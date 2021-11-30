В Европе официально запретили использовать слово «Рождество», чтобы не ранить чувства мигрантов

«Рождество» оказалось исключено, вместо него теперь просто «праздники». Ведь для мигрантов-мусульман упоминание христианского праздника может быть неприятно Фото: REUTERS

Еврокомиссия запретила своим сотрудникам использовать слова, которые могут быть оскорбительными для людей разных наций, культур, религий и сексуальных ориентаций. В опубликованном справочнике для чиновников, занимающихся внутренними и внешними коммуникациями, под опалу попали такие термины как «гей», «лесбиянка» и даже «Рождество».

Вместо «опасных» слов предлагается использовать их нейтральные аналоги. Например, вместо указания какого-то конкретного сексуального меньшинства, предлагается говорить об «однополых парах». А то ведь и ошибиться можно.

Значительное место в документе уделено именно вопросам, связанных с полом. Теперь чиновникам запрещается использовать такие слова, которые содержат корень, связанный с мужским полом, например в английском слове policeman (полицейский) часть man как раз и обозначает мужчину. Даже слово «рукотворный» (man-made) предлагается заменить на «искусственно созданный», а вместо фразы «огонь – величайшее достижение человека» (слово для человека и мужчины здесь совпадают) использовать выражение «огонь – величайшее достижение человечества».

Рекомендуется избегать и традиционного для многих языков упоминания при перечислении сначала мужчин и их социальных ролей, то есть говоря о родителях, «отец и мать» будет звучать неинклюзивно. Помимо всего прочего в черный список попало и обращение «дамы и господа», вместо которого предлагается употреблять «дорогие коллеги». Кроме того, при выборе иллюстраций для докладов работники Еврокомиссии должны стараться, чтобы на картинках «женщины и девушки не были представлены дома или в пассивных ролях, в то время как мужчины активны и склонны к приключениям».

Некоторые слова относительно недавно попали в списки запрещенных. Например, таким понятием стала «колонизация», причем даже применительно к освоению пространства за пределами Земли.

«Рождество» тоже оказалось исключено, вместо него теперь просто «праздники». Ведь для мигрантов-мусульман упоминание христианского праздника может быть неприятно.

Непосредственно документа в открытом доступе нет, так как он является внутренним документом Еврокомиссии. Известно о нем стало благодаря итальянской газете Il Giornale, чьи журналисты смогли ознакомиться со справочником.

Как пишет в вводной части документа Комиссар по вопросам равенства Хелена Далли, «мы всегда должны предлагать инклюзивное общение, гарантируя таким образом, что каждый будет оценен и признан во всех наших материалах, независимо от пола, расы или этнического происхождения, религии, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голливуд удивляет: Супермен заслужил любовника, а хоббитов перекрасили в черный цвет

Новая серия комиксов DC "легализует" однополую любовь маскулинного персонажа (подробности)