Вопрос дня: Что для вас значит КВН? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- Три года назад я была так рада, что участвовала в команде «Раисы» . Я сама предлагала какие-то реплики. Команда из Иркутска хотела олимпийской поддержки - ну у нас все и сошлось. Мы проговаривали каждый элемент шоу. Масляков видел нас на репетиции. Мы с ним заигрывали, я к нему подъезжала на роликах - он такого не ожидал.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- Мы, писатели-сатирики, с КВН двигались параллельно. Для меня КВН - это кузница удивительных кадров. КВН лично мне помогал справиться не только с творческими, но и с ментальными проблемами. Спасибо Маслякову за то, что он сделал с людьми. Эти всплески юмора...

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:

- КВН - феномен культурной жизни страны. А Масляков - абсолютный профессионал телевидения. Вспомните его программу «А ну-ка, девушки!». Мы с КВН пересекались, но профессиональной ревности не было. Всегда поражался такой особенности Маслякова - у него с годами не меняется тембр голоса.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- КВН - это не просто три буквы. Это история целого вида искусства. Сначала это была студенческая самодеятельность. Ну а потом это стало большой империей юмора. И все выходцы из КВН оказались героями юмористических шоу. А огромный потенциал КВН вошел в историю нашего искусства.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник Президента РФ Ельцина:

- Смеяться можно по-разному. Смеяться можно во зло, насмехаясь, убивая смехом морально. Но Маслякову удалось иное - его смех созидающий. Я пересекался с КВН много раз. Я сидел в зале, был зрителем, но не судьей, и смеялся от души.

Вадим ГАЛЫГИН, эксцентрик, выступавший в КВН в составе сборной Белоруссии:

- Не готов комментировать такой серьезный вопрос, у меня совещание...

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Я с удовольствием смотрел КВН в советские годы. Наши молодые ребята более остро чувствуют ситуацию в обществе. И они более четко передают отношение масс к ситуации. И талант молодых в этом плане это здорово. Он помогает даже людям, которые далеки от хороших начинаний.