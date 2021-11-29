Торжество толерантности: канадские школы отменили встречу с Нобелевской лауреаткой из опасений оскорбить мусульман

В 2016 году журнал Time включил Надю Мурад в список 100 самых влиятельных людей мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет школ Торонто принял решение отменить встречи школьников с лауреаткой Нобелевской премии мира, послом доброй воли, правозащитницей Надей Мурад, пережившей плен в «Исламском государстве»*.

По мнению чиновников, подобные встречи могли послужить «разжиганию исламофобии».

Ранее планировались встречи Нади Мурад со старшеклассниками в рамках обсуждения книги правозащитницы «Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с «Исламским государством»*.

– Когда самый большой совет по образованию в Канаде подчиняется капризам чувствительных исламистов, а Надя Мурад назначается возможным виновником исламофобии, это уже перебор, – написало издание Toronto Sun.

Гражданка Ирака, 21-летняя Надя Мурад в 2014 году вместе с группой молодых женщин была похищена боевиками «Исламского государства»* и продана в сексуальное рабство. Девушку несколько раз перепродавали и подвергали пыткам. В конце концов, ей удалось сбежать, добраться до лагеря беженцев и выехать в Европу.

В 2016 году журнал Time включил Мурад в список 100 самых влиятельных людей мира, а ее роль в донесении до общественности информации об угрожающем положении женщин на территории ИГ* отмечена Нобелевской премией мира, а также премиями имени Сахарова и Гавела.

* - «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)* – запрещенная в России террористическая организация