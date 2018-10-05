Нобелевскую премию мира 2018 присудили Денису Муквеге и Надии Мурад

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-05T12:47:17+03:00

В Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира 2018. Ими стали медик Денис Муквеге и правозащитница Надия Мурад

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В пятницу, 5 октября, в Осло объявили лауреатов премии мира 2018. В списке претендентов на награду было 300 человек. Среди них были: президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Однако премию вручили медику Денису Муквеге из Конго и иракской правозащитнице Надии Мурад.

Они занимаются проблемой использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Конголезский медик Денис Муквеге оказывает медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований, которые часто практикуются повстанцами. Мужчина был признан крупнейшим специалистом в области лечения гинекологических травм.

Иракская правозащитница Надия Мурад - посол доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности. В 2014 году она стала жертвой преследования езидов исламистами. Она была обращена в сексуальное рабство в городе Мосул, откуда спустя три месяца плена, сбежала.

Нобелевская премия вручается ежегодно за прорывные достижения в физиологии или медицины, физике, химии, литературе и экономике, а также в области защиты мира. Денежный приз составляет около $1 млн.

Ранее сайт kp.ru писал про лауреатов Нобелевской премии-2018 по химии, физике, медицине.

В 2017 году Нобелевская премия мира ушла к борцам с ядерным оружием. Компания ICAN разработала программу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия.