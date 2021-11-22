Новый год без икры: она рекордно дорожает, несмотря на рост производства

Цены на икру бьют рекорды, а еще и не Новый год Фото: Shutterstock

Традиционных предновогодних фоток с батареями банок красной икры, свидетельствующих, что жизнь удалась, в этом году, видимо, будет поменьше. Цены на икру бьют рекорды, а еще и не Новый год.

Собственно, рекорды начались с прошлого года. В ноябре 2020-го, в преддверии прошлых праздников, цены на деликатес взяли планку в 4000 рублей за кило. Но и в январе-феврале не откатились, а только продолжили рост. Тогда происходящее объясняли неудачной путиной. Улов лососевых на Дальнем Востоке, как говорило Росрыболовство, оказался наименьшим за пятилетку.

В этом году с путиной никаких проблем, даже вовсе наоборот. На Камчатке, как утверждают эксперты, улов лососевых вообще рекордный. А производство красной икры в целом должно составить около 27-30 тыс. тонн. При том, что внутренний рынок Всероссийская ассоциация рыбопромышленников оценивает в 14-18 тыс. тонн.

В Росрыболовстве в связи с этим предполагали снижение цен на икру в сравнении с прошлогодними показателями. В Рыбном союзе в конце сентября давали более осторожный прогноз: под Новый год — как в прошлом декабре, или чуть ниже: икра горбуши, с учетом праздничной наценки, будет стоить в среднем 4200 рублей за килограмм, нерки — 5200 руб.

А вот — реальность. В октябре средние цены на красную икру на наших прилавках, по данным Росстата, взяли новый рубеж — 5000 руб. за кило. Несмотря на хорошую путину, никакого снижения ни в один из месяцев официальная статистика не зафиксировала — только уверенный рост. Новые прогнозы - ближе к Новому году цены в магазинах будут скорее ближе к 6000 руб. за кило. В Росрыболовстве говорят о спекуляции и искусственном ажиотаже, который создают недобросовестные производители и продавцы, пользуясь тем, что большинство граждан совершенно не в курсе дел с лососевыми на Дальнем Востоке.

Как утверждают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, у самих рыбаков роста цен на лососевые и их икру нет. Накручивают по дороге.

Одна из версий, традиционная почти для всех продуктов в последнее время, — выросли транспортные расходы. В самом деле, в октябре даже шла речь о том, чтобы ввести субсидии на перевозку лососевых с Дальнего Востока. Правда, эксперты тут же уточняют, что логистика, конечно, вздорожала — но все же, в отличие от икры, не на треть.

И еще версия — в этом году граждане вроде как начали делать новогодние закупки заранее, еще с октября. А продавцы это видят.

Но по-любому получается, что без ажиотажа — стихийного или искусственно раздуваемого — не обошлось.

- На отдельные виды красной икры цены еще выше рекордных «5 тысяч с лишним». На икру нерки, например, достигают уже 8,8 тыс. рублей за кг, а икру кеты —6,8 тыс. рублей

Сама красная рыба тоже подорожала - цена лососевых выросла к ноябрю 2021 года на 16% и составляет 845,3 руб. за 1 кг. Позитивный, на фоне новостей о росте улова, ценовой прогноз Росрыболовства, увы, не оправдался, - рассказал kp.ru член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев. - Но предпосылки к этому были еще в июле 2021 года, когда поставщики предупредили торговые сети о 15-ти и даже 30-ти процентном повышении цен на рыбу. Переработчики икры же в августе заявили о предстоящем росте цен. Но Минсельхоз тогда был спокоен - уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами позволяет нам не только удовлетворить внутренние потребности страны, но и наращивать объемы экспорта. ФАС России с Росрыболовством традиционно объявили о том, что проводят работу по недопущению искусственного повышения цен на икру. Работу провели, но цена поднялась – «а Васька слушает, да ест». Прогноз, к сожалению, неутешительный – к Новому году ожидаемо спрос на икру возрастет и следом еще вырастут цены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так дорожала красная икра, руб./кг

(все данные - на октябрь соответствующего года)

2000 - 675

2005 - 1206

2010 - 2060

2015 - 2979

2016 - 3176

2017 - 3623

2018 - 3912

2019 - 3631

2020 - 3874

2021 - 5034

(Данные Росстата)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены на водку и коньяк вновь хотят повысить: ждать ли новых отравлений «паленкой»

В Совете Федерации порекомендовали Минфину воздержаться от повышения акцизов на спиртное (подробности)