Сфотографировался не в том месте: Снимки у храмов стоили карьеры китайской звезде

Чжан Чжэханя исключили из Союза работников искусств Китая. Фактически это означает запрет на профессию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Китайский актер Чжан Чжэхань потерял успешную карьеру из-за нескольких неосмотрительно сделанных фотографий, которые стали причиной громкого скандала в Китае. Примечательно, что западные компании, лицом которых была 30-летняя звезда, не стали защищать его и упрекать Пекин в репрессиях, а просто разорвали рекламные контракты.

Некоторое время назад в Интернете всплыли фото, которые Чжэхань сделал еще в 2018 году. На первый взгляд, на снимках нет ничего ужасного: просто молодой человек позирует на фоне каких-то японских достопримечательностей. Только вот для миллиарда китайцев это не просто красивые старые здания.

Дело в том, что Чжан Чжэхань умудрился сфотографироваться рядом с храмами Ясукуни и Ноги. Тут нужно сделать небольшой исторический экскурс. Первый возвели во второй половине XIX века в память о погибших японских военных. Но люди, которых одна страна считает героями, ее соседи, в том числе Китай, клеймят как военных преступников — в те времена значительная часть Поднебесной была под властью Японии, чьи солдаты были далеко не идеалами гуманизма. Что касается храма Ноги, то он и вовсе выстроен в честь конкретного японского генерала, главный ратный подвиг которого — взятие морской базы Китая во время Первой мировой. В общем, оба пункта явно не лучшие места для китайского туриста.

Хотя в храм Ноги Чжэхань, можно сказать, зашел не по своей воли. Там проводил обряд бракосочетания его друг, который и позвал актера на торжество. Разумеется, гости не упустили случая познакомиться со звездой и заполучить с ним селфи. В числе таких была и жена бывшего президента Индонезии Дэви Сукарно. Дама эта в регионе известная — причем известная своими антикитайскими настроениями. Например, первая леди в свое время поддержала сеть отелей, которая разложила во все свои номера книги, утверждавшие, что китайцы просто выдумали Нанкинскую резню. Однако Нанкинская резня - общепризнанный акт агрессии Японии против Китая, когда японские военные изнасиловали и убили от 40 до 500 тысяч жителей китайского города Нанкин в годы Второй японо-китайской войны.

В общем Чжан Чжэхань явно уже много раз пожалел, что отправился на свадьбу друга.

- Признаю, что не знал ничего об истории места, куда меня пригласили. Точно так же я не имел ни малейшего понятия о политических взглядах других гостей церемонии, - оправдывался Чжэхань. - Мне просто нравится путешествовать по миру и фотографировать разные места. К сожалению, из-за собственного незнания я оскорбил чувства китайского народа.

Но все мольбы о прощении оказались напрасными. Один из популярнейших актеров страны вдруг оказался исключен из съемочной группы фильма «Команда миротворцев». Позже Чжан Чжэханя исключили из Союза работников искусств Китая. Фактически это означает запрет на профессию — ни в один фильм такого человека не возьмут.

Самая любопытная часть этой истории — реакция международных компаний западного происхождения, которые рекламировал Чжэхань. Казалось бы, им бы заступиться за звезду, оседлав столь любимую на Западе тему ущемления авторитарным режимом прав человека. Конечно, податься с официальным Пекином дело нелегкое, но, например, корпорация Coca-Cola явно могла бы себе позволить не молчать. Вместо этого производитель газировки разорвал с бывшим актером контракт. Его примеру последовали и другие работодатели Чжэханя: производитель украшений Pandora, косметическая марка Clinique, модный бренд LANVIN.