Квартиру по платежке встречают: Пять изменений для владельцев жилья в 2022 году

Плата за коммуналку традиционно вырастет Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Налог на недвижимость — по новой кадастровой стоимости

С 2022 года для некоторых россиян вырастет кадастровая стоимость их квартир и дач — а вместе с нею и налог на это имущество. Правда, касается это не всех регионов, а лишь тех, где кадастровая переоценка прошла в 2021 году - в частности, Москвы. В столице с 1 января 2022 года кадастровая стоимость жилья вырастет в среднем на 21,4%.

Почему так много? Пока москвичи платят налог по кадастровой стоимости 2018 года. Между тем именно в 2020 году, да и в начале 2021 года в Москве был резкий рост рыночных цен на жилье. Ну вот, теперь подтянутся и налоги — кадастровую стоимость пересчитали пропорционально этому скачку. (Напомним: рыночная и кадастровая стоимость — это не вполне одно и то же. Рыночная — это по которой реально продаются и покупаются квартиры, и она может меняться постоянно. А кадастровую рассчитывают специалисты-оценщики раз в несколько лет).

Хорошая новость: даже если кадастровая стоимость вашей московской квартиры увеличится на 20-30%, налог на столько не вырастет. Законом установлен порог повышения налога в 10% за год по отношению к текущему показателю. Остальная индексация налога перенесется на следующие год-два.

2. Правила пользования жильем переписали

С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция правил пользования жилыми помещениями. По сути, это памятка для жильцов — об их правах и обязанностях, в зависимости от того, на каких основаниях они занимают квартиру.

В частности, нанимателям помещений (в том числе по договору социального найма — это неприватизированные квартиры) напоминают, что они обязаны «допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ» (в разделе про обязанности собственников такого пункта нет).

Еще одна важная, хотя и не новая, напоминалка. Собственник может зарегистрировать у себя в квартире в общем-то кого хочет. Нанимателю, который желает «прописать» у себя дополнительно кого-то еще, могут отказать — если площади на каждого жильца тогда выйдет меньше, чем предписано нормативами (исключение — дети, их во всех случаях обязаны зарегистрировать вместе с кем-то из родителей). Сдавать в аренду муниципальную (неприватизированную) квартиру можно только с согласия наймодателя (муниципалитета).

Все жильцы - и собственники, и наниматели - согласно правилам, должны соблюдать права и законные интересы соседей, не портить общее имущество.

За нарушение правил грозят штрафы (статья 7.21 Кодекса об административных правонарушениях). В частности, за порчу жилых помещений и использование их не по назначению — 1-1,5 тыс. руб.

3. Плата за коммуналку традиционно вырастет

Это, как и обычно в последние годы, произойдет с июля. В зависимости от региона, прибавка составит от 2,9% до 6,5%. В Москве прирост должен уложиться в 6%.

Отдельное событие для столицы — Москва с 1 января подключается к мусорной реформе, в которой большинство остальных регионов участвуют еще с 2019 года. Это означает в том числе некоторые изменения в платежке (а вы думали, разного цвета баки поставили — это и есть реформа?). До этого плата за вывоз мусора включалась в услуги по содержанию жилого помещения. Теперь, как и у других регионов, должна появиться отдельная «мусорная» строчка — за обращение с твердыми коммунальными отходами. Тариф в Москве будет рассчитываться с квадратных метров общей площади квартиры (в некоторых регионах используется альтернативный вариант — с количества жильцов). В среднем, по расчетам, получится чуть больше 300 рублей со средней квартиры в 45 квадратов.

4. Будет проще получить субсидию на ЖКХ

Некоторых граждан в новом году ожидают и хорошие новости. Например, тех, кто в силу низких доходов имеет право на господдержку в оплате расходов на ЖКХ. Это те, у кого на коммунальные платежи уходит более определенного процента дохода семьи (в Москве это 10%, в других регионах — до 22%).

До сих пор в субсидии на оплату ЖКХ людям отказывали — даже при наличии всех оснований для такой помощи и совсем бедственного материального положения — если у них есть долги за коммуналку. Это было одним из основных условий. Теперь отказать в субсидии будут вправе, только если есть судебное решение о взыскании с гражданина долга по коммунальным платежам. То есть фактически он должен быть злостным должником, который не обращает внимания на «письма счастья» с пожеланием заплатить должок, - разовая просрочка по каким-то причинам не считается.

Разрешатся и ситуации со спорными долгами. Грубо говоря, когда коммунальщики насчитали лишнего — вот и образовался долг, но за субсидией нельзя обращаться, пока не докажешь, что ты не верблюд и это тебя на самом деле обманули. Теперь коммунальщикам надо будет доказывать свою правоту через суд — пока это не будет сделано, субсидии гражданина не лишат.

С Нового года можно будет не подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. Продал халупу — не надо подавать декларацию

И еще одно упрощение. Денег оно гражданам не прибавит, но некоторых избавит от лишней головной боли и общения с налоговой. С Нового года можно будет не подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.

Речь идет о ситуациях, когда продаются квартира или дом, которые были в собственности у продавца меньше определенного минимального срока владения (3 года, в некоторых случаях — 5 лет). По закону, при таком раскладе полагается с вырученных денег заплатить подоходный налог. Но продавец в то же время имеет право на налоговый вычет (с 1 млн рублей). То есть если продается что-то стоимостью меньше 1 млн, налоговый вычет полностью покрывает тот доход, с которого надо платить налог, и вы государству ничего не должны. Как раз для этих случаев ситуация упростится — налоговую декларацию больше подавать не надо.

Важный момент: продать квартиру стоимостью 10 млн, указать в договоре 1 млн — и не подавать декларацию и не платить налог не получится. Эту лазейку давно прикрыли. Если сумма дохода от продажи оказывается меньше 70% кадастровой стоимости квартиры, государство в такой альтруизм не верит — налог тогда надо платить с 70% кадастровой стоимости квартиры, а не с суммы, указанной в договоре.

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Но остается главный вопрос: окажется ли такое жилье доступным (подробности)