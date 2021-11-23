Собственный дом можно будет купить как квартиру в новостройке: власти правят законодательство

Правительство давно обещало пойти навстречу пожеланиям тех 60% россиян, которые, если верить опросам, не хотят жить в квартире в многоэтажке, а хотят собственный дом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следующем году на индивидуальное жилищное строительство собираются распространить те же принципы, что сейчас действуют для новостроек-многоэтажек. Расчеты будут вестись через счета-эскроу, а застройщики смогут получать под малоэтажные поселки проектное финансирование. Все, как с многоэтажными жилыми комплексами.

-Мы планируем, что до конца года Государственной думой будет рассмотрен и принят законопроект об индустриальном способе строительства ИЖС. А проектное финансирование — не только проектное финансирование, но, в том числе проектное финансирование и эскроу-счета - распространить на, по сути, комплексное освоение территорий посредством ИЖС, для того, чтобы распространить потом на это все льготные программы, в том числе ипотечные, - рассказал на онлайн-конференции Сбера «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

О чем речь? Правительство давно обещало пойти навстречу пожеланиям тех 60% россиян, которые, если верить опросам, не хотят жить в квартире в многоэтажке, а хотят собственный дом. Для этого надо выровнять условия покупки нормального, современного дома, построенного не бригадой «левых» шабашников-гастарбайтеров, а официальным застройщиком, с теми, на которых сейчас можно приобрести новую квартиру. То есть, чтобы была и ипотека примерно по тем же ставкам, и защита прав дольщиков-покупателей.

Дело оказалось непростым. Банки категорически отказываются финансировать по хотя бы относительно вменяемым ставкам строительное творчество россиян по принципу «сам себе прораб и инженер». А именно так во многих случаях частные дома у нас в стране и возводятся, поскольку услуги профессионалов доступны лишь весьма обеспеченным гражданам.

Что изменится? Шаг первый — закон об индустриальном способе индивидуального жилищного строительства (тот, который должны принять до конца года). Будет создан реестр материалов и проектов, которые прошли госэкспертизу. Строительные конструкции под эти проекты будут изготавливаться на заводе, а на месте только собираться. Такой подход призван, во-первых, удешевить строительство. А во-вторых, решить ряд непоняток с тем, сколько же будет стоить будущий дом и, если выдать под него кредит, не закончатся ли деньги на полдороге (главный вопрос банков).

Шаг второй — распространить на все это дело эскроу-счета и проектное финансирование и привлечь «больших» застройщиков (под это принять законодательную базу предполагается уже в следующем году). Сейчас у нас организованные малоэтажные поселки очень мало ассоциируются с жильем, доступным даже для среднего класса. Но индустриализация теоретически позволяет все процессы удешевить.

Есть еще и ряд вопросов, которые связаны с обслуживанием общей территории поселка, коммуникаций и т. п. Решать их Минстрой предлагает по той же схеме, что и с многоэтажными домами. То, что находится на «общественной» территории поселка, за дверьми домов, - в общем пользовании на праве общей долевой собственности.

Станет ли после этого строительство малоэтажных домов массовым и когда это счастье наступит?

- Перед нами стоит еще главный вызов - как обеспечивать такие участки транспортной и инженерной инфраструктурой, - сообщил на онлайн-конференции Никита Стасишин.

Поэтому с четкими прогнозами пока сложно.