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В мире30 ноября 2021 17:00

В Европе официально запретили использовать слово «Рождество», чтобы не ранить чувства мигрантов

Теперь чиновники Еврокомиссии вынуждены изворачиваться, чтобы никого не обидеть
Антон ФОКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
«Рождество» оказалось исключено, вместо него теперь просто «праздники». Ведь для мигрантов-мусульман упоминание христианского праздника может быть неприятно

«Рождество» оказалось исключено, вместо него теперь просто «праздники». Ведь для мигрантов-мусульман упоминание христианского праздника может быть неприятно

Фото: REUTERS

Еврокомиссия запретила своим сотрудникам использовать слова, которые могут быть оскорбительными для людей разных наций, культур, религий и сексуальных ориентаций. В опубликованном справочнике для чиновников, занимающихся внутренними и внешними коммуникациями, под опалу попали такие термины как «гей», «лесбиянка» и даже «Рождество».

Вместо «опасных» слов предлагается использовать их нейтральные аналоги. Например, вместо указания какого-то конкретного сексуального меньшинства, предлагается говорить об «однополых парах». А то ведь и ошибиться можно.

Значительное место в документе уделено именно вопросам, связанных с полом. Теперь чиновникам запрещается использовать такие слова, которые содержат корень, связанный с мужским полом, например в английском слове policeman (полицейский) часть man как раз и обозначает мужчину. Даже слово «рукотворный» (man-made) предлагается заменить на «искусственно созданный», а вместо фразы «огонь – величайшее достижение человека» (слово для человека и мужчины здесь совпадают) использовать выражение «огонь – величайшее достижение человечества».

Рекомендуется избегать и традиционного для многих языков упоминания при перечислении сначала мужчин и их социальных ролей, то есть говоря о родителях, «отец и мать» будет звучать неинклюзивно. Помимо всего прочего в черный список попало и обращение «дамы и господа», вместо которого предлагается употреблять «дорогие коллеги». Кроме того, при выборе иллюстраций для докладов работники Еврокомиссии должны стараться, чтобы на картинках «женщины и девушки не были представлены дома или в пассивных ролях, в то время как мужчины активны и склонны к приключениям».

Некоторые слова относительно недавно попали в списки запрещенных. Например, таким понятием стала «колонизация», причем даже применительно к освоению пространства за пределами Земли.

«Рождество» тоже оказалось исключено, вместо него теперь просто «праздники». Ведь для мигрантов-мусульман упоминание христианского праздника может быть неприятно.

Непосредственно документа в открытом доступе нет, так как он является внутренним документом Еврокомиссии. Известно о нем стало благодаря итальянской газете Il Giornale, чьи журналисты смогли ознакомиться со справочником.

Как пишет в вводной части документа Комиссар по вопросам равенства Хелена Далли, «мы всегда должны предлагать инклюзивное общение, гарантируя таким образом, что каждый будет оценен и признан во всех наших материалах, независимо от пола, расы или этнического происхождения, религии, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации».

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