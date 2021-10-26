Голливуд удивляет: Супермен заслужил любовника, а хоббитов перекрасили в черный цвет

В США пришло время супергероев носить стринги.

Мир не стоит на месте. Время стремительно несется вперед. Или в тартарары — тут уж вопрос оптики и вкусов. Но если вы предпочитаете смотреть на мускулистого Джеймса Бонда — мужчину с белым цветом кожи и традиционной сексуальной ориентацией, то помните: вы уже почти динозавр. Ведь от героев былых времен не осталось порой имен.

Режиссеры «Матрицы» братья Вачовски стали сестрами, звезда фильма «Начало», очаровательная Эллен Пейдж, — парнем, Фея-крестная в Золушке — темнокожим «гендерно-нейтральным» существом (играет открытый гей Билли Портер), а Шекспира в Англии филологи и искусствоведы упрекают в расизме, проводя специальные семинары в театре «Глобус».

Это не случайные вывихи, это новая реальность.

Вот и пришло время супергероев носить стринги. Бог хитрости и обмана Локи в сериале Disney уже бисексуален. Железного человека (Роберт Дауни-младший) в фильмах вселенной Marvel вскоре сменит Железная женщина (и Маргарет Тэтчер тут ни при чем) по прозвищу Железное сердце (Рири Уильямс). А Супермен — вроде бы безупречный, хоть и слишком красивый, с точки зрения маскулинности персонаж — получил любовника. Увы и ах.

Новый Супермен предпочитает однополую любовь.

В новой серии комиксов DC «Супермен: сын Кал-Эла», которая выходит в ноябре, главный герой — Джон Кент, он сын Кларка Кента, более известного как Супермен. Генетика — великая вещь, поэтому Джон тоже вырос суперменом: согласно предыдущим выпускам комикса, он держит руку на пульсе и в той же самой синей форме с буквой S на груди борется с лесными пожарами, вызванными глобальным потеплением, помогает предотвратить стрельбу в школе и протестует против депортации. Словом, следит за повесткой. Так вот, в новой серии 17-летний Джон Кент влюбится в репортера-беженца Джея Накамуру (видимо, по аналогии с историей отца, который тоже был влюблен в журналистку) с розовыми волосами. Кстати, а почему в комиксах? Да чтобы опробовать и затем плавно вводить линию в кинофраншизу — ведь фильмов DC и Marvel опираются на комиксы. Это будет легально и логично.

— Я всегда говорил, что герои нужны каждому, и каждый заслуживает видеть себя в своих героях, — написал в твиттере автор комикса Том Тэйлор. — Сегодня Супермен, сильнейший супергерой планеты, предстает бисексуалом.

Следом откорректировали и Толкина. Лучшую серию автора «Властелин колец» переосмыслил американский стриминговый сервис Amazon. Там снимают сериал про Фродо, Гендальфа и компанию, где хоббитов будут играть...темнокожие актеры. Как говорится, черный гномик, что ж ты бьешься?

— Я играю черного хоббита, и это потрясающе, — восторгается британский актер Ленни Генри. — Примечательно то, что эта адаптация является приквелом (основана на цикле «Сильмариллион») к той эпохе, которую мы видели в фильмах. В сериале показывается ранняя история Шира, поэтому мы коренное население. Нас называют харфуты, и мы, по сути, хоббиты. Племя харфутов достаточно мультикультурно, поэтому среди нас есть афроамериканцы, азиаты, мулаты и даже маори.

Актер Ленни Генри.

Рост актера — без десяти сантиметров два метра. Неплохой такой гном. Мог бы играть за баскетбольную сборную Средиземья. Не имеет значения, что там писал в книге Толкин про мир полуросликов. Среди них были светлокожие и светловолосые (лесовики), и мохнологи (смуглые), а вот темнокожих или азиатов не было.

Конечно, автор знал о расовом разнообразии. Но, во-первых, в Британии проблема расизма не была такого масштаба, как в США. А, во-вторых, автор в письме от 1958 года признавался, что сам хоббит: любит сады, деревья, немеханизированное фермерство, курить трубку и есть вкусную еду. Тогда зачем эта расовая апроприация с темнокожими хоббитами? Известно зачем — хайп и мода. Что ж. Тогда ждем, когда Мартина Лютера Кинга сыграет Дэниел Крейг, а Майкла Джордана — Эдди Редмэйн.

Ну и в остальном мире не без прогрессивных новостей. Борьба идет по всем фронтам. Победы даются непросто, но они есть! Так, одна из самых безобидных и постоянных игрушек наших детей — конструктор «Лего» — тоже перекрасили в цвета ЛГБТ. Производитель, как сказано в релизе, намерен отказаться от «гендерной предвзятости». Что бы это не значило. То есть мальчики, пусть даже и внутри вселенной конструктора, больше не имеют права быть похожими на мальчиков. Ведь это «предвзято». С девочками та же история. Директор по маркетингу Lego Джулия Голден заявила, что все, на чем мы росли (у мальчиков — пистолеты, у девочек — куклы), это гендерные стереотипы. Выходит так, что детям сызмальства будут закладывать в голову идею об отсутствии половой идентичности. Но зачем? Ведь прогрессивная общественность, продавливающая подобные новации, выступает за свободный выбор.

Кто тогда сделал его за ребенка?

«А в небе голубом горит одна звезда», писал химик и поэт Анри Волхонский и пел Борис Гребенщиков. Как в воду глядели. Ведь старейшая английская авиакомпания British Airways больше не будет приветствовать пассажиров фразой «дамы и господа», чтобы не было обидно тем, кто находится в салоне без пола. Хм, звучит абсурдно. В самолете и без пола. Скорее так: бесполым (то есть или не определился, или еще не выбрал пол, или — вариаций теперь масса). Немецкая Lufthansa, кстати, тоже перешла на обращение «дорогие гости». Грустно признавать, но некогда чопорная Великобритания, одна из последних в Европе стерегущая традиции штыками королевских полков и тросточкой старушки Елизаветы II, вслед за Голливудом все-таки встала на колено перед существом неопределенного пола и с разными оттенками кожи, бесконечно рефлексирующим над детскими травмами и абьюзом, отказавшимся от мяса и замотанным в хиджаб.