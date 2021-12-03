Тайны русского леса: рубят, вывозят, сжигают, а его только больше становится

Как это получается, что, несмотря на масштабные вырубки и пожары, леса у нас вдруг стало больше? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Широка, как известно, страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек. А сколько это - много? По рекам все понятно - все их параметры официально определены и учтены. Поля - по крайней мере, окультуренные - у нас тоже считают более-менее точно. А вот лесов… Много. И это всё, что известно о них наверняка. Оказывается, данные о 84% российских лесов недостоверны - ошарашила недавно известная международная консалтинговая компания Boston Consulting Group. Леса у нас несравнимо больше, чем на бумаге: порядка 40% запасов не учтено. «Неразведанное богатство» - так и называется доклад.

И ладно бы иностранные аналитики рассказали нам, что русский лес распилен (во всех смыслах) и вывезен в Китай. Наш обыватель на это бы только зевнул. Но как это - 40% «лишнего» леса?

ДЕРЕВЬЯ - НОВАЯ НЕФТЬ

За российский лес зарубежные аналитики из BCG взялись неспроста. Нынче на повестке дня — борьба с изменениями климата и за декарбонизацию (снижение выбросов СО2). А лес - лучший декарбонизатор, он углерод «кушает». Больше 20% этого «пожирателя углерода» (а по версии BCG, значительно больше) находится на территории России.

Очень бы хотелось, чтобы эксперты BCG оказались правы. И вот почему. С 2023 года Евросоюз собирается ввести углеродный налог. Смысл его в том, что если хочешь ввозить в Европу продукцию, которая дает большие выбросы парниковых газов, - плати. Налог может затронуть, по оценкам, около 40% российского экспорта, включая самое святое - нефть. Потери тогда будут исчисляться десятками миллиардов евро ежегодно. У России есть шанс поторговаться, используя в качестве аргумента свои леса: дескать, мы самая «зеленая» страна, мы не портим воздух, а улучшаем!

Но с оговоркой - это богатство должно быть посчитанным и управляемым. То есть не гореть каждое лето, выбрасывая в атмосферу тот самый углекислый газ. Не истребляться в непонятных количествах. И вообще учет лесов должен быть прозрачным, а с этим у нас - проблема на проблеме.

ЗАКОЛДОВАННАЯ СФЕРА

- По данным первого цикла государственной инвентаризации запасы лесов недооценены на 35%, - рассказал kp.ru директор Рослесинфорга Павел Чащин, практически подтвердив выводы иностранцев. - Общий запас древесины оценен в 112 млрд кубометров, что превышает данные государственного лесного реестра на 29,5 млрд кубометров.

Рослесинфорг - подведомственное Рослесхозу бюджетное учреждение, которое владеет самыми свежими официальными цифрами. Поскольку и занимается в России инвентаризацией лесов. А с Нового года будет проводить и все лесоустроительные работы.

Как там поясняют, тот самый первый цикл госинвентаризации проводился с 2007 по 2020 год (второй будет в 2021 - 2030 годах). Пересчитано 1 млн деревьев на площади 1,146 млрд гектаров. А всего в России - порядка 400 млрд деревьев.

Но как это получается, что, несмотря на масштабные вырубки и пожары, леса у нас вдруг стало больше?

- Официальная оценка объемов леса включает два крупных самостоятельных блока учетных работ, - объясняет Павел Чащин. - Первый - государственная инвентаризация, в рамках которой собирается информация о лесах и их динамике в масштабах всей страны. В этом случае работы всегда проводил государственный орган. И еще один блок - это лесоустройство. Там по результатам аукционов победителями зачастую становились ИП, основной вид деятельности которых - розничная торговля. Вопиющий случай - когда победителем лесоустроительных торгов стала кондитерская фабрика. Такой «карманный лесоустроитель» мог сознательно занижать данные по запасам

В этом случае изводить лес будет гораздо проще. Если по документам у тебя на участке две сосны, а на самом деле их десять, то восемь можно втихаря спилить - никто не узнает и не придерется.

- Мы сталкиваемся с тем, что зачастую арендаторы леса обладают гораздо большим запасом древесины, чем указано в лесоустроительной документации разных лет и разных исполнителей, - говорит Павел Чащин.

Эксперты считают, эти и другие проблемы наших лесов — результат неграмотных реформ. Краткое содержание этих реформ выглядит так:

- Они сопровождались сокращением с 2000 года почти в пять раз численности людей, занятых охраной лесов. Сегодняшняя ситуация - это вполне ожидаемый результат: кому нужна древесина – может этим пользоваться, а о сохранности лесов заботиться некому, - лаконично сообщила завкафедрой региональной экономики и географии экономического факультета Российского университета дружбы народов Вероника Холина.

ОПЯТЬ РЕФОРМЫ

Но ситуация постепенно меняется к лучшему. В лесной отрасли у нас грядут масштабные реформы. В частности, с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород (леса-кругляка).

- Это важный шаг, который позволит положить конец варварскому уничтожению «легких планеты». Но одних только запретительных мер мало - необходимо развивать лес, и это должен быть комплексный подход, как и отмечается в докладе Boston Consulting Group, - говорит экс- председатель Комитета по экологии и природным ресурсам Госдумы Евгений Туголуков.

- С точки зрения цифровизации в лесу и учета древесины, которую затеяло наше правительство, - мы вообще впереди планеты всей. Но это касается того процента леса, который находится в аренде, у которого есть лесопользователи. Это далеко не весь лес, - поясняет генеральный директор лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич. - В поселках, которые далеко от инфраструктуры, цивилизации, практически нет людей. И там некому качественно учитывать лес, не говоря уж о том, чтобы ухаживать за ним, проводить противопожарные мероприятия, санитарные рубки.

Главное, на что указывают эксперты, в том числе и из Boston Consulting Group, - в России привыкли относиться к лесу как источнику ценной древесины. А теперь ситуация меняется. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЕРЕГИТЕ РОДНЫЕ ОСИНЫ

Главное, на что указывают эксперты, в том числе и из Boston Consulting Group, - в России привыкли относиться к лесу как источнику ценной древесины. А теперь ситуация меняется. Можно сказать, становится с ног на голову: для достижения пресловутой углеродной нейтральности ценность каждого дерева может быть даже выше, чем для стройки.

- С точки зрения поглощения углерода, наиболее «прожорливыми» оказались мягколиственные породы деревьев, такие как осина и береза. Их доля в лесах России довольно высока, порядка 30% от общей площади, - утверждает Павел Чащин.

Берегите осинки, товарищи.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

То ли роща, то ли пашня

Эта российская фишка хорошо дает представление о том, что в принципе у нас творится с учетом. Помните, периодически обсуждается вопрос заброшенных сельхозземель? Так вот, на самом деле значительная часть этих земель только по документам пашня. А на самом деле - давно уже лес.

- По оценке Рослесинфорга, площадь земель сельхозназначения, заросших лесом, составляет около 50 млн гектаров, - утверждает Павел Чащин. - Это такие же деревья, как и в лесу, и их необходимо учитывать в общем кадастре насаждений.

Не так давно скандал вызвало известие о том, что Узбекистан хотел бы взять в аренду до 1 млн га российских сельхозземель. Это показалось безумным расточительством «национального достояния». А тут - 50 млн га! Это равно площади всех российских особо охраняемых территорий (заповедников и т. п.). Почему в России столько пашни заросло лесом, вопрос уже исторический, который корнями уходит в эпоху развала колхозов и совхозов и земельную бюрократию. Зато понятно, почему «лишний» лес в нереальных количествах - это у нас запросто.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Каждая березка будет на счету

В России принята стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Вот что она предполагает.

- В единой государственной информсистеме прослеживается вся цепочка движения древесины - от заготовки до переработки и экспорта.

- Будет создан единый государственный лесной реестр (все сведения о характеристиках лесов и лесных земель).

- В регионах появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Сотрудников лесной охраны предполагается по-современному оснастить (дроны и прочие дистанционные средства контроля).

- Надо перейти к интенсивной модели лесного хозяйства. То есть не расширять рубку леса на все новые участки, а перейти на более прогрессивные технологии и эффективнее использовать существующие делянки.

- К 2024 году будем качественно восстанавливать 100% вырубленных или погибших лесов.