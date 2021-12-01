Что на самом деле значит решение Зеленского пустить на территорию Украины иностранные войска

За два дня до объявленной Зеленским на 1 декабря попытки госпереворота в Киеве он внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных учениях. Фото: REUTERS

За два дня до объявленной Зеленским на 1 декабря попытки госпереворота в Киеве он внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных учениях. Первое, что приходит на ум: украинский президент или сомневается, что его скинут, или уверен, что даже новая власть военные учения с натовцами на Украине точно не отменит. Потому что тяга в НАТО и ЕС для нынешних политических противников Зеленского, как и для него самого - неодолима.

Постоянное размещение на территории Украины иностранных войск запрещено законодательством страны. Поэтому с середины 90-х ежегодно принимались законы о совместных военных учениях с участием иностранных войск. В 2020-м подобный закон предусматривал проведение в нынешнем году на Украине восьми учений с западными партнерами, большинство из которых уже прошли. В законопроекте Зеленского на следующий год предусмотрено уже десять совместных учений - с американцами, канадцами, поляками, румынами и другими членами альянса. Только к многонациональным учениям по подготовке подразделений ВСУ, как поясняют украинские СМИ, будут привлечены до 19 000 военных, до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей.

Казалось бы, чего беспокоиться: увеличение по сравнению с нынешним годом числа учений в будущем всего на два - рост не драматический. Может, оно и так, но есть обстоятельства, которые все же качественно меняют смысл и значение военных игрищ, которые ВСУ будут проводить с натовцами.

Прежде всего, Киев практически отказался от выполнения Минских соглашений и в массовом порядке нарушает режим прекращения огня почти по всей линии соприкосновения украинских войск с силами ДНР и ЛНР. Да и сам законопроект о допуске иностранных войск на Украину для совместных учений в 2022 году противоречит, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Минским соглашениям.

Во-вторых, продолжается истерика по поводу «неминуемой агрессии» России против Украины, западные СМИ не устают пугаться и пугать других «сосредоточением» российских войск на украинской границе. Уже и новые санкции против Москвы за ее виртуальную агрессию придумывают. В третьих, внутриполитическая и экономическая ситуация на Украине сейчас такая, что помочь Зеленскому удержаться на плаву может только какая-то масштабная авантюра, которой может стать попытка решить проблему Донбасса силой. И тут военно-политическая поддержка западных союзников ему нужна как воздух.

Украинские аналитики, бравируя тем, что их страна с кем хочет, с тем и гуляет на своих военных полигонах и плевать хотела на чьи-то «красные линии», единодушно заявляют: наличие натовских войск, прибывших на Украину для совместных учений, - лучшее средство удержать Россию от нападения на «незалежную». Теперь прикинем, какое время в следующем году натовцы будут находиться на украинской территории. Всего запланировано, напомним, десять учений. С учетом логистики этих мероприятий - доставка войск и техники, размещение, развертывание, сами учения, их разбор, сборы, отбытие домой - получается, что иностранные войска будут находиться на Украине практически весь год. Незамысловатая такая страховочка от коварного «восточного агрессора».

Похожий кунштюк несколько лет назад выкинули прибалты. Они, в отличие от Украины, члены НАТО. Но по все еще действующему соглашению блока с Россией размещать постоянные военные базы альянса на их территории нельзя. Тогда придумали размещение на ротационной основе - вроде бы ограниченные военные контингенты союзников раз в полгода меняются, но находятся в Прибалтике постоянно. Логика прибалтов простая: если Россия на нас нападет, то кто знает, сработает или нет пятая статья, по которой альянс тут же должен вступиться за обиженных. А так на нашей территории - солдаты стран НАТО, считай, живые заложники блоковой солидарности. Уж своих-то военных американцы или канадцы в беде точно не бросят.

Но в любом хитроумном замысле есть и обратная сторона. С точки зрения Донбасса, да и России, можно будет считать, что если ВСУ нападут на «сепаров», когда в стране будут находится иностранные войска, то и эти натовские контингенты станут соучастниками военной авантюры? Тут о возможной реакции России и гадать не надо - только вчера президент России по этому поводу очень ясно высказался.

Понятно, что нарастающее с каждым годом число учений с натовцами на Украине - это и есть то самое «военное освоение» страны Западом, продвижение наступательного потенциала НАТО вплотную к нашим границам. А сегодня у них сосредоточены, как сообщила та же Захарова, 125 тысяч украинских военных - почти половина всей численности ВСУ. Чем закончится «нагнеталовка» с ожиданием нападения Москвы на Киев, пока сказать трудно - украинские власти и наши западные партнеры в сознание пока не приходят. Не случится провокация в декабре-январе, как они пророчествует, то возможности будут - еще целый год сплошных учений. И тут натовцы уж точно не Россию будут «сдерживать», а Зеленского на военную авантюру вдохновлять.