Зеленский хочет разместить на Украине иностранные войска

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об одобрении решения украинского лидера о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию незалежной в следующем году для участия в многонациональных учениях.

Карточка документа № 6359 появилась на сайте парламента. Текст законопроекта на данный момент не обнародован.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс назвала Соединенное Королевство «близким союзником Украины», а также заявила, что ведется работа для того, чтобы «быть уверенными в том, что страна получает необходимую помощь». Также Британия направила 600 военнослужащих на украинскую границу для сдерживания «агрессии» со стороны России. Как писал сайт kp.ru, в Службе внешней разведки РФ назвали информацию Госдепа США о подготовке Москвой вторжения на Украину ложной.