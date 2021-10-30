Дерипаска попросил снизить ставки по кредитам. Вот что ответила Набиуллина

Давайте дадим деньги по доступным ставкам и вас завалят продуктами, - предложил миллиардер Олег Дерипаска. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В нашей экономике сплошь диспропорции и метаморфозы. Инфляция растет, а зарплаты - нет. Работу не найти, но официальная безработица на нуле. Предприятия получают прибыль, но не вкладывают ее в развитие. Кредиты дорожают, а их все равно берут. Вот российская реальность, в которой мы живем. При этом у чиновников и бизнеса разные рецепты, как побороть кризис и не отстать в развитии от других стран. Это стало очевидно после дискуссии на форуме «Россия зовет» во вторник.

КАК РОССИЯНЕ РЕАГИРУЮТ НА РОСТ ЦЕН

Антиковидные меры по всему миру привели к тому, что во всех странах стали резко расти цены. Развитые государства выделили триллионы долларов и евро для поддержки собственных экономик, раздули дефициты бюджетов и объемы госдолга, напомнил помощник президента Максим Орешкин. И ситуация, возможно, уже выходит из-под контроля. По крайней мере, если смотреть на инфляцию, которая пока не собирается останавливаться.

- Было ложное ощущение, что низкая инфляция в развитых странах - это некая данность. Оно возникало из-за длительного периода крайне мягкой денежно-кредитной политики (с почти нулевыми ставками. - Ред.), - пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Развитые страны могли себе это позволить. Там население привыкло, что цены почти не растут. Поэтому власти пользовались этим кредитом доверия. Вливали дополнительные деньги в экономику - и это не выливалось в рост цен. Даже сейчас инфляция в 5 - 6% годовых воспринимается как временная. То есть люди не меняют свое потребительское поведение, ожидая, что цены будут расти и дальше. В России ситуация совершенно другая.

- У нас реакция на рост цен более болезненная, нет такого доверия. Поэтому нам важно остановить возможность раскручивания инфляционной спирали. Мы намерены проводить такую политику, которая вернет инфляцию к цели в 4% годовых. Это у нас запланировано на конец 2022 года. При этом наша политика не тормозит экономический рост. Объем кредитов не уменьшается, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Кстати, ее слова частично подтвердила основатель маркетплейса Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук. Опасаясь инфляции, народ бросился совершать крупные покупки - надеясь, что тем самым сохранит свои накопления.

- У нас растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Вот такая противоречивость. Люди вкладывают деньги в то, что считают надежным вложением, - пояснила Бакальчук.

КАК НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

Основной инструмент, с помощью которого Центробанк регулирует рост цен, - это ключевая ставка. От нее зависят ставки по кредитам и депозитам в розничных банках. В последние полгода ключевая ставка поднялась в полтора раза. Сейчас составляет 7,5% годовых. А в декабре должна повыситься еще сильнее. Увеличивая стоимость кредитов, ЦБ влияет на спрос. Ведь чем дороже заемные деньги, тем меньше людей готовы их брать и покупать на них товары. А чем выгоднее депозиты, тем больше людей готовы копить деньги, а не тратить их.

По мнению другого присутствовавшего на встрече бизнесмена влиять нужно не на спрос, а на предложение. Чем больше в стране будут выпускать товаров и услуг, тем ниже будут цены.

- В учебниках, которые я читал, есть две кривые - спроса и предложения. Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. Но надо же и кривую предложения обеспечивать. Гарантирую, при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция. Первый вице-премьер Зубков в свое время прекрасно показал, как нужно бороться с инфляцией в области той же свинины: обеспечил необходимое предложение, тогда все бегали и строили эти свинокомплексы, даже одна из наших компаний в этом поучаствовала. Со свининой до сих пор нет никаких проблем. То есть предложение товаров - это основная тема, которой нужно заниматься. Давайте дадим деньги по доступным ставкам и вас завалят продуктами, как завалили свининой, - предложил миллиардер Олег Дерипаска, в чей многопрофильный холдинг входят десятки крупных и средних компаний из различных отраслей.

Он давно критикует политику Центробанка, ратует за низкие ставки по кредитам. На различных форумах и в своем телеграм-канале. На этот раз спор Набиуллиной и Дерипаски стал очным.

- Для развития экономики важни длинные кредиты. Но их ставки формируются не от ключевой ставки, установленной в настоящий момент. А от ожиданий банков и финансовых рынков. Если они будут видеть, что Центробанк не борется с инфляцией и она в будущем будет высокой, ставки по таким кредитам тоже будут высокими, - парировала Эльвира Набиуллина. - Мы это проходили в 2000-х. Ставка рефинансирования тогда была ниже, а рыночные - гораздо выше, чем сейчас. У нас и ипотека стала развиваться только тогда, когда мы инфляцию под контроль стали ставить.

Еще один пример из недавней истории - льготная ипотека. Снижение ставок по ней привело к небывалому росту цен на недвижимость и... росту прибылей строительных компаний. При этом доступность жилья по факту не увеличилась. Ежемесячный платеж остался прежним. Просто потому, что ставка хоть и снизилась, но стоимость недвижимости стала выше и брать взаймы нужно больше. Поэтому большой вопрос, что должно быть раньше. Ведь если опустить ставки, то может случиться так, что производство расширять никто не станет или не сможет. В итоге возникнет дефицит, а продавцы просто поднимут цены, чтобы получить сверхприбыль.

- Если бизнес получает большую прибыль, но при этом не вкладывает ее в развитие производства, значит проблема в других вещах, а не только в кредитной ставке. Я бы хотела, чтобы мы не сводили все упрощенно к ставке, а посмотрели на ситуацию комплексно, - предложила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Фото: REUTERS

КАК СИЛУАНОВ ПОКРИТИКОВАЛ САМ СЕБЯ

Возвращаясь к метаморфозам и диспропорциям. Если верить последним заявлениям главы ФНС, налоговые доходы бюджета вырастут по итогам года на семь триллионов рублей. В том числе из-за того, что выросли объемы продаж и прибыль компаний. Тем не менее вкладывать ее в развитие производства спешат немногие.

- Прибыль выросла в полтора раза, а инвестиции - всего на 10 - 12%. Где-то деньги просто на счетах лежат, где-то ими погашаются кредиты, где-то на дивиденды направляются, - рассказал министр финансов Антон Силуанов и... как в зеркало посмотрел.

Такой же укор можно сделать и ему самому. Бюджет у нас профицитный. Доходы превышают расходы, а излишки триллионами рублей складируются в Фонде национального благосостояния, где их благополучно съедает растущая инфляция. То есть, Силуанов критикует бизнес за то, что тот не спешит инвестировать прибыль. А сам поступает точно так же.

- Наивно полагать, что рост прибыли компаний мгновенно образуется в рост инвестиций. Проекты должны быть готовы, упакованы, подготовлены к инвестированию. Пока бетон начнет литься, пройдет много времени, - вступился за бизнес глава Минэкономразвития Максим Решетников. - Если мы от бизнеса просим ускориться, то и сами должны подать пример быстрой реализации проектов. Бюрократии, процедур и правил еще достаточно. Мы их пытаемся сжать, чтобы деньги быстрее поступали в экономику. Сейчас от микрорешений успех зависит значительно больше, чем от процента туда-сюда по ключевой ставке.

Другими словами, чем меньше у бизнеса будет барьеров, тем быстрее он будет развиваться и тем быстрее будет увеличиваться то самое предложение, которое влияет на цены. При этом вкладывать в расширение производства только собственные средства ни один предприниматель не будет. Значит, и кредитная политика должна быть более лояльной. К примеру, государство могло бы стимулировать за счет бюджета развитие приоритетных проектов. Частично это уже есть, но масштабы должны быть больше.

- Ни один проект не делается на собственные средства. Я вам честно скажу, я бы ни одну компанию из тех, которые сейчас обеспечивает занятость сотням тысяч людей, не построил на собственные средства. Соотношение собственных и заемных средств примерно 30:70. Поэтому ставка очень важна, - продолжал настаивать на своем Олег Дерипаска.

По его мнению, вложения государственных денег (пусть даже в виде льготных ставок по кредитам) в крупные инвестиционные проекты никак не отразятся на инфляции. Набиуллина на это ответила, что в мире компании в основном получают деньги на фондовом рынке. То есть размещают акции и облигации на бирже и получают деньги напрямую от инвесторов, а не от банков. На это Дерипаска ответил, что в России «очень примитивное долговое финансирование», а на западных рынках занимать из-за санкций он не может.

В качестве компромисса миллиардер предложил давать низкие ставки хотя бы в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить ускоренное развитие этих регионов, которые граничат со странами Юго-Восточной Азии, где сконцентрировано около 40% всей мировой экономики.

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