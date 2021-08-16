На борьбу с пожарами Россия тратит миллиарды, а леса все равно горят

В Якутии огонь выжег поселок Бясь-Кюель. Люди бежали, бросив имущество и домашнюю живность... Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский президент уже назвал пожары в Якутии «абсолютно беспрецедентными».

На тушение горящей тайги отправили военных и спасателей - так поступают только в самых крайних случаях.

В стране сейчас полыхает 6,6 млн гектаров леса. Территория - как у половины Германии. Виновато глобальное потепление или черные лесорубы совсем страх потеряли? И почему с пожарами начинают бороться, когда малыми силами уже не обойтись?

КОГДА ПОД НОГАМИ ГОРИТ ЗЕМЛЯ

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Начну с главного: потушить лесной пожар невозможно. Это под силу только Богу, если Он прольет на горящие деревья тропический ливень. Пожарный может только остановить распространение пламени.

Так как обычно тайга начинает гореть далеко от цивилизации, то тушить приходится малыми силами - при помощи лопат, мотопомп и ручных опрыскивателей. Больше за 300 км не привезешь. А первые пожарные вообще спускаются на парашютах: дорог или посадочных площадок в лесу нет. Это потом они вырубят полянку для вертолета и лагеря, но сначала на земле должен оказаться хоть кто-то из профессионалов.

- Что можно сделать со стеной огня, пожирающей деревья целиком? - спросил я инструктора-десантника «Авиалесоохраны» Владимира Мичаева.

- Это вы имеете в виду верховой пожар, когда пламя быстро идет по кромкам деревьев. Потушить его в том месте, где уже горит, невозможно. Мы останавливаем огонь встречным палом - пускаем в сторону пожара другой. Когда два пожара сходятся, все потухает - гореть уже нечему, нет ни деревьев, ни кислорода, - объяснил пожарный.

Чаще же людям в тайге приходится иметь дело с менее зрелищными пожарами: низовым (горят упавшие деревья) и подземным (горит толстый слой мха). Они не выглядят опасными - идешь себе по лесу, перебираешься через поваленные стволы, а потом натыкаешься на слой жаркой золы. По краям вяло горят ветки, из-под земли поднимается дым.

- Это пока сильного ветра нет. Огонь может быстро раздуть, - заметил Владимир.

В штиль подземный пожар расползается со скоростью метр в день. Но стоит подуть, и пламя вылезает из слоя мха и перекидывается на деревья.

Встречный пал тут не используют. Лучшее средство - обычная лопата. Обкапываешь дымящуюся землю, убираешь деревяшки, и подземный пожар в этом месте дальше не идет. Глубоко не копнешь - под толстым слоем мха в тайге сразу начинается вечная мерзлота.

Остановить низовой или подземный пожар можно по-разному. Проще найти ручей и не давать огню перебраться. Люди патрулируют берега, пока с одной стороны все просто не выгорит. Нет ручьев - просто обкапываются границы горящей земли. Можно еще помочь себе взрывчаткой: раскладываешь на земле взрывающийся шнур, а после подрыва он оставляет широкую полосу непреодолимой для огня голой земли.

- Почему все не тушить самолетами? Они ж десятками тонн воду выливают, - я спросил пожарного десантника из «Авиалесоохраны» Владимира Иванова.

- Потому что самолету в одиночку потушить пожар не получится. Он способен сбить пламя при верховом пожаре, но земля-то гореть продолжит! Ну а тонны воды зачастую только раскидывают угли, от которых заново все разгорается, - ответил специалист.

Иванов посетовал и на недостаточную точность авиации. «Из-за дыма объективно сложно прицелиться. Потому 90% воды проходят мимо кромки пожара. Да, самолет что-то заливает, но он не способен помешать огню идти дальше», - добавил пожарный.

Сначала я Иванову и Мичаеву не поверил. Мне дали 20-литровый наплечный опрыскиватель и предложили попробовать самому. Всю воду я вылил на пару квадратных метров тлеющего мха. Вроде все потухло, но утром в этом же месте снова дымилось, а дерево, которое я полил особенно тщательно... снова горело! Лопата правда работает, но как же сложно ей махать: вся земля до вечной мерзлоты переплетена миллионом корней.

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

В России есть сразу четыре разные противопожарные службы:

Авиалесоохрана.

За деньги тушит леса по всей стране. Своей авиации практически не имеет и платно арендует вертолеты у МЧС или частников. Парадокс в том, что тайга может полыхать как угодно, а пожарные будут сидеть на базе, пока их услуги не оплатит регион.

Региональные лесные пожарные службы. Существуют мало где и финансируются из местной казны.

Пожарные МЧС - классические огнеборцы на больших красных машинах, специализируются на городах. По закону, могут тушить леса, только когда огонь угрожает жилью. МЧС если и отправляют в тайгу, то по особому приказу, если объявлено чрезвычайное положение.

Военные пожарные занимаются лесами, примыкающими к объектам Минобороны.

Такая система вкупе с правом регионов выбирать - тушить пожар или не тушить, - иногда приводит к очень странным историям. Одна такая произошла в июне 2019 года недалеко от столицы.

На стыке Московской, Рязанской областей и военного полигона горел лес. Армия свои территории тушила сама и гражданских к себе не пускала, Московская область заплатила «Авиалесоохране», а Рязанская область решила сэкономить. Пожарным надо было следить, чтобы случайно не попасть в «лес Минобороны» и в Рязанскую область. Раз этот регион решил огонь не тушить, пожарным не заплатили бы за работу. Поэтому они стояли на границе Подмосковья и не пускали огонь в область...

Абсурдность положения уже начали понимать наверху. Руководитель МЧС Евгений Зиничев уже попросил у президента страны принять закон, который позволит спасателям подключаться к крупным пожарам до того, как они дойдут до жилья.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще в 2014 году глава Минприроды Сергей Донской подписал приказ, разрешающий не тушить горящий лес, если затраты на борьбу с огнем окажутся больше прогнозируемого ущерба. Вроде правильно: никаких денег не хватит, чтобы в той же Якутии гонять пожарных на вертолетах за 300 км от цивилизации.

С другой стороны, именно из-за такой логики мы и получаем в итоге десятки пожаров на миллионы гектаров леса и остальные 33 удовольствия: дым в городах, сгоревшие деревни и необходимость строить новое жилье пострадавшим.

Наш спецкор убедился, что нередко лопата надежнее воды. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Но и муниципалов понять можно: в 2006 году расходы на борьбу с лесными пожарами отдали регионам. Денег не добавили, но разрешили не тушить.

- Мы в этом году получили на защиту эксплуатационных и защитных лесов, на их сохранение 6 рублей 10 копеек на один гектар, - пожаловался Путину глава Якутии Айсен Николаев. Чиновник попросил либо дать денег, либо вообще забрать лесную противопожарную охрану Якутии на федеральный уровень. Президент, кстати, идею поддержал и поручил правительству заняться «лесными отношениями в регионах с низкой плотностью населения».

Есть и другое практическое предложение: взвалить часть расходов на арендаторов леса.

- Нет ответственности у арендаторов лесных участков по предотвращению пожаров. Они обязаны только участвовать в тушении, когда уже все горит. 90% пожаров в Иркутской области в 2019 году произошли в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков. В зоне лесозаготовок, - рассказал Евгений Зиничев.

Генпрокуратура с выводом министра не согласилась. Два года назад ведомство обвинило администрацию Иркутской области в «волоките» и «недостоверной оценке площади возгорания, расстоянии до населенных пунктов, искажении данных о времени ликвидации пожаров». То есть виноватыми оказались чиновники, а не лесорубы.

Единого мнения насчет главной причины таежных пожаров до сих пор нет. Айсен Николаев утверждает, что республика горит из-за глобального потепления: «Мы живем в самое жаркое и засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдений Якутии. В июне выпало меньше 2 мм осадков при норме 37 мм. Большим фронтом в республике идут сухие грозы, поджигающие лес», - заявил глава региона.

Истина скорее где-то посередине.

Часть пожаров действительно из-за сухих гроз - десантники «Авиалесоохраны» рассказывали о сгоревших деревьях, расщепленных молнией. Но и человеческий фактор остается: я сам видел бесконечные просеки, грунтовые дороги и квадраты вырубок за сотни километров от цивилизации. Значит, люди есть, и они могут быть причастны к пожарам. Если обязать арендаторов пресекать пожары, то, вероятно, они смогут популярно рассказать лесорубам о вреде непотушенных сигарет и костров.

А МОЖЕТ, НЕ ТУШИТЬ?

Ученые напоминают, что пожары вообще-то природное явление и они необходимы для обновления леса. В 1993 году в Красноярске провели эксперимент: в тайге спалили целый остров. Международная группа ученых наблюдает за состоянием природы на месте пожара. Сейчас там растут молодые лиственницы, и в целом флора чувствует себя лучше, чем на другом берегу, где пожара не было.

Есть и более старый пример: в 1908 году на месте падения Тунгусского метеорита начался пожар. Тайга сгорела на большой площади. «За 113 лет лес вырос заново, а площадь болот даже уменьшилась», - рассказала научный сотрудник заповедника «Центральносибирский» Людмила Буряк.

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