕВ, психолог, Санкт-Петербург:

- Одни не верят в серьезность коронавируса по причине своей глупости, другие идут по принципу оппозиции - наперекор обществу. Они думают, что так защищают «свободу выбора». Вот когда заболеют сами или заболеет кто-то из их близких, только тогда поверят в серьезность ситуации.

Людмила ОНИЛЭ, фармацевт, Ростов-на-Дону:

- Некоторые работодатели выбирают слишком агрессивную политику в отношении вакцинации. Кто-то грозит увольнением, кто-то лишением зарплаты - это вызовет негативную реакцию. Нужно сменить тактику. Важно вести активную просветительскую работу, показывать, как обстоят дела в красных зонах, снимать социальные ролики, чтобы человек видел все своими глазами: как люди умирают и как выздоравливают.